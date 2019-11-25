 Найбільша крадіжка в історії Європи: зі знаменитого музею "Зелені склепіння" в Дрездені викрали коштовностей на мільярди євро. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Борис Фель, передає Цензор.НЕТ.

"У Дрездені на мільярди пограбовано "Зелені склепіння". Найбільша крадіжка в європейській історії!" - написав він.

За словами Феля, безцінну колекцію прикрас Августа Сильного винесли сьогодні вночі через вікно музею.

"Ми можемо підтвердити злом "Зелених склепінь"(Grüne Gewölbe), - сказав прессекретар поліції Томас Гайтнер о 9.30 ранку. - З Державних художніх колекцій була викрадена скарбниця Августа Сильного, вкрадені антикварні прикраси вартістю близько одного мільярда євро".

За інформацією BILD, блок живлення під мостом Августа був підпалений приблизно о 5 годині ранку, що паралізувало електроживлення державних художніх колекцій. Потім кілька злочинців увійшли в зали творів мистецтва, що містять велику частину скарбів Веттінів, через кутове вікно. Банда грабіжників викрала історичні коштовності, діаманти і дорогоцінні камені.

"Збиток, як кажуть, обчислюється мільярдами! Як стало відомо BILD, грабіжники вкрали самі коштовності", - написав Фель.

Прем'єр-міністр землі Заксен Михайло Кретчмер сьогодні вранці сказав: "Не лише державні художні колекції були вкрадені, а й ми, саксонці! Разом з 600 майстрами-реставраторами ми раділи, що велика частина Резиденції відновлена. Цінності, які можна знайти в "Зелених склепіннях" і в палаці Резиденції, збиралися саксонцями протягом багатьох століть. Історію нашої землі, нашого вільного держави неможливо зрозуміти без Зеленого сховища і Державної художньої колекції Саксонії".

"Хоча злодії паралізували електроживлення, камера спостереження, як кажуть, записала їх на відео. Згідно з інформацією BILD, на ньому можна побачити кілька злочинців. Кажуть, що камера спостереження зафіксувала "помітно маленьких" злочинців, які увійшли в приміщення через віконний отвір. Вікно було захищено залізними ґратами. Решітка (на фото), як з'ясувалося, була викувана в 1890 році і відтоді не оновлювалася. Ймовірно, втома металу дозволила злочинцям розсунути прути, проникнути в будівлю і повернути ґрати до свого попереднього стану. З музею зі здобиччю викрадачі вибралися через ... підземний хід. Зараз поки не ясно, чи була використана якась підземна комунікація, чи спільники викрадачів прорили цей тунель заздалегідь", - зазначив Фель.



Фото: Фель/Facebook

"Зелені склепіння" (Grünes Gewölbe) - знаменита колекція коштовностей в Дрездені, колишня князівська скарбниця Веттинів, що охоплює період від Ренесансу до класицизму. Назва найбагатшої колекції коштовностей у Європі походить від колись забарвлених у малахітово-зелений колір, а зараз закритих дзеркалами колон залу коштовностей.

Саксонський курфюрст і король Польщі Август Сильний в 1723-1729 роках велів облаштувати в кунсткамеру, де відвідувачі в оточенні барокової архітектури могли познайомитися з художніми експонатами і раритетами, зібраними ним і його царственими попередниками.

Дивіться також: Невідомий зловмисник за 5 годин спробував пограбувати 85 будинків у Білогородці на Київщині. ВIДЕО

У цьому образі "Зелені склепіння" збереглися аж до XX століття. Отже музей може претендувати на звання найдревнішого музею світу, яке носить Британський музей.

Під час бомбардування Дрездена 13 лютого 1945 року було зруйновано три з дев'яти залів скарбниці. Самі експонати за кілька років до цього були перевезені до фортеці Кьонігштайн. В кінці Другої світової війни вони були відправлені в СРСР і повернуті в НДР за рішенням радянського уряду в 1958 році.

З 1959 року до початку 2004 року експозиція "Зелені склепіння" тимчасово розташовувалася в дрезденському Альбертінум. 1 вересня 2006 року після реконструкції відкрилися "історичні Зелені склепіння", що займають 2000 кв.м. на першому поверсі палацу. Їхні інтер'єри були відновлені за збереженими документами 1733 року і максимально відтворюють оригінальний вигляд скарбниці Августа Сильного. На своє історичне місце повернулося понад 3000 експонатів. Серед них:

- Дрезденський зелений діамант в 41 карат - один з найбільших діамантів у світі. (Як з'ясувалося, на щастя, цей артефакт зараз виставлений в Нью-Йорку, в Метрополітен музеї)

- Білий саксонський діамант в 48 карат і єдиний у своєму роді сапфір в 648 карат, котрі були подаровані Петром Першим.

- Вишнева кісточка, на якій вирізано 185 портретів. Цей твір мистецтва було створено 1589 р за допомогою лупи і відправлено в дорогу сережку. Фактично можна виявити 113 облич ...

"Ми поки не знаємо, що саме вкрадено із "Зелених склепінь". Але ясно одне: це безпрецедентний злочин за масштабом збитку! Йдеться про мільярди євро, але справа не тільки в сумі, скарбниця Августа Сильного - світове надбання. Але, судячи з того, з якою легкістю злочинці отримали до нього доступ, безпеки цієї унікальної колекції місцева влада не приділяла належної уваги і коштів.

За почерком, зухвалістю і манерою виконання пограбування в Дрездені нагадує викрадення найбільшої золотої монети у світі з музею Боде в Берліні.

У березні 2017 року злочинці з арабського клану РЕММА проникли в музей через погано захищене вікно і винесли 100-кілограмову монету. Незважаючи на те, що кількох рядових виконавців злочину в цьому році засудили, ніяких слідів викраденого золота не виявлено.

Якщо подібне трапиться з раритетами з "Зелених склепінь", всій Європі, всьому людству буде завдано непоправної шкоди", - додав Фель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу





