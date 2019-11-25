EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  12736  45
Матеріали за темою:
Все про:арбітраж (110) Гаага (128) моряки (770) Росія (21262)

 Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ

Росія повністю задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі "Спір про затримання трьох українських військово-морських кораблів і членів їхніх екіпажів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

22 листопада був отриманий перший процедурний наказ Арбітражного трибуналу, яким затверджені правила призначення, регламент і графік роботи Арбітражу.

У МЗС РФ відзначили, що в наказі "враховані всі її принципові пропозиції, висловлені в ході проведеного напередодні в Гаазі засідання арбітражу".

"Вимоги України щодо відмови від юрисдикційного етапу і граничного скорочення термінів розгляду залишені без уваги. Трибунал погодився з аргументами Росії і передбачив можливість поділу процесу на дві самостійні стадії - юрисдикційну і розгляд спору по суті. При цьому кожній із сторін надано по шість місяців для підготовки своїх меморандумів (Україна наполягала на двох місяцях), що відповідає практиці міждержавних арбітражів, сформованих на підставі Конвенції 1982 р.", - повідомили в МЗС Росії.

Читайте також: Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, - Зеркаль

"Трибунал підтримав підходи Росії і щодо інших принципових моментів, що обнулило спроби Києва максимально ускладнити процесуальне становище Росії в цьому розгляді", - додали в МЗС РФ.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161665
 
   
 Топ коментарі
 
Ясно что сопля сольет это дело. Тем более теперь там не осталось даже Зеркаль
 показати весь коментар
 
Ещё бы не быть довольной, когда преЗЕдент Украины ЛОХ....вместо дополнительных международных санкций по морскому трибуналу нелох получил металолом.
 показати весь коментар
 
чтобы было понятно о чем речь - теперь у кацапов есть год что бы тянуть кота за яйца до начала рассмотрения дела по сути
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А чем они там удовлетворены?
Насколько известно то Московия требовала одного:
отказать Украине в рассмотрении данного иска и их послали...
Украина просилаускоренного разбирательства, но суд
принял решение рассматривать иск по стандартной процедуре...
В чем там у ***** удовлетворение?
 показати весь коментар
 
 
та куйлу оно побарабану, а вот его рабам как всегда не повезло, так шо кацапчики крепитесь, с каждым днем ваша жизнь становится лучше красивее и сытнее.
 показати весь коментар
 
 
Им нужно каждый обсерон или приближение к обсероны выдать за ВЫДАЮЩУЮСЯ ПАБЕДУ! В этом и смысл. Подать своим рабам люболе движение как победу. 85% народа реагируют на тон, а не на смысл.
 показати весь коментар
 
Ясно что сопля сольет это дело. Тем более теперь там не осталось даже Зеркаль
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
молчите соевые. У вас была власть. Вы могли сделать все и красиво. Но ума у вас не хватило все таки
 показати весь коментар
 
 
Ух ти! Потрібно було підкупити суд в Гаазі, щоб змінив графік розгладу справ? Навіщо. Кацапи почекали поки до влади прийде, що завгодно окрім Порошенка і зіл'є всі здобутки команди Зеркаль?
 показати весь коментар
 
 
зебила видно издалека. привязка ко времени - это не про них.
 показати весь коментар
 
 
це не просто зебіл, це аристократ сер Гей ****** Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9775
 показати весь коментар
 
 
Э... Гороховый... Могли сделать- типа "мы" 25% делайте, а вы 73% подождете, вам должны типа, обязаны типа... Молчи, гороховый.
 показати весь коментар
 
 
кацапы настолько привыкли жрать сою и пальмовое масло, что даже шоколад считают таким же Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7066
 показати весь коментар
 
Ну как обычно, обе стороны заявляют о победе, хотя назвать победой то что разбирательство будет не по быстрой процедуре довольно сложно.
 показати весь коментар
 
Это не победа, это просто кацапия затянула рассмотрения дела на 8 месяцев (заместь по 2 месяца на стороны как предлагал Киев, 6 месяцев на каждую сторону, как предложила кацапия), и на этом, собственно, и все.
 показати весь коментар
 
 
" о захвате 3 украинских кораблей и экипажей"



"Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

Так захват, или спор о задержании? -- приняли на свою голову...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я щитаю, что всех судей Арбитражного трибунала - на Миротворец!..... Срочно!
 показати весь коментар
 
 
Ещё бы не быть довольной, когда преЗЕдент Украины ЛОХ....вместо дополнительных международных санкций по морскому трибуналу нелох получил металолом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Давай тебя умнага в президенты выберем!

И наконец то не будучи таксистом, а президентом, ты покажешь всем, как и что надо делать!
 показати весь коментар
 
 
Да вы все тут ого-го-го какие геапалитеги! Любого за пояс заткнете!Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 842
 показати весь коментар
 
одного выбрали и теперь он не будучи клоуном , показывает как все можно просрать .и не умнее зеленский любого таксиста .ну что бы проще . хуцпа это не ум это совсем другое
 показати весь коментар
 
 
да это так, хотя он мог отказаться от этого хлама и влупить новый иск со всеми вытекающими из кацапских жоп последствиями, но зелох с тремя классами церковно-приходской всё порешал по телехвону, лох он и в Африке лох.
 показати весь коментар
 
для своих лохов показівают удовлетворенность и даже о Конвенции 82 года вспомнили, хоть и ни одну не віполняют... А по сути удовлетворились только сроками, Украина хотела бістрее, а єтим бі по-дольше. Но не известно кому єто в итоге будет на руку через 6 месяцев...
Единственно, что Зеркаль там уже видимо не будет от Украины и не понятно , что тогда намутит там ********** во главе с серым кардиналом по закордонным делам и пособником мацквы Ермаком...
 показати весь коментар
 
 
чтобы было понятно о чем речь - теперь у кацапов есть год что бы тянуть кота за яйца до начала рассмотрения дела по сути
 показати весь коментар
 
 
Кацапы это время потратят на устранение/отстранение тех, кто реально может отстаивать украинскую(правдивую) версию событий. А главное зебилы будут их успехам тут аплодировать.
 показати весь коментар
 
 
Це ціна зради Зеленського і його обмінів. Чому трибуналу поспішати? Моряки вдома, кораблі теж. Україна фактично визнала юрисдикцію кацапів на протокою.
Ось вам довбані Зебіли причини чому кацапи "і так би усе повернули", але, але, але... ви та ваш говнокомандувач стали на шлях зради.
 показати весь коментар
 
 
SergTranscarpathian
Це ціна зради Зеленського і його обмінів...
Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 4565

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Опять Зеленский что-то сдал.
 показати весь коментар
 
 
Зелупа по тихому все дело сольет и скажет что ничего нельзя было сделать. А через пару месяцев подпишет капитуляцию, отказ от притензий и мир с ********** и все суды против РФ анулируются.
 показати весь коментар
 
 
Москва удовлетворена своей марионеткой Зебилом первым
 показати весь коментар
 
 
"Согласно расписанию, мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у ​​россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции", - добавила Зеркаль." Источник: https://censor.net.ua/n3161377
 показати весь коментар
 
 
У соевых как всегда - чуть-что хорошее так это молодец Ланочка Зеркаль умница красавица и вообще наследие Порошенко, а чуть-что плохое - так сразу причем тут папыредныки, Зеленский уже полгода президент, он несет ответственность за всё.
 показати весь коментар
 
 
///а пупочка пупик надрывает))))
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что ведется подготовка встречи четырех лидеров стран нормандского формата, которая должна состояться 9 ноября в Париже.
Сейчас точно известно, что пройдет только нормандский саммит. Отдельная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не планируется.
- Так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить - эти модальности согласовывают, - сказал Песков.
 показати весь коментар
 
 
аааа...)))) опечатка! (спасибо)
9 декабря...конечно же!!!!
 показати весь коментар
 
Ну і що ?
Хіба це НЕ зрада ?
Зелені олбодоби на чолі з шутом злили українські інтереси.
 показати весь коментар
 
 
Это типа "нас дрючат", но мы удовлетворены, поскольку все наши пожелания учтены?

 показати весь коментар
 
 
Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания. Трибунал согласился с аргументами России

А вот это и есть результат возвращения моряков и раскуроченных кораблей в обмен на слив в суде. Но Украина ж не ваша, зебилы. Чего о ней думать...
 показати весь коментар
 
 
Расея делает хорошую мину при плохой игре. И ведь не сльішно уже " непризнания юрисдикции данного суда" в вопросе захвата украинских кораблей. Обтекают , мерзавцьі...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору