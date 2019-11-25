 Після продажу Vodafone плануються ще три угоди загальною вартістю $1,4 млрд, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Перша угода за 90 днів - 734 млн доларів і мінус один російський оператор зв'язку в країні. Тепер можна користуватися Vodafone. Єдиний мобільний оператор у країні без російського капіталу. У пайплайні ще три угоди загальною вартістю 1,4 млрд. Не впевнений, що встигнемо закрити цього року, але не перемикайтеся", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що група МТС підписала угоду про продаж свого українського мобільного оператора "Vodafone Україна" компанії Telco Solutions and Investments, підконтрольній азербайджанському оператору Bakcell.
власник швейцарська nestle
ви,очевидно не з їхньої компанії)
а выступает этот пассажир потому что назначен говорящей головой власти. хотя лажает по крупному, но хоть не постоянно.
разрешение на продажу дает антимонопольный комитет, глава фракции в парламенте вообще мимо. но тыже видишь - "у нас", "мы".... это мафия
а,київстар взагалі належав кучмі
в том что российская МТС продала Vodafone за $734 млн азербайджанскому Bakcell ?
ви,очевидно не з їхньої компанії)
это,типа заслуга зе-команды в этой сделке?)))
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ну,тоді для 73% це ПЕРЕМОГА)
Бо все розпродаєте і змиєтесь.
ви,очевидно не з їхньої компанії)
каким боком вообще тут Ара? при чем тут Верховна Рада к продаже частной фирмы? еще не продали ни одной государственной убыточной, а потому видимо надо заявить о продаже Водофона как о своем успехе?
Видите ли, расейский оператор связи его беспокоит!
А пророссийский советник Зели по внешним делам тебя, мать твою, не беспокоит?!
а мы его на переговоры с агрессором делегировали
псы. водафон это бывщий МТС?)
А при чем тут к продаже этот чурка небритый??? Это он покупает? Или это он продает???
Я не понимаю, почему максимальное количество земли в одни руки при открытии рынка земли у соседей Украины 150-30 Га, а у нас 200 000 Га???!!! Вроде и то и другое рынок!!! Но какое отличие!!!!!
Шо могло приплыть к зеленым дибилам при таких ракладах, кроме большого человеческого спасибо?
Жги дальше, Георгич!..... Мы не переключаемся!
Источник: https://censor.net.ua/n3161649
2. А оборудование для снятия информации с каналов связи + разные программные баги, которые делали систему уязвимой перед прослушкой русскими (и не только) уже всё вывлено и нейтрализовано ?
Есть техотделы в СБУ / киберполиции / Службе криптографической защиты информации . . . Их бы спецов да на проверку углублённую туда . . . Правда вместо того, чтобы отсечь русских, они ещё своего всякого напихают . . . Но в условиях войны как-то бы всё равно глубокий технический аудит организовать этой конторы.