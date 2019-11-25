 У Чернівцях представили нового голову ОДА Сергія Осачука

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве телебачення ТВА.
"Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов щойно представив голову обласної державної адміністрації Сергія Осачука", - повідомило видання.
Указ про призначення Осачука опублікували на сайті президента 22 листопада.
Осачук має ступінь кандидата історичних наук. У 2014 році його призначили почесним консулом Австрії в Чернівцях.
царь назначил нового губернатора
когда мы уже извавимся от всего этого скрепного @лятства?
... а шо там на Польше? воевод тоже президент назначает? есть у них такая должность?
за одессу и николаев не знаю
что создало небольшой транспортный коллапс в нашем колхозе
у нас и вузов хватает
для тех кто не в курсе
ты ходил на митинг?)
ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ФИРТАША. ЧТО ИЗВЕСТНО О БУДУЩЕМ ГЛАВЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОГА СЕРГЕЕ ОСАЧУКЕ.
Сергея Осачука называют близким к окружению беглого украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, ранее он был представителем фонда Firtash Foundation, который финансировал проведение новогодних и рождественских праздников на Соборной площади Черновцов, а также фестиваль "Маланка-фест".
http://ukrainka.org.ua/svyato-malanky-i-vasylya
Дідько. Скорочена версія зачітна: Сосачук (С.Осачук)