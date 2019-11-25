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 Події, Суспільство
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Все про:злочини проти Майдану (42) Закревська Євгенія (40)

 Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося

На цей момент є щонайменше 8 епізодів справ про злочини проти Майдану, за якими не проводяться слідчі дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська.

Так, за її словами, зараз не розслідуються:

1) Розгін протестувальників 30.11.2013
2) Штурм Майдану 11.12.2013 р.
3) Вбивства і поранення в січні 2014-го року
4) Вбивства і поранення тітушками і правоохоронцями вдень 18.02.2014 р. (в т.ч. давка в барикаді станції м. Хрещатик)
5) Незаконне фінансування правоохоронців
6) Події перед Хмельницьким СБУ 19.02.2014
7) Вбивство Сергієнка
8) Переслідування майданівців у Черкасах.

"Коли я говорю, що шанси на розслідування худнуть разом зі мною, я не перебільшую. Я применшую небезпеку. Справи Майдану під набагато більшою загрозою, ніж моя вага", - додала Закревська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усе могло бути, як у Білорусі в 2010 році. Усіх розігнали і мертвечина - люди бояться, - адвокат родин Небесної Сотні Закревська про Майдан

Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування. З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161631
 
   
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Не зря 5 лет саботировали. Если копать, можно выкопать нехорошие вещи про Майдан.
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напрнимер про подставы от петюнчика - и его крышевание и обнимашки с беркутами Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося - Цензор.НЕТ 3347
тогда становится все ясно и про крым и про иловайск и далее
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А що зараз гравцю на роялі заважає? Теж, що й танцору?
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Саме через це, саме зелена влада припинила слідство?
Зебня в своєму репертуарі... Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося - Цензор.НЕТ 9437
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Так у власти представители беглых рыгов
Сейчас начнутся следствия по убийствам беркутовцев и ввшников
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пеця их давно вел Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося - Цензор.НЕТ 2359 Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося - Цензор.НЕТ 2359 Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося - Цензор.НЕТ 2359
он и есть рыг Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося - Цензор.НЕТ 4932 все остальное так - вышивата - типичная
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проще говоря потрошенки слили полностью все дела по любимым ими мусорам!!!
правда прокуВоротуру тоже развалили - там где написано суд и прокуратура - не верте - то подделка!!! ))
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тут 2 вопроса :

-кто расследует (перед кем отчитывается),
-на чем остановились (что уже есть и с чем проблемы).
ответы :
- ...

- ???
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А яка результативність має місце на кінець п'яти років "незупиненого" слідства у старій моделі його здійснення?
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