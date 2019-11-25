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 Політика України
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Все про:суд (5716) Вища рада правосуддя (274) Рябошапка Руслан (209)

 Заяви генпрокурора Рябошапки дискредитують судову владу України, - звернення ВРП

Вища рада правосуддя протестує у зв'язку із заявами генерального прокурора України Руслана Рябошапки в інтерв'ю ЗМІ. У раді вважають, що генпрокурор дискредитує судову владу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення опубліковано на сайті ВРП.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентові проєкту "Радіо Свобода" за участю "Голосу Америки" і "Настоящего времени" Ірині Ромалійській розповів, що судова система так і залишилася "закритою кастою, де кілька прізвищ фактично управляють цією судовою системою". За його словами, те, що було в окружному адміністративному суді Києва, – це одна сота того, що відбувається. Керівники Верховного Суду, касаційних судів, інші впливові судді далі мають "серйозний вплив". І "вся країна знає їхні імена".

"Заяви керівника правоохоронного органу стосовно потенційних можливостей Генеральної прокуратури України здійснювати тиск на окремих суддів та членів Вищої ради правосуддя шляхом відкриття проти них кримінальних проваджень нагадують про небезпечні практики ручного керування системою прокуратури", - йдеться у зверненні ВРП.

Крім того, наголошується, що "коли подібні заяви лунають у контексті впровадження змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", то вони нівелюють цілі судової реформи і нової реформи прокуратури, а не сприяють їхній реалізації. Жодна судова реформа не має перетворюватися на політичну кампанію з дискредитації судової системи або інструмент її інституційного руйнування".

Нагадаємо, 4 листопада, Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління.

Проєктом 1008, серед іншого, передбачено "перезавантаження" нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів і скорочення їхньої кількості вдвічі - із 200 до 100.

Також читайте: ГПУ спростувала генерального прокурора Рябошапку і просить не поширювати його інформацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161652
 
   
 Топ коментарі
 
та куда уже дальше, вас ублюдков дискредитировать, как вы дискредитировали сами себя и всю систему
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Дискредитировать судебную власть в Украине - звучит как разбавить гавно духами.
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На вас клейма уже ставить негде... Шлюхи обиделись...
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Дискредитировать судебную власть в Украине - звучит как разбавить гавно духами.
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Хроника одного презЕдента ...
25.11.2019 г.

По вскрытию госрезерва. Это уголовное дело по факту хищения. Кто расследует непонятно, но точно не ГБР.
В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре.

После отъезда миссии МВФ и отсрочки получения кредита, команда Зеленского приняла решение по техническому решению в вопросе судьбы "Приватбанка" .
За основу рабочей версии в вопросе "Приватбанка" взята версия слияния двух банков с преобладающей долей государственного участия "Ощадбанк" и "Приватбанк". "Излишняя" структура банковской сети будет реализована через специализированные аукционы, т.е. даром. Идет обсуждение компании юридического сопровождения для этого проекта.

24.11.2019 г.
Вчера Разумков два часа беседовал с Палицей. Содержание разговора нам неизвестно.
Попытка Коломойского захватить стоянку автомашин перед главным офисом "Приватбанка" не удалась. Участие его предприятий в торгах признано не законным.
Рон ван Роден, руководитель миссии МВФ в Украине выступил вчера с презентацией своего доклада перед комиссией "credit meeting" . Краткое "нет, пока ..." и присутствующим раздали доклад в 12 страниц. Комитет соберется во вторник и создаст рабочую группу для наработки предложений для Украины.
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Это от чего тебя вырвало
от Зе или от Пороха
1. Что касается госрезервов
то их разворовали еще при Ющенко
2. а по Привату
так его при порохе просто грабили
создают на моё имя однодневки и берут кредиты
Я написал в ГПУ и сообщил менеджерам Привата в 2018 году
но ничего не изменилось

пока вышивата занята на цензоре
её просто грабят
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та куда уже дальше, вас ублюдков дискредитировать, как вы дискредитировали сами себя и всю систему
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...наехала лошадь на телегу... -- обоим не понравилось...*)
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Рябошапка, а скажи чиє прізвище управляє тобою, виходячи з розмови Трампа і Зеленського? Доречі, за це Трамп ходить під імпічментом, а Бубочка?
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На вас клейма уже ставить негде... Шлюхи обиделись...
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поки по всій країні представників недоторканної касти, продажних виродків у суддівських мантіях, не почне народ лінчувати там де зловить, доти продажність і лицемірство цієї погані буде зростати до нескінченності. цивілізоване врегулювання цього питання неможливе в принципі, оскільки влада обирається нібито й народом, проте з подачі олігархів і за сценарієм олігархів(результати останніх виборів тому яскравий доказ, Зеленський вже пів року при владі а якихось кардинальних змін нема і близько), тому, очікувати на справедливий, незалежний суд не приходиться.
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Наша судебная система сама себя давным-давно дискредитировала. И вылечить ее вряд-ли возможно. - она гнилая сверху до низу.
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да повесить этих судей на столбах... рядом с прокурорами!
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З позиції "100%-но моєго чєловєка", рябашапка повинна замазати кормоприймальник і сидіти мовчки.
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Кроме первого алкаша
все остальные вменяемые
я за нас рад)))
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Больше ,чем сама судебная власть в Украине,её не может дискредитировать ни какой Рябошапка Заяви генпрокурора Рябошапки дискредитують судову владу України, - звернення ВРП - Цензор.НЕТ 1643
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Мафия вне закона
Социальних паразитов нужно убивать
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Ви натякаєте що Бєня з лялькою небезсмерні?
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Молодець-от за це не надаю йому по шапці.
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Cудова система? Прокуратура? та інші "правоохоронці" (чиє право ви охороняєте?) давно вже складають ОЗУ -Організоване Злочинне Угрупування!
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ця судова система вже дескридитована по всіх відомих отворах! Може ще якісь є, га?
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