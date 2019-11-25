 Росіяни під час атаки на позиції 46-ї ОДШБр під Сизим на Луганщині застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Увага - росіяни застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника. Характер поранень однозначно вказує на повітряний підрив. Керівництво України, як зазвичай, ніяк не відреагувало на атаку, хоча Сизе на самому кордоні з РФ, росіяни не могли не знати про напад, там вони воюють, їхня ППО, їхні солдати, їхні безпілотники. Раніше Сизе вважалося однією з найбільш спокійних ділянок ООС, де давно не було жодного обстрілу", - зазначив він.

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"Спочатку багато хто мене критикували за пост - а може, це не бойова, сам на гранаті підірвався тощо. До речі, спочатку поранення не стали реєструвати як бойове, у зведенні відразу не написали, не повірили, але завдяки енергійній реакції Оксани і Дмитра Корчинських все стало на свої місця. Це офіційне фото з Харківського госпіталю, цитую інформагентство Міноборони: "Український захисник зазнав близько 50 осколкових уражень по всьому тілу. Під час їхнього видалення з допомогою медичного магнітного інструмента половина осколків не магнітилася. За словами військових медиків, це перший випадок в їхній практиці, коли вражальні елементи від снаряда мають різну структурну основу. Здебільшого їх усі видаляють магнітним інструментом або звичайним способом. Сам поранений боєць розповідає, що це був снаряд, який вибухнув у повітрі на невеликий висоті, після чого дрібні осколки почали вражати особовий склад, який перебував під епіцентром вибуху". Дай Бог здоров'я Воїну, у нього дуже серйозно поранено ліве плече, довго доведеться відновлюватися, але головне, що живий, реально дивом пощастило людині, другий день народження", - резюмував Бутусов.



