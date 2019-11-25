 Українські школярі вивчатимуть медіаграмотність, - Новосад

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua".
"Я вважаю, що певна інформгігієна є надважливою компетентністю, якою має володіти кожен, незалежно від віку. Починати зі школи працювати над медіаграмотністю дуже важливо, і ми це зараз вплітаємо під час розробки Державного стандарту базової освіти і також будемо прописувати через освітні програми", - зазначила Новосад.
За її словами, Держстандарт поки доопрацьовують і планують презентувати його громадськості десь у березні 2020 року.
Як повідомляється, це стандарт 5-9 класу нової української школи.
"Ми говоримо про втілення нової української школи, і ми зараз на етапі початкової… Нам ще необхідно 2 роки довести початкові класи, і з 2022 року у нас іде перший 5-й клас, який буде навчатися за новим стандартом і де також буде ця компетентність", - додала міністерка.
Некоторые критикуют теле*анал Г+Г, а я восхищаюсь профессионализмом этих журналистов. Они умеют членораздельно произносить слова, не вынимая член Бени изо рта.
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Ваша зекоманда каждый день такие "идеи" публикует, типа "государства в смартфоне" - хоть скорую психиатрическую бригаду вызывай.
Пункт 1. Безоговорочно верить Мосейчук и Дубинскому.
Пункт 2. Если возникли сомнения в том, что говорят Мосейчук и Дубинский, смотри пункт 1."