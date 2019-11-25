 Інформаційну безпеку можуть внести до ЗНО для школярів, - Бородянський

Інформаційну безпеку можуть зробити частиною зовнішнього незалежного оцінювання в школах, заявив в інтерв'ю "Українській правді" міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом завдання держави - виховувати критичне мислення", - сказав Бородянський.
На запитання, чи планується введення медіаосвіти в школах, він відповів: "У країні, в якій відбуваються такі події, як у нашій, а саме - війна, - це є частиною безпеки людини".
"Я вже про це говорив, ми ще не проговорювали це з Міністерством освіти і, напевно, це дуже завчасно, але, зокрема, частиною тесту, який складають діти як ЗНО або якогось іншого - це [має бути] інформаційна безпека. Тобто розуміння, тому що критичне мислення - це не окрема дисципліна, воно міститься в інших дисциплінах: в історії, в математиці, я не знаю, де, у викладачах, які викладають", - додав міністр.
)))))
У них родители 73% без критического мышления!)))
Вы что решили посегнуть на ГОС СТРОЙ!?)))))
"бородянський" просто хоче вкрасти гроші та дати своїм наближеним нписати підручник та розробити "методику".
Для курсу кібербезпеки достатньо буде прочитати лекцію про те "как_мьі_вас_сдєлалі". Все.
У него у самого нет критического мышления, так же как и у большинства взявшихся управлять государством, не представляя что такое это самое управление и не имея опыта работы хоть где-нибудь кроме шоу-бизнеса и соросовских фондов.
И это начиная от нелоха, Гончарука с Миловановым, девочки, изображающей из себя министра образования и барышни вообще без медицинского образования в минздраве.
А критическое мышление бывает только при высоком интеллекте, а им наделено процентов 20 народа в любом социуме остальные, имея средний и ниже интеллект, легко поддаются манипулированию и не способны критически мыслить, хоть развивай ты его у них, хоть не развивай.
Это всё давно известно науке и эмпирически доказано. Книжки бы лучше этот пан читал, чем разглогольствовать на темы, в которых ничего не понимает.
А ведь они, не дай Бог, начнут это всё еще и в жизнь воплощать.
Одна надежда, что их турнут раньше, чем они успеют дров наломать.