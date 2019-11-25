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 Політика України, Економіка
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Все про:мобільний зв'язок (82) Арахамія (152) Vodafone (17)

 Після продажу Vodafone плануються ще три угоди загальною вартістю $1,4 млрд, - Арахамія

Після продажу мобільного оператора Vodafone-Україна азербайджанському мобільному оператору Bakcell заплановано ще три угоди загальною вартістю $1,4 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Перша угода за 90 днів - 734 млн доларів і мінус один російський оператор зв'язку в країні. Тепер можна користуватися Vodafone. Єдиний мобільний оператор у країні без російського капіталу. У пайплайні ще три угоди загальною вартістю 1,4 млрд. Не впевнений, що встигнемо закрити цього року, але не перемикайтеся", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що група МТС підписала угоду про продаж свого українського мобільного оператора "Vodafone Україна" компанії Telco Solutions and Investments, підконтрольній азербайджанському оператору Bakcell.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольний комітет дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна"

Після продажу Vodafone плануються ще три угоди загальною вартістю $1,4 млрд, - Арахамія 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161649
 
 
 Топ коментарі
 
Серьезная победа, правда кацапы и Bakcell владеют, но это уже сложно для понимания...
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Кацап без маски продал Водафон кацапу в маске. Почему Арахноид считает, что мы должны изображать восторг? Арахноид думает, что он перед трускавецкими академиками выступает?
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"чтобы продать что нибудь не нужное надо вначале купить что нибудь ненужное" © матроскин
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помиляєтесь,шановний
власник швейцарська nestle
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он ошибся. я тоже. "Чумак" продали кацапам
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а каким боком вот это недоразумение с 25 млн. баксов к купле продаже мобильного оператора????? он что идиот, расписался в том, что нардепы имеют свои гешефты со сделок???? да мозг бы кто ему подарил, хотя бы от лягушки.... После продажи Vodafone планируются еще три сделки общей стоимостью $1,4 млрд, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4202
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то він звертається до 73% лохторату)))
ви,очевидно не з їхньої компанії)
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а ты еще не понял? это спайка "рада+кабмин+президент". такого в истории Украины еще небыло. вся власть в одних руках. ни с кем договариваться не надо делай что хочешь. Они и тут ухитряются обосраться на ровном месте
а выступает этот пассажир потому что назначен говорящей головой власти. хотя лажает по крупному, но хоть не постоянно.

разрешение на продажу дает антимонопольный комитет, глава фракции в парламенте вообще мимо. но тыже видишь - "у нас", "мы".... это мафия
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хламидия распространяется, заразная болезнь....
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Водафон потрібно було конфіскувати у російських власників, так само як і Куївстар! Чому радується Арахамія, що через 5 років війни росіяни ще й продали свою компанію за мільярди доларів і будуть далі здійснювати технічний контроль цього оператора і несанкціоновано втручатись в роботу мереж зв'язку? Водафон як і Куївстар технічно керується з Москви, туди йдуть всі дані білінгу, з Москви налаштовується обладнанння і азербайджанці ще нескоро відключаться від Москви, бо вони просто не мають досвіду управління такою мережею зв'язку! В Баксела 3 млн абонентів, а у Водафона Україна - 15 млн абонентів, тому ще невідомо хто кого купив! Потрібно вводити державну адміністрацію у всіх операторах зв'язку і відключати технічні та комерційні канали зв'язку від росії! Маршрутизація телефонних дзвінків та Інтернет на росію має йти через Європу (Франкфурт).
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UMC/український мобільний зв'язок/був власністю держави із закордонними акціонарами /данія,голландія,норвегія/,але при ющі продали москальському МТС
а,київстар взагалі належав кучмі
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Баксел належить Тюркселу, а Тюрксел належить кацапам))) Тобто кацапи все одно володіють оператором, тільки не так прямо...
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Цікаво, яким боком Арахамія до продажі акцій однією недержавної компанією іншій такій же? В чому його особистий інтерес? І чи це і єзаявлена приватизація?
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Без Арахамії тут все зупиняється, так що не переключайтеся.
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теперь Алиев будет слушать Арахамию!- перемога!))))
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Серьезная победа, правда кацапы и Bakcell владеют, но это уже сложно для понимания...
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"Мы успеем закрыть в этом году"""???? Блииин! -"как он работал в очистке",тьху, был бизнисьментом? Кокое отношение государство и Арахимия имеет к сделке частников? Т.е если Зеленский перепродает свои офшоры Шефиру,Арахимия эту сделку тоже своей заслугой считает?
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Ты скажи - знаешь ли ты, кто в этой айзерской фирме хозяин?
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Ничего своего нет. Скоро и землю продадут. Останутся одни слуги и 73% мудрого нарида...Печально.
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Яким боком цей чорт до куплі/продажу недержавних активів?
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Арахамия, а ты тут каким боком, в чем лично твоя заслуга в процессе смены собственника,
в том что российская МТС продала Vodafone за $734 млн азербайджанскому Bakcell ?
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Треба дзвонити баканову, нехай перевірить чи не є арахамія співвласником? дивна активність.
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то він звертається до 73% лохторату)))
ви,очевидно не з їхньої компанії)
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а ведь правда, борзость и наглость вудафоны немного уменьшилась. И уменьшилось воровство денег со счетов пользователей. И перестали наглеть эти телефонисты с постоянным увеличением оплаты связи. Правда не сильно.
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фсьо пгадать і арахамія - в америку, зєлєнскай - в ізраиль!!!
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што пгадать? вудафона не была в госвласности.
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Кому бы продать и самого Агрохимию ,, пардон , - Арахамию . Після продажу Vodafone плануються ще три угоди загальною вартістю $1,4 млрд, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6589 .
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реально,шо они там все курят?)))
это,типа заслуга зе-команды в этой сделке?)))
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ну,тоді для 73% це ПЕРЕМОГА)
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Ви би щось створили спочатку..
Бо все розпродаєте і змиєтесь.
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......Интересно только , что они там ещё продают .? Где берут ? Сами же , вопили что Петро давно всьо украв ,, всьо до нитки .
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и что ? каким боком страна до денюшки частной конторы ?
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Кацап без маски продал Водафон кацапу в маске. Почему Арахноид считает, что мы должны изображать восторг? Арахноид думает, что он перед трускавецкими академиками выступает?
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то він звертається до 73% лохторату)))
ви,очевидно не з їхньої компанії)
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за три сделки в 1,4лярда небось Украину решили продать?
каким боком вообще тут Ара? при чем тут Верховна Рада к продаже частной фирмы? еще не продали ни одной государственной убыточной, а потому видимо надо заявить о продаже Водофона как о своем успехе?
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вот же ж хрен с бугра небритый!
Видите ли, расейский оператор связи его беспокоит!
А пророссийский советник Зели по внешним делам тебя, мать твою, не беспокоит?!
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хрена се, получается у киевстара данилыча российский капитал
а мы его на переговоры с агрессором делегировали
псы. водафон это бывщий МТС?)
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КуЧмо продало Київстар кацапам негайно після втрати влади. Хоч щось приємне для своїх хазяїв від давнього агента...
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...еще три сделки общей стоимостью $1,4 млрд.
А при чем тут к продаже этот чурка небритый??? Это он покупает? Или это он продает???
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Это основной тренд экономической политики Зе кманды!! Они согласны все продать! Они и Державу продадут, если их не остановят!
Я не понимаю, почему максимальное количество земли в одни руки при открытии рынка земли у соседей Украины 150-30 Га, а у нас 200 000 Га???!!! Вроде и то и другое рынок!!! Но какое отличие!!!!!
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а яким "боком " Україна до "сделки" бариг ? ...чи хламідія отримало свій маленький гешефт ...за постоять на шухере ...
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"Перемога", б...ять! Чергова. А колись же УСІ оператори сотового зв'язку, що GSM, що CDMA, були виключно українського походження.
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Шото я не понял, каким боком зеленая шваль к этим сделкам, кроме того, шо мимо них деньги проплыли. Після продажу Vodafone плануються ще три угоди загальною вартістю $1,4 млрд, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9076
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думаю, деньги мимо них проплыли не все)
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Кацапы с одной стороны и айзера с израильтянами с другой.

Шо могло приплыть к зеленым дибилам при таких ракладах, кроме большого человеческого спасибо?
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"Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь"
Жги дальше, Георгич!..... Мы не переключаемся!
Источник: https://censor.net.ua/n3161649
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1. А кто владеет BAKcell ?
2. А оборудование для снятия информации с каналов связи + разные программные баги, которые делали систему уязвимой перед прослушкой русскими (и не только) уже всё вывлено и нейтрализовано ?

Есть техотделы в СБУ / киберполиции / Службе криптографической защиты информации . . . Их бы спецов да на проверку углублённую туда . . . Правда вместо того, чтобы отсечь русских, они ещё своего всякого напихают . . . Но в условиях войны как-то бы всё равно глубокий технический аудит организовать этой конторы.
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что то я не пойму, а причем там Арахамия?
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Есть такое понятие "высокотехнологичные инвестиции". Если бы украинские олигархи купили бы МТС в Украине,то это были бы высокотехнологичные инвестиции. Украина бы имела немалый фундамент для дальнейшего быстрого развития высоких технологий в стране. Это вам не тысячи мелких провайдеров и древний Укртелеком. Но нашему крупному капиталу оказывается гораздо выгоднее вкладывать во всяких Ляшко, Зеленских и прочих, чем в высокие технологии.
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У водофона в отличии от других операторов, самые лояльные тарифы были и есть. Рекламой не парил, опросами не обзванивал. К тому тоже он на западе отлично ловит и везде. Так что даже не знаю, зачем водичку льют.
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Банда барыг, уже чужие сделки себе приписывает.
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МТС много лет не мог продать токсичный украинский актив, потому что в Украине ни у кого нет таких денег, и никакой иностранный капитал не рискнет соваться в Украину. Залетные азеры готовы рискнуть.
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Отлично! Маладець! Эта новость как-то связана с повышением тарифов на воду для киевлян? Після продажу Vodafone плануються ще три угоди загальною вартістю $1,4 млрд, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8075
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