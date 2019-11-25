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 Політика України
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Все про:Міністерство соціальної політики (357) Юлія Соколовська (13)

 Мінсоцполітики почне фінансування послуг замість установ у регіонах з 2020 року, - Соколовська

Міністерство соціальної політики України має намір ввести нову модель соціальних сервісів у регіонах у 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Нова модель полягає в тому, що зміниться підхід - "фінансування не установ, а послуг". Тобто Міністерство фактично буде закуповувати послуги і сервіси безпосередньо у місцевої влади", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що на відповідні потреби в бюджеті на 2020 рік передбачено 150 млн грн.

"Ми відкриємо фронт-офіси на місцях і будемо оплачувати кожен прийом документів. Функція фронт-офісів буде віддана Центрам надання адмінпослуг, банкам або приватним провайдерам. Практика фінансування саме послуг, а не державних установ успішно працює в багатьох європейських країнах світу. Така модель зробить використання коштів на соціальні послуги і сервіси ефективним, а самі сервіси якісними і більш близькими до людей", - цитує міністерку Юлію Соколовську пресслужба відомства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161653
 
   
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Чё то не сильно вяжется с государством в смартфоне.
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"Мы откроем фронт-офисы на местах..." -- и фотка симпатичной барышни... -- я уже согласный -- на всех своих местах! *)
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"Мы откроем фронт-офисы на местах" (с)

А зачем? За чей счет эти офисы???
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Как всегда - убытки государству, прибыли приватизируем.
"Мы откроем фронт-офисы на местах и будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт-офисов будет отдана Центрам предоставления админуслуг, банкам или частным провайдерам.
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