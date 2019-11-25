 Суд удвічі зменшив Мангеру суму застави

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 25 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання захисників Владислава Мангера. Адвокати голови Херсонської облради просили знизити суму застави до 148 тисяч гривень. Свою позицію вони обґрунтовували тим, що на момент, коли Мангеру обирали заставу, його підозрювали в замовленні вбивства активістки Гандзюк (ч. 2 ст. 115). Тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести майже 2,5 мільйона гривень застави. Їхній підзахисний вніс заставу в лютому цього року. Проте у квітні Мангеру "пом’якшили" підозру, і відтоді йому інкримінують замовлення завдання тяжких тілесних, а не вбивства (ч. 2 ст. 121 ККУ).

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"Оскільки змінилася тяжкість злочину, у якому підозрюється Мангер, то, відповідно, змінюється і граничний розмір застави", – зазначив у своєму клопотанні адвокат Дмитро Ільченко і попросив зменшити заставу в майже 17 разів.

Представники генеральної прокуратури заперечували проти такого рішення. Суд призначив нову заставу, яка тепер становить 1 мільйон і 150 000 гривень.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.