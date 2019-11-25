 Почався процес висування кандидатів на місцевих виборах 29 грудня, - ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

Зазначається, що подання документів до територіальних виборчих комісій (ТВК) для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 4 грудня включно. А до 5 грудня включно ТВК ухвалюватимуть рішення щодо реєстрації кандидатів.

Повідомляється, що близько 22 політичних партій подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їхніх місцевих організацій у перших місцевих виборах разом з копією статуту партії.

Перелік цих партій незабаром буде оприлюднено на офіційному сайті Центральної виборчої комісії в розділі "Місцеві вибори" (підрозділ "Призначено вибори").

Перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів, призначені на 29 грудня 2019 року, відбудуться у 6 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) у 4 областях України (Дніпропетровська, Львівська, Сумська, Чернівецька).

За попередніми підрахунками, в цих виборах зможуть взяти участь близько 55,5 тисячі виборців.

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