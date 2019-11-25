 Прокурор столичної прокуратури Кулинич у неробочий час затримав групу кишенькових злодіїв на вокзалі

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Працівник Київської місцевої прокуратури №9 Дмитро Кулинич, перебуваючи після закінчення робочого часу у приміщенні залізничного вокзалу, помітив групу осіб, які вчинили крадіжку гаманця у громадянина. Прокурор миттєво зреагував, затримав згаданих осіб і передав їх правоохоронцям, які прибули на виклик", - йдеться в повідомленні.
Під час досудового розслідування трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 КК України (закінчений замах на таємне викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
У Солом'янський районний суд м.Києва направлено клопотання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Если клоунам можно сидет, справлять физиологические потребности в Раде, почему нормального прокурора не испытать на должности министра МВД?
сколько рук у прокурора?
Вот фото героя из Соломенской прокуратуры, которому помогли менты из Соломенского ГОМА совершить это изящное театральное выступление. Надеюсь при аттестации обязательно будет учтен этот героический факт!
**...й стыд!
Нужно все таки валить с этого ЦЫРКА...
Пока купол не обвалился и не накрыл всех...
...а аэропорту Франкфурта -- лично был свидетелем, как из бутика жулик две сумки модные попёр. Правда, его тут же и завалили носом в пол, переодетые полицаи...
-- но украинского прокурора, в нерабочее время -- тут сильно не хватает...*)
то впятером одного задержать не могут...то один троих... может то дети были?
А вокзальная полиция не видела !!?