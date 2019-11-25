 Заяви генпрокурора Рябошапки дискредитують судову владу України, - звернення ВРП

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення опубліковано на сайті ВРП.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентові проєкту "Радіо Свобода" за участю "Голосу Америки" і "Настоящего времени" Ірині Ромалійській розповів, що судова система так і залишилася "закритою кастою, де кілька прізвищ фактично управляють цією судовою системою". За його словами, те, що було в окружному адміністративному суді Києва, – це одна сота того, що відбувається. Керівники Верховного Суду, касаційних судів, інші впливові судді далі мають "серйозний вплив". І "вся країна знає їхні імена".

"Заяви керівника правоохоронного органу стосовно потенційних можливостей Генеральної прокуратури України здійснювати тиск на окремих суддів та членів Вищої ради правосуддя шляхом відкриття проти них кримінальних проваджень нагадують про небезпечні практики ручного керування системою прокуратури", - йдеться у зверненні ВРП.

Крім того, наголошується, що "коли подібні заяви лунають у контексті впровадження змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", то вони нівелюють цілі судової реформи і нової реформи прокуратури, а не сприяють їхній реалізації. Жодна судова реформа не має перетворюватися на політичну кампанію з дискредитації судової системи або інструмент її інституційного руйнування".

Нагадаємо, 4 листопада, Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління.

Проєктом 1008, серед іншого, передбачено "перезавантаження" нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів і скорочення їхньої кількості вдвічі - із 200 до 100.

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