 Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
22 листопада був отриманий перший процедурний наказ Арбітражного трибуналу, яким затверджені правила призначення, регламент і графік роботи Арбітражу.
У МЗС РФ відзначили, що в наказі "враховані всі її принципові пропозиції, висловлені в ході проведеного напередодні в Гаазі засідання арбітражу".
"Вимоги України щодо відмови від юрисдикційного етапу і граничного скорочення термінів розгляду залишені без уваги. Трибунал погодився з аргументами Росії і передбачив можливість поділу процесу на дві самостійні стадії - юрисдикційну і розгляд спору по суті. При цьому кожній із сторін надано по шість місяців для підготовки своїх меморандумів (Україна наполягала на двох місяцях), що відповідає практиці міждержавних арбітражів, сформованих на підставі Конвенції 1982 р.", - повідомили в МЗС Росії.
"Трибунал підтримав підходи Росії і щодо інших принципових моментів, що обнулило спроби Києва максимально ускладнити процесуальне становище Росії в цьому розгляді", - додали в МЗС РФ.
Нагадаємо, у четвер, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.
Насколько известно то Московия требовала одного:
отказать Украине в рассмотрении данного иска и их послали...
Украина просилаускоренного разбирательства, но суд
принял решение рассматривать иск по стандартной процедуре...
В чем там у ***** удовлетворение?
"Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".
Так захват, или спор о задержании? -- приняли на свою голову...
И наконец то не будучи таксистом, а президентом, ты покажешь всем, как и что надо делать!
Единственно, что Зеркаль там уже видимо не будет от Украины и не понятно , что тогда намутит там ********** во главе с серым кардиналом по закордонным делам и пособником мацквы Ермаком...
Ось вам довбані Зебіли причини чому кацапи "і так би усе повернули", але, але, але... ви та ваш говнокомандувач стали на шлях зради.
Це ціна зради Зеленського і його обмінів...
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что ведется подготовка встречи четырех лидеров стран нормандского формата, которая должна состояться 9 ноября в Париже.
Сейчас точно известно, что пройдет только нормандский саммит. Отдельная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не планируется.
- Так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить - эти модальности согласовывают, - сказал Песков.
9 декабря...конечно же!!!!
Хіба це НЕ зрада ?
Зелені олбодоби на чолі з шутом злили українські інтереси.
А вот это и есть результат возвращения моряков и раскуроченных кораблей в обмен на слив в суде. Но Украина ж не ваша, зебилы. Чего о ней думать...