 Українські школярі вивчатимуть медіаграмотність, - Новосад

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua".

"Я вважаю, що певна інформгігієна є надважливою компетентністю, якою має володіти кожен, незалежно від віку. Починати зі школи працювати над медіаграмотністю дуже важливо, і ми це зараз вплітаємо під час розробки Державного стандарту базової освіти і також будемо прописувати через освітні програми", - зазначила Новосад.

За її словами, Держстандарт поки доопрацьовують і планують презентувати його громадськості десь у березні 2020 року.

Як повідомляється, це стандарт 5-9 класу нової української школи.

"Ми говоримо про втілення нової української школи, і ми зараз на етапі початкової… Нам ще необхідно 2 роки довести початкові класи, і з 2022 року у нас іде перший 5-й клас, який буде навчатися за новим стандартом і де також буде ця компетентність", - додала міністерка.

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