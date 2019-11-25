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 Політика України
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 У Чернівцях представили нового голову ОДА Сергія Осачука

Перший заступник Офісу Президента Сергій Трофімов представив нового голову Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве телебачення ТВА.

"Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов щойно представив голову обласної державної адміністрації Сергія Осачука", - повідомило видання.

Указ про призначення Осачука опублікували на сайті президента 22 листопада.

Осачук має ступінь кандидата історичних наук. У 2014 році його призначили почесним консулом Австрії в Чернівцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОП Трофімов представив нового главу Хмельницької ОДА Габінета

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161633
 
 
 Топ коментарі
 
В данному випадку зешмарклі кинули свого начальника штабу області, який виграв їм вибори. Пройшла людина Фірташа, нові обличчя. У Чернівцях представили нового голову ОДА Сергія Осачука - Цензор.НЕТ 1682
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Зеленський - компромісне рішення олігархату України, бо слабкий, некомпетентний, неурівноважений і залежний (від речовин теж).
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Вова против олигархов. Ага...

ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ФИРТАША. ЧТО ИЗВЕСТНО О БУДУЩЕМ ГЛАВЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОГА СЕРГЕЕ ОСАЧУКЕ.

Сергея Осачука называют близким к окружению беглого украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, ранее он был представителем фонда Firtash Foundation, который финансировал проведение новогодних и рождественских праздников на Соборной площади Черновцов, а также фестиваль "Маланка-фест".
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прямо как в рашке
царь назначил нового губернатора
когда мы уже извавимся от всего этого скрепного @лятства?
... а шо там на Польше? воевод тоже президент назначает? есть у них такая должность?
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Якщо голів ода почнуть обирати, то уявіть собі кого виберуть в одесі миколаєві харкоі - виключно 100% ватників.
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а шо Светличная не ватница?
за одессу и николаев не знаю
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бюджетников посгоняли на митинг с её присутствием посвященный майским скрепам
что создало небольшой транспортный коллапс в нашем колхозе
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А кто такие бюджетники, учителя? Их в твоем Харькове на приличный митинг не наберешь, тем более это Кернеса подопечные, а в колхозе так вообще 20 шт не больше. Может напомнить как приглашщшали на митинги 5 лет назад, или раньше? .
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школы не трогали
у нас и вузов хватает
для тех кто не в курсе
ты ходил на митинг?)
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В ноябре -декабре 2004, когда митинги, предприятия работали до 14-30, всех работников гнал на площадь, темнеет рано. В 2014 точно так, каждый день, и всех знакомых. Не зачехлял и не разряжал, всегда в багажнике, на всякий случай, беспокойное было время.
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Представление главы ОГА! Вход на представление бесплатный!
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Зеля вже так обісрався,шо кожне призначення викликає відразу))Може він і гарна людина,але лайном від нього несе))
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В данному випадку зешмарклі кинули свого начальника штабу області, який виграв їм вибори. Пройшла людина Фірташа, нові обличчя.
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Зеленський - компромісне рішення олігархату України, бо слабкий, некомпетентний, неурівноважений і залежний (від речовин теж).
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Там свої сварки, бачите як довго не призначали, а дехто вже і хліб з сіллю їв як майбутній губерантор, буває.
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Но, всё равно- поздравляю! С новым начальством областным. У вас там как-то стабильней всё, не то что у нас- как в калейдоскопе смены.
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Ну в нас жоден не ризикне робити геть різкі рухи, одного губера вже стягли по сходам і птахофабрику його спалили в 2014. Але це зовсім непублічна людина, до його призначення навіть не чув про нього. Того що мав йти на це місце, знаю особисто, навіть чарчину не раз разом пили.
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Да? Понял. Тогда... Беру поздравления обратно. Извини.
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Та ладно, щось мені здається що все це тимчасово, дуже тимчасово.
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Вова против олигархов. Ага...

ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ФИРТАША. ЧТО ИЗВЕСТНО О БУДУЩЕМ ГЛАВЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОГА СЕРГЕЕ ОСАЧУКЕ.

Сергея Осачука называют близким к окружению беглого украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, ранее он был представителем фонда Firtash Foundation, который финансировал проведение новогодних и рождественских праздников на Соборной площади Черновцов, а также фестиваль "Маланка-фест".
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Сергій Осачук?
Дідько. Скорочена версія зачітна: Сосачук (С.Осачук)
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