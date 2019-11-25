EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  645  1
Все про:жінки (198) насилля (104) Кулеба Дмитро (176)

 Гендерне насильство треба вивести із тіні і боротися з ним, - віце-прем'єр Кулеба

У Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок та дівчат, віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба закликає вивести проблему насильства з тіні і зробити все для боротьби з нею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що Україна докладає системних зусиль для боротьби з гендерно обумовленим насильством. Йдеться про новий закон про захист від домашнього насильства, який ухвалив попередній склад парламенту, запуск підрозділу поліції для протидії домашньому насильству "Поліна".

"Над цією соціальною проблемою працюють і громадські організації, і уряд, і наші міжнародні партнери, але вона ще далека від вирішення", - додав Кулеба.

Він зазначив, що Уряд працює над тим, щоб захист ставав ефективним і більше людей почувалися у безпеці. Так, наприклад, з січня 2018 року, коли була створена гаряча лінія для протидії насильству, кількість звернень постійно збільшується, а загалом зросла на 22%.

Читайте також: Суд ухвалив перший у Києві вирок за домашнє насильство, - прокуратура

Дмитро Кулеба переконаний: "Це означає, що зростає довіра до гарячої лінії, довіра до зусиль влади по боротьбі з насильством, тобто проблема виходить із тіні".

"Хочу закликати всіх не боятися говорити про цю проблему. Не боятися інформувати поліцію, фахівців на гарячу лінію про те, що відбувається", - закликав віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України затвердив створення колл-центру для жертв домашнього насильства. Не менше 16 операторів невідкладно реагуватимуть на випадки домашнього насильства і передаватимуть ці дані в правоохоронні органи для реагування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161662
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Где балалалалаболка??? Хочу принести ей извинения...я, порой, был, если не груб, то прямолинеен с ней... так сказать, подвергал беззащитную гендерному насилию... лалалалалайка, прости, душа моя...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору