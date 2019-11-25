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 Політика України
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Все про:пропаганда (1287) ЗНО (119) Бородянський Володимир (42)

 Інформаційну безпеку можуть внести до ЗНО для школярів, - Бородянський

Завдання держави - виховувати критичне мислення у людей, заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський.

Інформаційну безпеку можуть зробити частиною зовнішнього незалежного оцінювання в школах, заявив в інтерв'ю "Українській правді" міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом завдання держави - виховувати критичне мислення", - сказав Бородянський.

На запитання, чи планується введення медіаосвіти в школах, він відповів: "У країні, в якій відбуваються такі події, як у нашій, а саме - війна, - це є частиною безпеки людини".

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"Я вже про це говорив, ми ще не проговорювали це з Міністерством освіти і, напевно, це дуже завчасно, але, зокрема, частиною тесту, який складають діти як ЗНО або якогось іншого - це [має бути] інформаційна безпека. Тобто розуміння, тому що критичне мислення - це не окрема дисципліна, воно міститься в інших дисциплінах: в історії, в математиці, я не знаю, де, у викладачах, які викладають", - додав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161636
 
 
 Топ коментарі
 
Главная цель - воспитать критическое мышление у детей....
)))))
У них родители 73% без критического мышления!)))
Вы что решили посегнуть на ГОС СТРОЙ!?)))))
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Якщо блаЗЄнські в програму не помістять приклад того, як коломИйський разом з кацапнею зробили блаЗЄнського преЗЄдЄнтом, то все нічого не варте.

"бородянський" просто хоче вкрасти гроші та дати своїм наближеним нписати підручник та розробити "методику".
Для курсу кібербезпеки достатньо буде прочитати лекцію про те "как_мьі_вас_сдєлалі". Все.
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Идиоты! ЗНО в школах в основном ведут ватные на всю голову отставники. Какая нахрен информационная безопасность?!
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Чому у більшості міністрів уряду Зє пики такі дебільні?
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...как бы это помягче выразиться, чтобы не обвинили в антисемитизме. Ну ты понял.
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Главная цель - воспитать критическое мышление у детей....
)))))
У них родители 73% без критического мышления!)))
Вы что решили посегнуть на ГОС СТРОЙ!?)))))
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Полтаву и Луганского надо запустить в педвузьі, чтобьі подготовили тех, кто будет потом учить ))).
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Якщо блаЗЄнські в програму не помістять приклад того, як коломИйський разом з кацапнею зробили блаЗЄнського преЗЄдЄнтом, то все нічого не варте.

"бородянський" просто хоче вкрасти гроші та дати своїм наближеним нписати підручник та розробити "методику".
Для курсу кібербезпеки достатньо буде прочитати лекцію про те "как_мьі_вас_сдєлалі". Все.
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А вот для школьников - классная мысль! Если сделать это в виде игры - разбить на команды, кто первый сможет разоблачить!
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Лучше бы все эти новые лица просто молчали. Ведь полная некомпетентность в тех вопросах, о которых этот деятель берется рассуждать, просто ввергает в ужас.
У него у самого нет критического мышления, так же как и у большинства взявшихся управлять государством, не представляя что такое это самое управление и не имея опыта работы хоть где-нибудь кроме шоу-бизнеса и соросовских фондов.
И это начиная от нелоха, Гончарука с Миловановым, девочки, изображающей из себя министра образования и барышни вообще без медицинского образования в минздраве.
А критическое мышление бывает только при высоком интеллекте, а им наделено процентов 20 народа в любом социуме остальные, имея средний и ниже интеллект, легко поддаются манипулированию и не способны критически мыслить, хоть развивай ты его у них, хоть не развивай.
Это всё давно известно науке и эмпирически доказано. Книжки бы лучше этот пан читал, чем разглогольствовать на темы, в которых ничего не понимает.
А ведь они, не дай Бог, начнут это всё еще и в жизнь воплощать.
Одна надежда, что их турнут раньше, чем они успеют дров наломать.
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Идиоты! ЗНО в школах в основном ведут ватные на всю голову отставники. Какая нахрен информационная безопасность?!
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Ставлю 100 гривен против одного деревянного, что большинство школьников старших классов шарят в гаджетах и нете лучше чем этот истукан
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