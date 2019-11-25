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 Політика України, Суспільство
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Все про:школа (738) медіагігієна (6) Новосад (44)

 Українські школярі вивчатимуть медіаграмотність, - Новосад

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявила, що школярів навчатимуть медіаграмотності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua".

"Я вважаю, що певна інформгігієна є надважливою компетентністю, якою має володіти кожен, незалежно від віку. Починати зі школи працювати над медіаграмотністю дуже важливо, і ми це зараз вплітаємо під час розробки Державного стандарту базової освіти і також будемо прописувати через освітні програми", - зазначила Новосад.

За її словами, Держстандарт поки доопрацьовують і планують презентувати його громадськості десь у березні 2020 року.

Як повідомляється, це стандарт 5-9 класу нової української школи.

"Ми говоримо про втілення нової української школи, і ми зараз на етапі початкової… Нам ще необхідно 2 роки довести початкові класи, і з 2022 року у нас іде перший 5-й клас, який буде навчатися за новим стандартом і де також буде ця компетентність", - додала міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стала 100-ю країною, яка приєдналася до Декларації про безпеку шкіл, - Міносвіти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161639
 
 
 Топ коментарі
 
Девушка, предметом номер один должна стать начальная военная подготовка.
---
Ваша зекоманда каждый день такие "идеи" публикует, типа "государства в смартфоне" - хоть скорую психиатрическую бригаду вызывай.
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Судячи з результатів виборів медіаграмотності треба навчати дорослих, бо вони навіть голобородька від шмаклі відрізнити не можуть. Украинские школьники будут изучать медиаграмотность, - Новосад - Цензор.НЕТ 4012
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Преподавать предмет будет Мосейчук
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А смотреть будут только 1+1.
Некоторые критикуют теле*анал Г+Г, а я восхищаюсь профессионализмом этих журналистов. Они умеют членораздельно произносить слова, не вынимая член Бени изо рта. Украинские школьники будут изучать медиаграмотность, - Новосад - Цензор.НЕТ 8298
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Не знаю, что пишут петики, а педики пишут, что зе бессмертный.
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Девушка, предметом номер один должна стать начальная военная подготовка.
---
Ваша зекоманда каждый день такие "идеи" публикует, типа "государства в смартфоне" - хоть скорую психиатрическую бригаду вызывай.
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Судячи з результатів виборів медіаграмотності треба навчати дорослих, бо вони навіть голобородька від шмаклі відрізнити не можуть. Украинские школьники будут изучать медиаграмотность, - Новосад - Цензор.НЕТ 4012
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Правильно !Хватит зомби выращивать !Надо строить будущее Украины!
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Медиаграммотность будут преподавать Бужанский с Дубинским небось?
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Психиатр за аней плачет. Вы хоть таблицу умножения не собираетесь отменить, а то у зелохтората от неё голова болит?
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Дети и так перегружены всякой бредятиной, еще и этого не хватает....
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Це ця міністреса що робить 5 помилок в двох словах?
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Розповідатимуть дітям про злих порохоботів і трударів з ;ЗЕ-діджитал;, що день і ніч дбають про український народ на копійчаній зарплатні від Ігоря Валерійовича Коломойського!
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такими темпами творчість 95 кварталу введуть у шкільну програму.
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Игру без рук на пианино тоже будут изучать?
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"Программа:

Пункт 1. Безоговорочно верить Мосейчук и Дубинскому.

Пункт 2. Если возникли сомнения в том, что говорят Мосейчук и Дубинский, смотри пункт 1."
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от, kurwa, і тут хочуть вкрасти. Кожне лайно пропонує якийсь новий "курс" для школярів. І не безкоштовно.
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Очень интересна вот эта тяга к смартфону и компьютерным програмкам украинской ылиты. Такой себе экономический загиб. Тяга к нематериальной помощи. Нематериальное не жалко раздавать.
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нынешние дети по медиаграмотности еще фору дадут взрослым по любому вопросу от секса до политики
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Бідолашні діти. Будуть навчатися в якомусь в середньовічному хедері та ще й для гоїв. Орвелл в кожну хату.
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Дура ты набитая... Ты, лучше, верни в ВУЗы курс преподавания "формальной логики"... И не надо какую-то "ху.ню" изобретать... Тот, кто научен логически мыслить, сам разберётся с информацией...
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Люди! Бережіть своїх дітей щоб не виросли зебілами!
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Хоча б знання власної гігіени і здоров'я, та основи управління власними фінансами, яка там медіаграмотність.
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А сама міністерка просто грамотность збирається вивчати?
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