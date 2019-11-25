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Все про:українці (1218) Чехія (280) лікарі (290) заробітчани (261) медсестра (10)

 Чеські лікарні просять спростити процес найму українських медиків

Чеські районні лікарні закликають уряд країни прискорити процес отримання українськими лікарями і медсестрами документації, що дозволяє їм працювати в Чехії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на чеський телеканал ct24.

Чехія вже упродовж чотирьох років заохочує українських медиків, які намагаються знайти роботу в цій країні, відповідно до урядової схеми під назвою "Україна". Вона спрямована на вирішення проблеми нестачі місцевих лікарів і медсестер.

У медустановах країни стверджують, що їм важко наймати людей на роботу, і іноді доводиться чекати не менше року, щоб знайти потрібного лікаря або медсестру.

Так, адміністрація лікарні м. Стод ще влітку домовилася з українським лікарем, але він досі не зміг узятися до роботи.

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"Ми неодноразово вказували міністерству, що ми не хочемо чекати прибуття сюди лікаря або медсестри, а нам потрібно чекати рік", - говорить директор лікарні Алан Сутнар.

"Якщо заявка на працевлаштування містить усі необхідні дані, включення в програму має відбутися впродовж приблизно одного тижня з дати подачі заявки. Однак Міністерство охорони здоров'я ніяк не може вплинути на термін видачі співробітника або синіх карток", - пояснила прессекретарка Міністерства охорони здоров'я Габріела Штепанова.

Від моменту запуску урядової схеми "Україна" в 2015 році в Чехії знайшли роботу понад чотири сотні медсестер. А за останні два роки до неї приєдналися близько трьохсот лікарів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161661
 
 
 Топ коментарі
 
Результати останніх виборів показали, що Україні лікарі не потрібні, а є дифіцит у ветеринарах.
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Результати останніх виборів показали, що Україні лікарі не потрібні, а є дифіцит у ветеринарах.
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безмерно рад за чехов и их больницы((. может туда лечится буду ездить)).
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Украине удастся стать членом ЕС через 30 лет Чешские больницы просят упростить процесс найма украинских медиков - Цензор.НЕТ 4828
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через 30 лет мы туда сами все переедем, останется один малахольный даунбас с любителями рускава мира))
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"Чешские больницы просят упростить процесс найма украинских медиков" - не выдерживают украинские медики реформы американской медсестры. Какая сволочь её тут держала, нагло нарушая законы Украины?
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она не только выдержала, но и получила хороший опыт, а набор идет потому что чехи едут в Германию Англию и Америку и желающих работать за пару тысяч эвро очень мало.
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Хіба? Вони біжать від міністерк юристки і її радника-проктолога. радуцького. "Госслужащие Министерства здравоохранения Украины обвиняют новое руководство в попытках блокировки работы, остановки медреформы и возвращении ручного управления. 24 сентября они направили открытое письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой вмешаться в ситуацию."
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Значит нужно выдвигаться вслед за врачами! Чешские больницы просят упростить процесс найма украинских медиков - Цензор.НЕТ 802
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Та похоже что другого выбора нам не оставляют. По крайней мере детей нужно туда выдвигать.
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Лікарі не такі дурні як вчителі, вони не повірили в обіцянки з\п 4к дол.
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Может, хоть это подвигнет на повышение зарплаты нашим медикам. А то Супрун много говорила, а на деле зарплаты почти не росли. Если уедут медики, что мы будем делать? Чешские больницы просят упростить процесс найма украинских медиков - Цензор.НЕТ 6290
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Ось тільки при "поганій" Супрун лікарі не тікали, а зараз ...
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Тікали, але ж не так масово. Супрун вдалось зупинити сімейних, а от спеціалісти втікали. А тепер просто масово біжать. В лікарні у відділі кардіології, де зараз лікуюсь, з більш-менш толкових залишилась одна завідуюча, решта, хай Бог милує. Ну і медсестри, але в них просто дітки маленькі.
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Чехия уже на протяжении четырех лет поощряет украинских медиков, пытающихся найти работу в этой стране, в соответствии с правительственной схемой под названием "Украина". Она направлена на решение проблемы нехватки местных врачей и медсестер.


Это тогда при ком? Кто на протяжении четырех лет возглавлял минздрав?
1 августа 2016 года Супрун начала исполнять обязанности Министра здравоохранения.
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От не звізди. Первинна ланка, як і було обіцяно - від 10к до 20к отримує. І це реально. Правда, спеціалісти розбігаються, але ж то вже не Супрун, тепер інші балом правлять, чи ні?
І ще одне. Лежав в лікарні в квітні і зараз лікуюсь. Охреніти. Якщо в квітні доводилось оплачувати лише частину, то тепер ВСЕ! Буквально за все - навіть кардіограма і прості аналізи, не кажучи про складніші обстеження. Так що весело стає, що звіздець.
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Агов, люди! А як же 144 потужні реформи???
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