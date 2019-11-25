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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Росіяни під час атаки на позиції 46-ї ОДШБр під Сизим на Луганщині застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Сержанта 46-ї десантно-штурмової бригади було поранено бомбою з російського безпілотника біля села Сизе поряд із ділянкою розведення військ у Станиці Луганській 17 листопада.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Увага - росіяни застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника. Характер поранень однозначно вказує на повітряний підрив. Керівництво України, як зазвичай, ніяк не відреагувало на атаку, хоча Сизе на самому кордоні з РФ, росіяни не могли не знати про напад, там вони воюють, їхня ППО, їхні солдати, їхні безпілотники. Раніше Сизе вважалося однією з найбільш спокійних ділянок ООС, де давно не було жодного обстрілу", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська атакували позиції 46-ї ОДШБ під Сизим на Луганщині - важко поранено одного десантника

"Спочатку багато хто мене критикували за пост - а може, це не бойова, сам на гранаті підірвався тощо. До речі, спочатку поранення не стали реєструвати як бойове, у зведенні відразу не написали, не повірили, але завдяки енергійній реакції Оксани і Дмитра Корчинських все стало на свої місця. Це офіційне фото з Харківського госпіталю, цитую інформагентство Міноборони: "Український захисник зазнав близько 50 осколкових уражень по всьому тілу. Під час їхнього видалення з допомогою медичного магнітного інструмента половина осколків не магнітилася. За словами військових медиків, це перший випадок в їхній практиці, коли вражальні елементи від снаряда мають різну структурну основу. Здебільшого їх усі видаляють магнітним інструментом або звичайним способом. Сам поранений боєць розповідає, що це був снаряд, який вибухнув у повітрі на невеликий висоті, після чого дрібні осколки почали вражати особовий склад, який перебував під епіцентром вибуху". Дай Бог здоров'я Воїну, у нього дуже серйозно поранено ліве плече, довго доведеться відновлюватися, але головне, що живий, реально дивом пощастило людині, другий день народження", - резюмував Бутусов.

Росіяни під час атаки на позиції 46-ї ОДШБр під Сизим на Луганщині застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника, - Бутусов 01
Росіяни під час атаки на позиції 46-ї ОДШБр під Сизим на Луганщині застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161626
 
 
 Топ коментарі
 
Ключевое здесь: Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку. Что же за чмо вы выбрали, 73% подонков?
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зеленому жывотному это "разведение" еще аукнется сивохой в горле.
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Нелох до сих пор не выступил с заявлением по поводу атаки ВСУ напрямую из рашки...
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Потрібно створювати українські війська БПЛА і починати знищувати терористів та їх безпілотники по всій лінії фронту та кордону!
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Ключевое здесь: Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку. Что же за чмо вы выбрали, 73% подонков?
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-- та ладно... -- а с Кравчука до Пороха, скоко процентов голосовало?
На манеже одни и те же...*)
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В Украине то же самое, местами. Это глобальное ... -- тёмное наследие Светлого Будущего.
...а щас и в Вильнюсе бабки на асфальте торгуют... -- и у них покупают!
...а Киеву до Вильнюса -- "как плотнику до столяра" *)
...и Львов впридачу... -- та же херня, с пожилыми людьми.
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Это могла быть и обычная граната, не обязательно супер новые боеприпас.
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Ага, и я говорю... контровку из чеки вынул и жонглировал за спиной...
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А что такое "контровка из чеки"? "Что за зверь такой?" Как её "вынуть" можно? И ОТКУДА? Ты гранату, хоть раз, видел? (Я уже не говорю про "держал в руках", или "применял")... Чека, вставленная в запал - это и есть "контровка", предохраняющая запал от срабатывания!!! Она устанавливается на заводе, и её не трогают до боевого применения гранаты...
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цапы от безделия колхозят колхоз...сирийский опыт привозят....
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зеленому жывотному это "разведение" еще аукнется сивохой в горле.
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На том участке не было никакого разведения, тупое ты соевое животное.
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Там, где не было - по нам можно, значит, стрелять?
Еще и с территории рашки (читай статью).
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Там, где не было разведения, значит, не нужно обстрелы рашистов связывать с разведением войск. Так доступно?
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Значит, "разведение" является разводом, и неэффективно для прекращения войны.
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Разведение является условием для проведения переговоров и сигналом в политической игре о том, что мы целиком за мир, а РФ - беспредельщики, с которых ни в коем случае нельзя снимать санкции, а нужно еще добавить новых.
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Разведение является условием для проведения переговоров
Это Зеленский принял такое условие. Раньше такого условия не требовалось.

сигналом в политической игре о том, что мы целиком за мир
Может быть Но сильно сомневаюсь, что Зеленский - политический игрок. Или за ним кто-то стоит, сильный и благожелательный к Украине?

а РФ - беспредельщики, с которых ни в коем случае нельзя снимать санкции, а нужно еще добавить новых
Пока что, РФ выводит себя из-под таких обвинений, объявив о том, что "лугандонские войска им не подчиняются", и следовательно, РФ не за что наказывать.
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"Это Зеленский принял такое условие. Раньше такого условия не требовалось."
Вообще-то требовалось. Потому и не велось никаких прямых переговоров на высшем уровне уже 4,5 года.

"РФ выводит себя из-под таких обвинений, объявив о том, что "лугандонские войска им не подчиняются""
Они об этом врут с самого начала войны - но санкции введены именно против РФ, что говорит о том, что им никто не верит.
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Так что теперь должно измениться после Нормандских переговоров?
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3,14здец, ты дол*ойоб! Или такое же трусливое чмо, как и the.
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Нелох до сих пор не выступил с заявлением по поводу атаки ВСУ напрямую из рашки...
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Да потому что это бред сивой кобылы, никаких доказательств нет.
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От нелюдей Кремля можно ожидать все что угодно. Скорей бы уже Китай шарахнул по Кремлю термоядерным.
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Судя по местам ранения был без броника. Вот тебе и спокойный участок. Скорейшего выздоровления бойцу.
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"Сержант 46-й десантно-штурмовой бригады был ранен бомбой с российского беспилотника
у села Сизое рядом с участком разведения войск у Станицы Луганской 17 ноября."

Источник: https://censor.net.ua/n3161626

Доразводились наперсточники.
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Бронік від бокових поранень не захистить. да і взагалі там дві невеликі пластини спереді і з заду які повині захищати основні житєві органи. Відмічено навіть бокові смертельні поранення коли куля або осколок входить з боку і застрягає в броніку з середини.
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От боковых пулевых - нет, но у него вся спина в ранах, а от осколков броник хорошо прикрывает, от мелких даже в местах где нет плиты.
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При чем в пользу этой версии говорит отсутствие (тьфу-тьфу) ранений головы - каски в отличии от броников таскают почти постоянно.
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Ключевое здесь: Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку. Что же за чмо вы выбрали, подонки?
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Наверное там давно такого не было, но после разведения войск подобревшие, благодарные "братья" внезапно стали стрелять.

"Сержант 46-й десантно-штурмовой бригады был ранен бомбой с российского беспилотника
у села Сизое рядом с участком разведения войск у Станицы Луганской 17 ноября."





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...а как же голову то не задело?..в каске был?
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Это гениально, взрыв произошел в воздухе а значит это был новейший боеприпас.))
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Гениально это то что ты можешь жить без мозга, а новейший боеприпас из за того что поражающие элементы из разных материалов и проблематично осколки извлекать.
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Ага,шрапнель..В гражданскую применяли.
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МО НЕ ВЕРИТ СВОЕМУ СОЛДАТУ ЧТО ЕГО РАНИЛО ОСКОЛКАМИ ВРАЖЕСКОГО БОЕПРИПАСА? ИЛИ ОНИ ДУМАЛИ ЧТО ОН КИНУЛ ГРАНАТУ ВВЕРХ И СМОТРЕЛ КАК ВЗОРВЕТСЯ?
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Ани как и немцы испытывали зарин так и эти что тот новое испытывают ! а при союзе они с немцами дружили в 1939 !
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Ну что Клоун, наотводился??? Перестал стрелять???

Зе, вали, пока не поздно, вали из Украины.
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Нельзя такое писать, член РНБО Сивуха обидится!
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И лысое чмо губы надует и начнет ненавидеть.
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От руководства Украины очень далекого от интересов самой Украины и украинского народа,я другого и не ожидал. От них я ожидаю только одного - предательства и сдачи Украины.
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Претензии к Бутусову вполне справедливы, дело в том что беспилотник никто не видел и не слышал, и был ли он вообще неизвестно. Еще вызывает сомнение что если он был то прилетел именно через границу а не со стороны ЛНР, никаких фактов нет.
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Всі ваші "претензії" суцільна кацапська брехня, про цей випадок фронтовики доповіли ще тиждень тому, Бутусов лише поширює через своє ЗМІ.
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на наших пацанах испытывают оружие!!! только вдумайтесь. ЗЕ, даже не догадывается, что его ждет на переговорах и с кем он собирается говорить. его там размажут как детский понос. они срали на весь мир а с ЗЕ будут договариваться, абсурд! а может сдаст все нахрен, все 73%
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Такое "супероружие" мы в детсве с пацанами "испытывали"...
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це потрібно показувати головному клоуну і його посіпакам. вибрали зрадників і сцикунів і надіються .що росія бу братня і дружня до українців. При владі зрадникі і прихильникі путіна.та тупі недоумкі.
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Зразу після другого туру президенських виборів, коли стало ясно, що перемагає зелена пліснява різко погіршилася забеспеченість армії в усьому, починаючи з озброєння, техніки, обмундирування, харчування. Мені це відомо від знайомих добровольців які розповідали про ці незрозумілі, раптові зміни. Мало того зросли випадки приховування втрат серед особового складу Ось так панове.
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Надо поскорее с Путиным (прости меня, господи, за такое написание!) договориться.
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Згадують "соєвого баригу" ті, хто хоче конфронтації між Зе-електоратом і його противниками.
Доказів не бачать ті, хто їх і не хоче бачити.
Першим ще заціпить, другим - повилазить.
Ще не вечір.
Ще не вмерла.
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Украинцы устали от войны? Скорее украинцы устали от предателей во власти которая связывает украинских воинов по рукам и ногам.
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28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу
2 год ·

‼️Важлива інформація‼️

Сьогодні, близько 12:00, у місті Мар'їнка, в результаті обстрілу зі стрілецької зброї з боку незаконних збройних формувань, було поранено цивільну особу.
Громадянка пересувалась містом зі своєю півторарічною дитиною.

Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій в грудну клітину і пройшла наскрізно, спричинивши перелом плечової кістки руки.
Зараз жінка знаходиться в лікарні міста Курахове. Як повідомляють лікарі, стан пораненої стабільний, середньої тяжкості.

Ця ситуація ще раз доводить, якими безпринципними і аморальними є дії противника і яким хитким є умовне перемир'я.
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Немагнитные материалы. В различных приборах и аппаратах, применяемых в электротехнике, необходимо иметь материал, не обладающий магнитными свойствами. Для таких целей пригодны пластмасса и цветные металлы (алюминий, латунь, бронза). Однако эти материалы обладают малой механической прочностью, а некоторые из них дефицитны. В связи с этим они заменяются немагнитной сталью и немагнитным чугуном.

Примерный состав немагнитной стали: 0,25-0,35% углерода, 22-25% никеля, 2-3% хрома, остальное - железо. Немагнитная сталь применяется для стяжки и крепления трансформаторов, дросселей, катушек индуктивности и т. п.

Примерный состав немагнитного чугуна: 2,6-3% углерода, 2,5% кремния, 5,6% марганца, 9-12% никеля, остальное - железо.

Немагнитный чугун применяется для изготовления крышек, кожухов, втулок, масляных выключателей, кабельных муфт, кожухов сварочных трансформаторов.
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Не понятна зона поражения - аккуратно в область броника.
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Без проника был явно. Хорошо, что хоть в каске.
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Господи, какой ахинеей кормят народ!....Неужели они считают, что люди поголовно идиоты?
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тут вашого божества **** капутена нема, ізиді москальня
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Цікаво, що якби ударний безпілотник застосували українська сторона (а наші теж застосовують і відео виставляють), то Бутусов писав би які молодці, що впроваджують нові технології. А тут - вай-вай застосовують нову зброю. Це для тих, включаючи й Бутусова, які вважають, що нашим лише треба "розв'зати руки", то вони і масквабад візьмуть. "У них тоже пушки имеются".
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зінтерпретуй в іншій формі : якби не злодії напали на твій дім і не порізали твою сім'ю то що б ти робив?
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Вместо потасовок с активистами ,С-14 могли бы мост ликвидировать в Станице Луганской Росіяни під час атаки на позиції 46-ї ОДШБр під Сизим на Луганщині застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6295
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Сколько на форуме непримиримых патриотов!!!
А в окопах людей не хватает.
Странно однако...
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в нас "розведення"...всіх українців разом...тихо...зєлєчмоніка готується до зустрічі,-депіляція в усіх інтимних місцях...Жодного слова про агрессію, про вбитих і поранених, бо кремлівське х*йло може відмовитися від зустрічі з піаністом, а воно впаде в транс , що не отримає Нобелівську премію миру...ціною України
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