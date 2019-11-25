 Це огидно і жахливо, - Пристайко про свастику на пам'ятнику Шолом-Алейхему

Про це йдеться в заяві Пристайка у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Антисемітський акт щодо пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві огидний, жахливий і вимагає оперативного розслідування. Зловмисник (и) мусить бути притягнутий до відповідальності", - написав Пристайко.

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