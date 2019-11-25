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Все про:авто (1413) вибух (1826) Харків (1563)

 Поліція виявила дотла спалений Opel ймовірних підривників автомобіля в центрі Харкова. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили на вулиці Пушкінській у Харкові автомобіль Opel, на якому з місця вибуху зникли ймовірні підривники автомобіля в центрі Харкова. Автомобіль майже повністю знищений вогнем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Близько 11:52 наряд патрульних поліцейських виявив Opel Vectra з державними знаками європейської реєстрації по вулиці Пушкінській. Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи втекли. Автомобіль майже повністю знищений вогнем. Його оглядають експерти", - сказано в повідомленні.

Поліція виявила дотла спалений Opel ймовірних підривників автомобіля в центрі Харкова 01

Зазначається, що зараз встановлюються всі обставини події. Розшук осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального злочину триває.

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Поліція виявила дотла спалений Opel ймовірних підривників автомобіля в центрі Харкова 02

Як повідомлялося, вранці 25 листопада близько 10:30 на вулиці Чайковського в Харкові в автомобілі спрацював вибуховий пристрій, коли в нього сідав власник. Співробітники Національної поліції відкрили кримінальне провадження.

Поліція виявила дотла спалений Opel ймовірних підривників автомобіля в центрі Харкова 03
Поліція виявила дотла спалений Opel ймовірних підривників автомобіля в центрі Харкова 04
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161638
 
 
 Топ коментарі
 
6 год подряд: введите визовый с кацапией!!
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Опель пошкоджений сильніше наж Нісан.
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Это - туда, за Веснина, в самый зажопинск... а так, вроде, ничего...
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Профі. ДНК, одорологія, можливі трасологічні сліди знищені.
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полицейская Таня Насуленко берёт в патрульном автомобиле!!! Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова - Цензор.НЕТ 669

https://www.facebook.com/YurecOdesa/videos/969076780111962/
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6 год подряд: введите визовый с кацапией!!
 показати весь коментар
 
 
Опель пошкоджений сильніше наж Нісан.
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Кошмар. Я улицу Пушкинскую помню, раньше выглядела по-другому, как всё изменилось! Ю)
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Это - туда, за Веснина, в самый зажопинск... а так, вроде, ничего...
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Легалізація блях та тотальний контроль над ввезенням. Я не говорю, щоб жорстко, але всі повинні знати, де, коли, на чому, хто. А так, можна і спіонерити десь це корити, начудити ділів і спалити нах.
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БЛ....... и чагарнык не загорелся, а у меня очерет всю осень горит.
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записи с камер видеонаблюдения будут показывать?
и кто и как закладывал, и маршрут опеля до и после
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