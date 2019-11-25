 Росіяни під час атаки на позиції 46-ї ОДШБр під Сизим на Луганщині застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Увага - росіяни застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника. Характер поранень однозначно вказує на повітряний підрив. Керівництво України, як зазвичай, ніяк не відреагувало на атаку, хоча Сизе на самому кордоні з РФ, росіяни не могли не знати про напад, там вони воюють, їхня ППО, їхні солдати, їхні безпілотники. Раніше Сизе вважалося однією з найбільш спокійних ділянок ООС, де давно не було жодного обстрілу", - зазначив він.
"Спочатку багато хто мене критикували за пост - а може, це не бойова, сам на гранаті підірвався тощо. До речі, спочатку поранення не стали реєструвати як бойове, у зведенні відразу не написали, не повірили, але завдяки енергійній реакції Оксани і Дмитра Корчинських все стало на свої місця. Це офіційне фото з Харківського госпіталю, цитую інформагентство Міноборони: "Український захисник зазнав близько 50 осколкових уражень по всьому тілу. Під час їхнього видалення з допомогою медичного магнітного інструмента половина осколків не магнітилася. За словами військових медиків, це перший випадок в їхній практиці, коли вражальні елементи від снаряда мають різну структурну основу. Здебільшого їх усі видаляють магнітним інструментом або звичайним способом. Сам поранений боєць розповідає, що це був снаряд, який вибухнув у повітрі на невеликий висоті, після чого дрібні осколки почали вражати особовий склад, який перебував під епіцентром вибуху". Дай Бог здоров'я Воїну, у нього дуже серйозно поранено ліве плече, довго доведеться відновлюватися, але головне, що живий, реально дивом пощастило людині, другий день народження", - резюмував Бутусов.
На манеже одни и те же...*)
...а щас и в Вильнюсе бабки на асфальте торгуют... -- и у них покупают!
...а Киеву до Вильнюса -- "как плотнику до столяра" *)
...и Львов впридачу... -- та же херня, с пожилыми людьми.
Еще и с территории рашки (читай статью).
Это Зеленский принял такое условие. Раньше такого условия не требовалось.
сигналом в политической игре о том, что мы целиком за мир
Может быть Но сильно сомневаюсь, что Зеленский - политический игрок. Или за ним кто-то стоит, сильный и благожелательный к Украине?
а РФ - беспредельщики, с которых ни в коем случае нельзя снимать санкции, а нужно еще добавить новых
Пока что, РФ выводит себя из-под таких обвинений, объявив о том, что "лугандонские войска им не подчиняются", и следовательно, РФ не за что наказывать.
Вообще-то требовалось. Потому и не велось никаких прямых переговоров на высшем уровне уже 4,5 года.
"РФ выводит себя из-под таких обвинений, объявив о том, что "лугандонские войска им не подчиняются""
Они об этом врут с самого начала войны - но санкции введены именно против РФ, что говорит о том, что им никто не верит.
у села Сизое рядом с участком разведения войск у Станицы Луганской 17 ноября."
Источник: https://censor.net.ua/n3161626
Доразводились наперсточники.
"Сержант 46-й десантно-штурмовой бригады был ранен бомбой с российского беспилотника
у села Сизое рядом с участком разведения войск у Станицы Луганской 17 ноября."
Зе, вали, пока не поздно, вали из Украины.
Доказів не бачать ті, хто їх і не хоче бачити.
Першим ще заціпить, другим - повилазить.
Ще не вечір.
Ще не вмерла.
2 год ·
‼️Важлива інформація‼️
Сьогодні, близько 12:00, у місті Мар'їнка, в результаті обстрілу зі стрілецької зброї з боку незаконних збройних формувань, було поранено цивільну особу.
Громадянка пересувалась містом зі своєю півторарічною дитиною.
Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій в грудну клітину і пройшла наскрізно, спричинивши перелом плечової кістки руки.
Зараз жінка знаходиться в лікарні міста Курахове. Як повідомляють лікарі, стан пораненої стабільний, середньої тяжкості.
Ця ситуація ще раз доводить, якими безпринципними і аморальними є дії противника і яким хитким є умовне перемир'я.
Примерный состав немагнитной стали: 0,25-0,35% углерода, 22-25% никеля, 2-3% хрома, остальное - железо. Немагнитная сталь применяется для стяжки и крепления трансформаторов, дросселей, катушек индуктивности и т. п.
Примерный состав немагнитного чугуна: 2,6-3% углерода, 2,5% кремния, 5,6% марганца, 9-12% никеля, остальное - железо.
Немагнитный чугун применяется для изготовления крышек, кожухов, втулок, масляных выключателей, кабельных муфт, кожухов сварочных трансформаторов.
А в окопах людей не хватает.
Странно однако...