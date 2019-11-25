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 Політика України, Суспільство
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Все про:місцеві вибори (118) ЦВК (860)

 Почався процес висування кандидатів на місцевих виборах 29 грудня, - ЦВК

Сьогодні, 25 листопада, розпочався процес висування кандидатів на місцевих виборах 29 грудня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

Зазначається, що подання документів до територіальних виборчих комісій (ТВК) для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 4 грудня включно. А до 5 грудня включно ТВК ухвалюватимуть рішення щодо реєстрації кандидатів.

Повідомляється, що близько 22 політичних партій подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їхніх місцевих організацій у перших місцевих виборах разом з копією статуту партії.

Перелік цих партій незабаром буде оприлюднено на офіційному сайті Центральної виборчої комісії в розділі "Місцеві вибори" (підрозділ "Призначено вибори").

Перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів, призначені на 29 грудня 2019 року, відбудуться у 6 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) у 4 областях України (Дніпропетровська, Львівська, Сумська, Чернівецька).

За попередніми підрахунками, в цих виборах зможуть взяти участь близько 55,5 тисячі виборців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161663
 
 
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"Рейтинг" заставляет торопиться. Ну то ничего. Скоро за агитация за "СН" бить будут. Единственный путь к пабеде клоунов - фальсификация и продажные судейки
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"Прокатить" Клованов на выборах!
Надо остановить эту ЗЕленую чуму!
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