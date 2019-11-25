 Інформаційну безпеку можуть внести до ЗНО для школярів, - Бородянський

Інформаційну безпеку можуть зробити частиною зовнішнього незалежного оцінювання в школах, заявив в інтерв'ю "Українській правді" міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом завдання держави - виховувати критичне мислення", - сказав Бородянський.

На запитання, чи планується введення медіаосвіти в школах, він відповів: "У країні, в якій відбуваються такі події, як у нашій, а саме - війна, - це є частиною безпеки людини".

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"Я вже про це говорив, ми ще не проговорювали це з Міністерством освіти і, напевно, це дуже завчасно, але, зокрема, частиною тесту, який складають діти як ЗНО або якогось іншого - це [має бути] інформаційна безпека. Тобто розуміння, тому що критичне мислення - це не окрема дисципліна, воно міститься в інших дисциплінах: в історії, в математиці, я не знаю, де, у викладачах, які викладають", - додав міністр.