EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  9566  71
Все про:Німеччина (1332) музей (189) пограбування (420)

 Найбільша крадіжка в історії Європи: зі знаменитого музею "Зелені склепіння" в Дрездені викрали коштовностей на мільярди євро. ФОТО

У Дрездені в понеділок, 25 листопада, невідомі проникли в музей старовинних ювелірних виробів "Зелені склепіння" (Grünes Gewölbe).

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст  Борис Фель, передає Цензор.НЕТ.

"У Дрездені на мільярди пограбовано "Зелені склепіння". Найбільша крадіжка в європейській історії!" - написав він.

За словами Феля, безцінну колекцію прикрас Августа Сильного винесли сьогодні вночі через вікно музею.

"Ми можемо підтвердити злом "Зелених склепінь"(Grüne Gewölbe), - сказав прессекретар поліції Томас Гайтнер о 9.30 ранку. - З Державних художніх колекцій була викрадена скарбниця Августа Сильного, вкрадені антикварні прикраси вартістю близько одного мільярда євро".

За інформацією BILD, блок живлення під мостом Августа був підпалений приблизно о 5 годині ранку, що паралізувало електроживлення державних художніх колекцій. Потім кілька злочинців увійшли в зали творів мистецтва, що містять велику частину скарбів Веттінів, через кутове вікно. Банда грабіжників викрала історичні коштовності, діаманти і дорогоцінні камені.

"Збиток, як кажуть, обчислюється мільярдами! Як стало відомо BILD, грабіжники вкрали самі коштовності", - написав Фель.

Прем'єр-міністр землі Заксен Михайло Кретчмер сьогодні вранці сказав: "Не лише державні художні колекції були вкрадені, а й ми, саксонці! Разом з 600 майстрами-реставраторами ми раділи, що велика частина Резиденції відновлена. Цінності, які можна знайти в "Зелених склепіннях" і в палаці Резиденції, збиралися саксонцями протягом багатьох століть. Історію нашої землі, нашого вільного держави неможливо зрозуміти без Зеленого сховища і Державної художньої колекції Саксонії".

"Хоча злодії паралізували електроживлення, камера спостереження, як кажуть, записала їх на відео. Згідно з інформацією BILD, на ньому можна побачити кілька злочинців. Кажуть, що камера спостереження зафіксувала "помітно маленьких" злочинців, які увійшли в приміщення через віконний отвір. Вікно було захищено залізними ґратами. Решітка (на фото), як з'ясувалося, була викувана в 1890 році і відтоді не оновлювалася. Ймовірно, втома металу дозволила злочинцям розсунути прути, проникнути в будівлю і повернути ґрати до свого попереднього стану. З музею зі здобиччю викрадачі вибралися через ... підземний хід. Зараз поки не ясно, чи була використана якась підземна комунікація, чи спільники викрадачів прорили цей тунель заздалегідь", - зазначив Фель.

Найбільша крадіжка в історії Європи: зі знаменитого музею Зелені склепіння в Дрездені викрали коштовностей на мільярди євро 01
Фото: Фель/Facebook

"Зелені склепіння" (Grünes Gewölbe) - знаменита колекція коштовностей в Дрездені, колишня князівська скарбниця Веттинів, що охоплює період від Ренесансу до класицизму. Назва найбагатшої колекції коштовностей у Європі походить від колись забарвлених у малахітово-зелений колір, а зараз закритих дзеркалами колон залу коштовностей.

Саксонський курфюрст і король Польщі Август Сильний в 1723-1729 роках велів облаштувати в кунсткамеру, де відвідувачі в оточенні барокової архітектури могли познайомитися з художніми експонатами і раритетами, зібраними ним і його царственими попередниками.

Дивіться також: Невідомий зловмисник за 5 годин спробував пограбувати 85 будинків у Білогородці на Київщині. ВIДЕО

У цьому образі "Зелені склепіння" збереглися аж до XX століття. Отже музей може претендувати на звання найдревнішого музею світу, яке носить Британський музей.

Під час бомбардування Дрездена 13 лютого 1945 року було зруйновано три з дев'яти залів скарбниці. Самі експонати за кілька років до цього були перевезені до фортеці Кьонігштайн. В кінці Другої світової війни вони були відправлені в СРСР і повернуті в НДР за рішенням радянського уряду в 1958 році.

З 1959 року до початку 2004 року експозиція "Зелені склепіння" тимчасово розташовувалася в дрезденському Альбертінум. 1 вересня 2006 року після реконструкції відкрилися "історичні Зелені склепіння", що займають 2000 кв.м. на першому поверсі палацу. Їхні інтер'єри були відновлені за збереженими документами 1733 року і максимально відтворюють оригінальний вигляд скарбниці Августа Сильного. На своє історичне місце повернулося понад 3000 експонатів. Серед них:

- Дрезденський зелений діамант в 41 карат - один з найбільших діамантів у світі. (Як з'ясувалося, на щастя, цей артефакт зараз виставлений в Нью-Йорку, в Метрополітен музеї)

- Білий саксонський діамант в 48 карат і єдиний у своєму роді сапфір в 648 карат, котрі були подаровані Петром Першим.

- Вишнева кісточка, на якій вирізано 185 портретів. Цей твір мистецтва було створено 1589 р за допомогою лупи і відправлено в дорогу сережку. Фактично можна виявити 113 облич ...

"Ми поки не знаємо, що саме вкрадено із "Зелених склепінь". Але ясно одне: це безпрецедентний злочин за масштабом збитку! Йдеться про мільярди євро, але справа не тільки в сумі, скарбниця Августа Сильного - світове надбання. Але, судячи з того, з якою легкістю злочинці отримали до нього доступ, безпеки цієї унікальної колекції місцева влада не приділяла належної уваги і коштів.

За почерком, зухвалістю і манерою виконання пограбування в Дрездені нагадує викрадення найбільшої золотої монети у світі з музею Боде в Берліні.

У березні 2017 року злочинці з арабського клану РЕММА проникли в музей через погано захищене вікно і винесли 100-кілограмову монету. Незважаючи на те, що кількох рядових виконавців злочину в цьому році засудили, ніяких слідів викраденого золота не виявлено.

Якщо подібне трапиться з раритетами з "Зелених склепінь", всій Європі, всьому людству буде завдано непоправної шкоди", - додав Фель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу

Найбільша крадіжка в історії Європи: зі знаменитого музею Зелені склепіння в Дрездені викрали коштовностей на мільярди євро 02
Найбільша крадіжка в історії Європи: зі знаменитого музею Зелені склепіння в Дрездені викрали коштовностей на мільярди євро 03
Найбільша крадіжка в історії Європи: зі знаменитого музею Зелені склепіння в Дрездені викрали коштовностей на мільярди євро 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161630
 
 
 Топ коментарі
 
І ця країна хоче диктувати волю усій Європі. Посміховисько.
 показати весь коментар
 
По любому зебіли там отмітилися!! При Порошенку цей музей ні разу!! Підкреслюю - ніразу не грабували!!
 показати весь коментар
 
Зеленский Дрезден не посещал недавно?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
І ця країна хоче диктувати волю усій Європі. Посміховисько.
 показати весь коментар
 
 
Да лан, с такой охранной - коллекция еще долго продержалась
 показати весь коментар
 
 
и на старузу бьівает проруха. а ворам респект - в такие времена еще суметб такое сотворить. и надо вербовать на работу. только она им сейчас нафик нужна с такими ценностями. вопрос зватит ли мозгов на сбьіт, тоже ж все контролируется.
 показати весь коментар
 
Про збут мова не йде, бо це найманці. По-друге, куш настільки великий, що його вартість поза грошовим еквівалентом. Якщо не встигнете перехопити, то розійдеться в Британії по приватним колекціям.
 показати весь коментар
 
 
многие украинціы хотели бы быть гроажданами такого "посміховиська"
 показати весь коментар
 
 
шароварна ти душа, там ще в музеях на міл'ярди є унікального. Зроблять висновки й підуть далі! А в нас, злиднів що красти і хто в тому винен?! Ще й лайків наставили тобі, такі самі рагуляки.
 показати весь коментар
 
У статті мова не про Україну. Дружнє кепкування над сусідом - в рамках традицій міжкультурного діалогу серед європейських народів. Це вас, радянських, привчили лише розковирювати свої болячки. Називається комплекс меншовартості. І лайкерів не треба ображати.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
По любому зебіли там отмітилися!! При Порошенку цей музей ні разу!! Підкреслюю - ніразу не грабували!!
 показати весь коментар
 
 
Ну так"Зелёные своды"!Все ясно як белый день.Зелёные по зелёному работают Найбільша крадіжка в історії Європи: зі знаменитого музею "Зелені склепіння" в Дрездені викрали коштовностей на мільярди євро - Цензор.НЕТ 3945
 показати весь коментар
 
і там их засекут, они не дураки. есть тайно осядет в чей-то коллекции. а может и уже єто бьіл заказ.
 показати весь коментар
 
Зеленский Дрезден не посещал недавно?
 показати весь коментар
 
 
Капец лоханулись. Почему на полках оригиналы лежали? Где резервное электропитание? Где сторожа и сигнализация? Где полиция в конце концов?
 показати весь коментар
 
 
так видео на резерве и записали, просто полиция долго ехала, когда лезут идет расчет на секунды, они знают сколько едет полиция и правильно выбрали отход.
 показати весь коментар
 
 
во по-больше фильмов как пособие как украсть миллионы миллиарды снимайте и крутите ... нищему голодному монокультурному сообществу.... соро начнут сами здания соборов мостов мущеев и прочее раз и пустырь кто как куда и где никто ничего не видел....
 показати весь коментар
 
 
, блок питания под мостом Августа был подожжен примерно в 5 часов утра, что парализовало электропитание государственных художественных коллекций.

про ИБП в Германии не слышали
Это же СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 показати весь коментар
 
 
Одорологію призначайте, чи не смердить лаптями?
 показати весь коментар
 
 
"Красть так миллиард, любить так королеву". Ждём следующий шаг.
 показати весь коментар
 
 
В марте 2017 года преступники из арабского клана Реммо проникли в музей через плохо защищенное окно и вынесли 100-килограммовую монету. Несмотря на то, что нескольких рядовых исполнителей преступления в этом году осудили, никаких следов похищенного золота не обнаружено.Источник: https://censor.net.ua/n3161630

Так вам и надо лохи. Молодцы ребята.
 показати весь коментар
 
По радио сказали, шо простой монтировкой всё взломали...
...а щас спецы нарутят -- работа у них такая...*)
 показати весь коментар
 
 
Музей с драгоценностями на миллиарды без резервного генератора, сигнализации и охраны? Sehr gut. Впредь наука.
 показати весь коментар
 
 
.....сколько еще надо мокнуть ЕВРОПУ в дерьмо , что бы она пришла в себя ????? (желтые жилеты , брексит , сепарасты в барсе , теракты по всей европе , беженцы из сирии и африки , поджег парижской Богоматери ) никогда такого небыло и вот СНОВА ограбили уже ДРЕЗДЕН !!!
 показати весь коментар
 
 
....скажу как профи ((((( РЕШЕТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ !!!
 показати весь коментар
 
а можно и внутри и снаружи
а внутри еще и ставни
 показати весь коментар
 
....у меня было так и внутри и снаружи , ставни ЛИШНЕЕ !!! на разбитое стекло реагирует СИГНАЛИЗАЦИЯ !!! далее спец .комната с часовым и СЕЙФ ))))) часовой к сейфу не имеет доступ !!! только ПАНОРАМНЫЙ глазок в освещенную комнату !!! даже ПОПЫТОК не было за всю историю ))))
 показати весь коментар
 
 
заметно маленькие? микрон пуйло и зебильский ?
 показати весь коментар
 
 
Суперсигнализацию отключили легко.. а вот видеокамеры имели аварийное питание...
 показати весь коментар
 
 
Я Патриот, я часть 25% и горжусь, что не тупорые чмо, которое составляет 75%.
 показати весь коментар
 
Зе по росту подходит, да и кому как не Зелени лучше всех маскироваться в "Зеленых сводах"?


 показати весь коментар
 
 
Среди своих охранников надо и искать .
Были наводчиками .
 показати весь коментар
 
Алмазы кто то свиснул у африканцев,потом поляк отжал это у воров,потом немцы украли это у поляков,потом краснопузые москали присвоили это себе,потом немцы убедили отдать им ворованное,и вот теперь это уже неизвестной нации шустряки спи....ли это у фрицев.
 показати весь коментар
 
 
эх, не уберегли европейские ценности. миллиарды ойро ценностей.
 показати весь коментар
 
 
А СРСР судячи де живуть діти членів Політбюро, зараз в США.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, тільки з Буковини. А на рахунок СРСР, не для того більшовики ешелонами до США все вивозили, щоб воно назад повернулось.
 показати весь коментар
 
Hi!(Говорила баба деду-я в Америку поеду
-Ах,ты старая пи...-туда не ходят поезда.)
 показати весь коментар
 
"Решетка (на фото) , как выяснилось, была выкована в 1890 году и с тех пор не обновлялась. Вероятно, усталость металла позволила преступникам раздвинуть прутья, проникнуть в здание и вернуть решетку в прежнее состояние"
Источник: https://censor.net.ua/n3161630

Зачем же менять решетки - цифровизация важнее.
А решетки - да и фиг с ними.
А ведь говорят, что "против лома нет приема окромя другого лома".
 показати весь коментар
 
 
Зебилоиды , начинайте свою старую песню - цэ всэ пакрав Петро , с Гонтаревой ... Найбільша крадіжка в історії Європи: зі знаменитого музею "Зелені склепіння" в Дрездені викрали коштовностей на мільярди євро - Цензор.НЕТ 4746 .. А свинарчуки стояли на шухере .
 показати весь коментар
 
Ти вже все сказав. Більше нічого добавити.
 показати весь коментар
 
Расслабились фрицы давно Найбільша крадіжка в історії Європи: зі знаменитого музею "Зелені склепіння" в Дрездені викрали коштовностей на мільярди євро - Цензор.НЕТ 7785 Поэтому не удивительно.
 показати весь коментар
 
Бриллианты в смартфоне. Все в порядке, расходимся. Факинг диджитализация на марше. Кстати, судя по росту, орудовали Путин,Медведев и Зеля. Что там у них с алиби? Готовятся к нормандскому формату?
 показати весь коментар
 
Зачем нужно мировое достояние в коллекцию? Никому не покажешь. Так что это либо на распил\порезку\переплавку либо на обмен\торг\шантаж на что-то важное. Возможно, политика..
 показати весь коментар
 
Так обісратись в останню мить в найпростішій ситуації здатні лише німці. Інші народи обсираються дещо по іншому, або відразу, або в складних обставинах...
 показати весь коментар
 
В мае был там. Действительно впечатляет
 показати весь коментар
 
 
Спросите у Абрамовича, ему организовать шайку чукчей (заметно низкого роста) - труда не составит. Очень выгодная, к стати, шайка. Чукчей - как вариант ни кто рассматривать не будет, народ они не жадный и не болтливый, да и искать их на просторах тундры - замахаешься .
 показати весь коментар
 
Французы пролюбили собор, немцы зелёные подвалы… И что характерно, и те, и другие очень нежно любят кацапов. Совпадение?
 показати весь коментар
 
ППЦ! Ждем съемку очередных друзей Оушена?
 показати весь коментар
 
Бесперебойников нет, камера только одна запечатлела что-то и та, скорее всего, CCTV какая-нибудь, по которой можно с уверенностью сказать только то, что то был человек, а не собака. Живой охраны вообще не было (иначе бы они узрели пропажу сигнала на камерах и что-то предприняли бы). У меня на фабрике склад со жмыхом лучше охраняется, хотя нахрен он кому нужен был бы?))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору