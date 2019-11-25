EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  11570  256
Все про:ВР (6196) Демініціативи (38) Зеленський (3652) опитування (433) соціологія (136) КМІС (64)

 Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС

41% громадян негативно ставляться до того, що більшість новообраних депутатів ніколи не займалися політикою. При цьому відразу після виборів думки виборців були суттєво іншими: з негативом відсутність політичного досвіду у новообраних депутатів сприймали лише 25%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це йдеться в дослідженні громадської думки за листопад, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

За даними соціологів, у листопаді 2019 року 36% громадян вважали, що Україна рухається у правильному напрямі, дещо більше – 39% певні, що напрям руху України зараз є неправильним. У правильності руху країни переважно переконані виборці партії "Слуга народу" (50% вважають напрям руху правильним, а 25% - неправильним). А от виборці партій "Опозиційна платформа "За життя" та "Європейська солідарність, навпаки, впевнені у протилежному: відповідно, 69% і 74% оцінюють напрям руху країни як неправильний.

Дослідники зазначають, що відразу після виборів впевненості у правильності напряму руху було значно більше: у серпні 2019 р. 50% вважали напрям руху правильним, а 23% - неправильним. Проте й зараз результати значно більш оптимістичні, ніж були до виборів: у серпні 2018 року лише 11% українців вважали, що Україна рухається в правильному напрямі, а 72% були певні, що напрям руху неправильний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 88% українців вважають важливим доведення до кінця розслідування вбивства Гандзюк, - опитування Демініціатив і КМІС

"Залишається високою переконаність у виборців у правильності зробленого ними вибору на президентських виборах (69% вважають, що зробили правильний вибір в обох турах президентських виборів, 7% - що вибір був правильним лише у першому турі, 5% - правильним лише у другому, і лише 7% відповіли, що їхній вибір був неправильним в обох турах). Практично ті ж результати були й незабаром після другого туру виборів, у серпні 2019 р. Ще більше впевненості у виборців, що вони зробили правильний вибір на парламентських виборах (82% проти 5% тих, хто розцінює свій вибір як неправильний). Водночас лише 29% громадян знають, хто був обраний у їхньому мажоритарному окрузі, а 68% – не знають", - наголошується в дослідженні.

Соціологи зазначають, що 41% громадян негативно ставляться до того, що більшість новообраних депутатів ніколи не займалися політикою, вважають це позитивом суттєво менше - 24%, а на думку 26% це може бути і позитивом, і негативом, залежності від того, чи будуть ці депутати вчитися і залучати кваліфікованих фахівців. До того ж відразу після виборів думки виборців були істотно іншими: з негативом відсутність політичного досвіду у новообраних депутатів сприймали тільки 25%, 35% оцінювали це, навпаки, як позитив, а 26%, як і зараз, бачили можливості як позитиву, так і негативу.

"Загалом у суспільстві немає одностайності в оцінці формування однопартійної більшості у Верховній Раді: підтримують такий формат 40% і не підтримують рівно стільки - 40%", - йдеться в дослідженні.

Також читайте: 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС

"Перші кроки діяльності Президента Зеленського і його команди 62% громадян оцінюють позитивно (19% - повністю позитивно і ще 43% переважно позитивно). Негативні оцінки дали 24%, що вдвічі більше, ніж у серпні", - констатували соціологи.

Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС 01
Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС 02
Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161623
 
   
 Топ коментарі
 
Типичный избиратель Зеленского в августе.
У него на лице написано, что он счастлив и Украина движется в правильном направлении Негативное отношение к действиям Зеленского с августа выросло вдвое, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 564
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А ти незнайомих поспитай. І більшість вважаю чесну відповідь дадуть. Біда в тому що останні вибори президента то не перемога Зеленського - то ніщівна поразка Порошенка, який клоуну вибори просрав бо всіх допік своєю недолугою політикою що внутрішньою, що зовнішнею. Обіцянок забагато було, а виконання ніяке. Краще вже б не обіцяв того, що не може зробити і що від нього не залежить. Так шо іншого вибору не було у другому турі. Або Зеленський, або Порошенко. Я навіть більше скажу. Якщо б зараз були б вибори президента, то народ би знову проголосував би за будь кого, але не за Порошенка. Коли обирали Порошенка у 2014 році, то народ голосував далеко не за Томос та бєзвіз. І обіцянки інші тоді були і сподівання. Отака муйня, малята. Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 2642
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А вот избиратели партий "Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Европейская Солидарность", наоборот, уверены в обратном: соответственно, 69% и 74% оценивают направление движения страны как неправильное. Источник: https://censor.net.ua/n3161623

Очередной раз барыга попал в одну обойму с мертвечуком. Что ещё нужно для того, чтобы понять- ху из ху? Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 317
 показати весь коментар
 
 
Нормальная арифметика на цензоре. 25 * 2 = 41.
Все идет как надо. То что рейтинг слуги будет снижаться, так это закон природы для любой партии у власти. Тут и обсуждать нечего. А тем более обращать внимание на порохоботовский помет.
Показательно, что количество народа, кто считает, что проголосовали верно практически осталось неизменным. Это как же петя довел народ своим правлением и мародерством до такой лютой ненависти к себе. Это каким же козлом надо быть.
 показати весь коментар
 
 
Быдлу типа тебя недоступны сложные мозговые операции. Для вас все должно быть просто-миска, работа, кровать, телевизор. Ошибка Петра в том, что он наивно ставил знак равенства между вами, и людьми. Европа, безвиз, образование, достоинство...это не для черни.
 показати весь коментар
 
 
Ты не сильно то распространяй псдеж про себя на других. Твой петро для 73% полное ховно, которое должно сидеть с конфискацией. А быдло - это 8% шизофренников.
 показати весь коментар
 
 
Такие гаденыши, яркие представители, в любом коллективе, хоть в тюрьме, хоть в армии, хоть в стране в целом, от 70 до 80%. Вас нужно драть раком без остановки, и всякие сопли про демократию и народовластие не для вас. Сидели как мыши, сосали по команде, пока Петя не дал вам волю. По "Дракону" Шварца-как только быдлу дашь свободу, первым делом насрет на барском столе!
 показати весь коментар
 
 
Слышь, хрен собачий, когда в 2014 году те же люди что и сейчас, в том числе и я, большинством выбрали петю, так они для тебя гаденышами не были. Ты рот закрывай своей жене, а не украинскому народу, который теперь для тебя гаденыш. Можешь хоть наизнанку вывернуться, хоть на уши стать, хоть оплевать всех и вся вместе со своим говнопольским, полтавой, фединой и исчезнувшим олежкой, только это твоему пете не поможет. Потому что в стране по нашим законам решать что и как будут не 8% вонючих шизофренников, а большинство, - 73%.
 показати весь коментар
 
Текста много,читать лень,но с такой динамикой к весне на носках вынесут. Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 9438
 показати весь коментар
 
 
Висновок такий, виборці в Україні як гівно в ополонці, по перше не знають що вони хочуть і то нирнуть з головою , то винирнуть.
 показати весь коментар
 
 
"75% украинцев поддерживают проведение переговоров Зеленского с Путиным по Донбассу, - опрос Деминициатив и КМИС". " Негативное отношение к действиям Зеленского с августа выросло вдвое, - опрос Деминициатив и КМИС "
 показати весь коментар
 
 
ПриватБанк вернут Коломойскому 19 декабря: Сергей Таран рассказал про неожиданный поворот
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом

https://www.dialog.ua/business/195310_1574684818
 показати весь коментар
 
 
что то опросы стали слишком мудренные а точнее социология хитромудрая Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 5566
 показати весь коментар
 
 
Такого не может быть. Любимый всеми президент!
 показати весь коментар
 
Опрос как у Путина. Вы хотите кормить дармоеда опытного или без опыта? Только 41% граждан не согласно кормить неопытного дармоеда. Большинство - за.
 показати весь коментар
 
 
... «Надо помириться с Юлей». Помятые лица вытянулись, и Зе-команда уставилась красными глазами на преЗедента. Так вот зачем их вызвали в Офис на 7 утра.«Нах@я?»«Надо».
Все тут же вспомнили, как на прошлой неделе Зе смачно нахамил лидерке БЮТ.
«Про жопу ты, конечно, зря», - принялись ржать сидевшие.
«Она все простит, но не такое».
«Вы не поняли…»
«Шо не поняли?»
«Я это не писал».
Команда переглянулась.
«Не писал я», - развел руками Зе и странно покосился на Богдана.
«А кто?» - характерным движением поправил очки глава СБУ Иван Баканов и тоже покосился на Богдана.
«Эккаунт президента хакнули», - хитро сощурился Богдан.
«Вот те на!»
«Ах@еть…»
«А шо ж ты молчал?» - Баканов перевел взгляд на Зе.
«А что мне, сказать, что СБУ нихрена не работает?»
«Причем тут СБУ?» - искренне удивился командир СБУ.
«Потому шо осталось только с Джокером попереписываться», - зубоскалил Богдан.
«Ты сам начал».
«Что начал?»
«Та ладно…»
Наконец, ожил Зе.
«Шо мне с Юлей делать?» - прервал он всех.
«Я так понимаю, признать, шо это не ты…»
«Ты шо! Обтекать перед всей страной?»
«Да и поздно уже».
«И не поверят».
«Ну, я не знаю…»
Опять наступила пауза. Глотнули кофе из бумажных стаканчиков.
«А что если позвонить и просто извиниться?» - поступило новое предложение.
Зе задумался.
«А вдруг пошлет?»
«Точно пошлет».
«А потом еще и запалит, что послала президента».
«Сто пудов».
 показати весь коментар
 
 
...«Сто пудов».«Ржать все будут».
«Не, не вариант».
Снова задумались. Допили кофе, скомкали стаканчики, принялись искать глазами урну.
«У меня есть предложение», - послышался тихий голос пресс-секретаря преЗедента Юлии Мендель.
«Какое?» - головы повернулись к ней.
«А давайте перенесем День Юлии».
«О!» - идея зависла над столом.
«Ну а что, был День сына, День матери. Теперь пусть будет День Юлии».
«А шо!»
«Появится повод».
«Юля, агонь!»
ПреЗедент подскочил с места, пробежался к сидящей Мендель и дал ей пятерика.
«Тока я тебя прошу…», - повернулся Богдан к Зе.
«Шо?»
«День Петра мы переносить не будем».
«Ну разве что к посадке!»
Все тут же переключились на радостную тему. Наступило доброе утро.
Disclamer:
Politicus Vulgaris - это вымысел. В этих рассказах фигурируют персонажи, которые только внешне и по имени совпадают с известными реформаторами и бизнесменами. В Politicus Vulgaris описывается другая реальность, в которой они коррупционеры, манипуляторы и в целом нормальные люди.
Сергей Лямец
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343084-sergej_ljamets_nado_pomiritjsja_s_julej
...
 показати весь коментар
 
 
Украина - не Расия!
Среднестатистический украинец на следующий день после выборов уверен, что страна движется в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении!
 показати весь коментар
 
 
Рейтинг Зеленского неминуемо будет падать и дальше, если он не начнет, наконец-то выполнять предвыборные обещания. И если что-то можно еще списать на тяжелое экономическое положение, то обьяснить простому украинцу почему соевый мародер до сих пор отжигает на свободе будет очень тяжело
 показати весь коментар
 
 
И это действительно так. Порошенко именно на том и погорел, что предвыборные обещания не выполнил.
 показати весь коментар
 
 
Что Порося .что ЗЕ пришли воровать .что те .что другие к Украине не имеют отношения и должны отбывать в одной камере .
 показати весь коментар
 
 
Еще бы,этот дурик начал свою деятельность не с посадок потроховских воров,а с кассовых аппаратов для малого бизнеса и тотальным узаконенным стукачеством.
 показати весь коментар
 
 
А 73% зебилов думали что их бубочка способен на что-то умное.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нет конечно,все хотели избавиться от вора потроха воспитавших сыновей не умеющих говорить по украински.
 показати весь коментар
 
 
Ну, избавились. Вы все должны быть довольны. Дальше-то что?
 показати весь коментар
 
 
Вы что то утверждаете в вопросительной форме или думаете,что вам тут форум вопросов от идиотов?
 показати весь коментар
 
 
Долар дешевшає, але ціни - ростуть. Лошари ЗЕлені, як воно - бути дебілами?)

У вересні часник купував по 46, а зараз він - 70.
Той самий часник, з одного мішка в тому самому супермаркеті.

Горох у вересні був 8.60, зараз - 10. Борошно у двокілограмових пакетах майже не подорожчало. Хоча... Хоча там уже не 2 кіло, а 1,8.

Гречка знову подорожчала на 50 копійок.
А олійка - на 2 гривні.

А долар дешевшає - маємо тішитися, що тепер олігархи більше доларів за гривні куплять та виведуть на Кіпр. І більше часнику та гречки пластмасової в Китаї куплять та дорожче у своїх супермаркетах продадуть.

А от для заробітчан втіхи мало.
У травні вони свою тисячу доларів на 28 тисяч гривень міняли, і гречку та часник удвічі дешевше купували.

Як там наші заробітчани голосували, не нагадаєте?

Павло Бондаренко
 показати весь коментар
 
 
Та даже мой ватный тесть начал що то подозревать
 показати весь коментар
 
 
Выберите наконец то - Дроздова , Фарион . Хмару , Мухарского и будет нам патриот ! Или нет и Пепа лучше ? Ну тогда пету-Шарий зайдет .Без большой крови порядок не навести .
 показати весь коментар
 
 
штейн уже прошол большую часть пути от обычного комедианта до мыролюбного вальцманата. А в конце пути его и его кибуцу ждет гилляка.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Особенно приколол пассаж о том, что опущенный мародер где-то там представляет Украину Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 9542 Возникает простой вопрос - а кто его, собственно, на это уполномачивал? Явно что не народ Украины, пинком отправивший соевую свынюку прямиком на политическую помойку
 показати весь коментар
 
 
До "политической помойки" Петру Алексеевичу так же далеко, как Украине до мира с россией.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
свиновальцу нужны эти встречи. он ищет место где ему схорониться можно и не отвечать за потужное мыролюбство и реформизм. штейну встречи не нужны. потому как знает что народ его не выпустит.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленский нужен для того, что бы воры и мародеры сидели в тюрьме, а не вояжировали по заграницам в поисках теплого местечка для будущего драпа из страны. К сожалению, политическая импотенция Зеленского становится все более очевидной
 показати весь коментар
 
 
согласен. богоизбранный мыролюбец другому богоизбранному реформисту глаз не выключет. потому что они адиннарот.
 показати весь коментар
 
 
Зебилы так надеялись, а Зе-дент воров и мародёров, насильников и мошенников завёл в парламент.
 показати весь коментар
 
 
насильник этот допустим попал к штейнам из вальцманата а в вальцманат его продала внд капительман.
 показати весь коментар
 
 
вопрос - а когда будут скидывать - барыжного клоуна ? - вот в чем вопрос?
 показати весь коментар
 
 
Порошенко я думаю то же интересно - спасибо за напоминание - так когда?
 показати весь коментар
 
И при этом 75% поддерживают поездку Моники Зеленских к ***** на поклон. Ну-ну...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Деятельность Президента Зеленского положительно оценивают 99% граждан Украины. Украина движется в правильном направлении - в ЕС и НАТО,- оценивает положительно 99% граждан Украины. Воровское кодло Порошенко как и сам бывший гарант коррупции и король мошенников никогда больше не будет у власти в Украине - 100%.
 показати весь коментар
 
 
2 тур виборів 2020 - Порошенко весна пришла зебіла сажати будем
 показати весь коментар
 
 
Звичайно що так.............
Адже досі не припинено безглузду кроваву бійню на Донбасі і не арештовано баригу з основними підбарижниками.
 показати весь коментар
 
 
Москали в шоке мабуть.Украина нифига непрогнозируемая.Як строить стратегию по поглощению,когда у украинцев,семь пятниц на неделе куме?
-Так.Але,як би москалям не було,нехай знають,що оппоненты якi рубятся между собой,москалей ненавидят однаково Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 4306
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору