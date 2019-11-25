 Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це йдеться в дослідженні громадської думки за листопад, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
За даними соціологів, у листопаді 2019 року 36% громадян вважали, що Україна рухається у правильному напрямі, дещо більше – 39% певні, що напрям руху України зараз є неправильним. У правильності руху країни переважно переконані виборці партії "Слуга народу" (50% вважають напрям руху правильним, а 25% - неправильним). А от виборці партій "Опозиційна платформа "За життя" та "Європейська солідарність, навпаки, впевнені у протилежному: відповідно, 69% і 74% оцінюють напрям руху країни як неправильний.
Дослідники зазначають, що відразу після виборів впевненості у правильності напряму руху було значно більше: у серпні 2019 р. 50% вважали напрям руху правильним, а 23% - неправильним. Проте й зараз результати значно більш оптимістичні, ніж були до виборів: у серпні 2018 року лише 11% українців вважали, що Україна рухається в правильному напрямі, а 72% були певні, що напрям руху неправильний.
"Залишається високою переконаність у виборців у правильності зробленого ними вибору на президентських виборах (69% вважають, що зробили правильний вибір в обох турах президентських виборів, 7% - що вибір був правильним лише у першому турі, 5% - правильним лише у другому, і лише 7% відповіли, що їхній вибір був неправильним в обох турах). Практично ті ж результати були й незабаром після другого туру виборів, у серпні 2019 р. Ще більше впевненості у виборців, що вони зробили правильний вибір на парламентських виборах (82% проти 5% тих, хто розцінює свій вибір як неправильний). Водночас лише 29% громадян знають, хто був обраний у їхньому мажоритарному окрузі, а 68% – не знають", - наголошується в дослідженні.
Соціологи зазначають, що 41% громадян негативно ставляться до того, що більшість новообраних депутатів ніколи не займалися політикою, вважають це позитивом суттєво менше - 24%, а на думку 26% це може бути і позитивом, і негативом, залежності від того, чи будуть ці депутати вчитися і залучати кваліфікованих фахівців. До того ж відразу після виборів думки виборців були істотно іншими: з негативом відсутність політичного досвіду у новообраних депутатів сприймали тільки 25%, 35% оцінювали це, навпаки, як позитив, а 26%, як і зараз, бачили можливості як позитиву, так і негативу.
"Загалом у суспільстві немає одностайності в оцінці формування однопартійної більшості у Верховній Раді: підтримують такий формат 40% і не підтримують рівно стільки - 40%", - йдеться в дослідженні.
"Перші кроки діяльності Президента Зеленського і його команди 62% громадян оцінюють позитивно (19% - повністю позитивно і ще 43% переважно позитивно). Негативні оцінки дали 24%, що вдвічі більше, ніж у серпні", - констатували соціологи.
Очередной раз барыга попал в одну обойму с мертвечуком. Что ещё нужно для того, чтобы понять- ху из ху?
Все идет как надо. То что рейтинг слуги будет снижаться, так это закон природы для любой партии у власти. Тут и обсуждать нечего. А тем более обращать внимание на порохоботовский помет.
Показательно, что количество народа, кто считает, что проголосовали верно практически осталось неизменным. Это как же петя довел народ своим правлением и мародерством до такой лютой ненависти к себе. Это каким же козлом надо быть.
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом
https://www.dialog.ua/business/195310_1574684818
Все тут же вспомнили, как на прошлой неделе Зе смачно нахамил лидерке БЮТ.
«Про жопу ты, конечно, зря», - принялись ржать сидевшие.
«Она все простит, но не такое».
«Вы не поняли…»
«Шо не поняли?»
«Я это не писал».
Команда переглянулась.
«Не писал я», - развел руками Зе и странно покосился на Богдана.
«А кто?» - характерным движением поправил очки глава СБУ Иван Баканов и тоже покосился на Богдана.
«Эккаунт президента хакнули», - хитро сощурился Богдан.
«Вот те на!»
«Ах@еть…»
«А шо ж ты молчал?» - Баканов перевел взгляд на Зе.
«А что мне, сказать, что СБУ нихрена не работает?»
«Причем тут СБУ?» - искренне удивился командир СБУ.
«Потому шо осталось только с Джокером попереписываться», - зубоскалил Богдан.
«Ты сам начал».
«Что начал?»
«Та ладно…»
Наконец, ожил Зе.
«Шо мне с Юлей делать?» - прервал он всех.
«Я так понимаю, признать, шо это не ты…»
«Ты шо! Обтекать перед всей страной?»
«Да и поздно уже».
«И не поверят».
«Ну, я не знаю…»
Опять наступила пауза. Глотнули кофе из бумажных стаканчиков.
«А что если позвонить и просто извиниться?» - поступило новое предложение.
Зе задумался.
«А вдруг пошлет?»
«Точно пошлет».
«А потом еще и запалит, что послала президента».
«Сто пудов».
«Не, не вариант».
Снова задумались. Допили кофе, скомкали стаканчики, принялись искать глазами урну.
«У меня есть предложение», - послышался тихий голос пресс-секретаря преЗедента Юлии Мендель.
«Какое?» - головы повернулись к ней.
«А давайте перенесем День Юлии».
«О!» - идея зависла над столом.
«Ну а что, был День сына, День матери. Теперь пусть будет День Юлии».
«А шо!»
«Появится повод».
«Юля, агонь!»
ПреЗедент подскочил с места, пробежался к сидящей Мендель и дал ей пятерика.
«Тока я тебя прошу…», - повернулся Богдан к Зе.
«Шо?»
«День Петра мы переносить не будем».
«Ну разве что к посадке!»
Все тут же переключились на радостную тему. Наступило доброе утро.
Disclamer:
Politicus Vulgaris - это вымысел. В этих рассказах фигурируют персонажи, которые только внешне и по имени совпадают с известными реформаторами и бизнесменами. В Politicus Vulgaris описывается другая реальность, в которой они коррупционеры, манипуляторы и в целом нормальные люди.
Сергей Лямец
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343084-sergej_ljamets_nado_pomiritjsja_s_julej
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Среднестатистический украинец на следующий день после выборов уверен, что страна движется в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении!
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У вересні часник купував по 46, а зараз він - 70.
Той самий часник, з одного мішка в тому самому супермаркеті.
Горох у вересні був 8.60, зараз - 10. Борошно у двокілограмових пакетах майже не подорожчало. Хоча... Хоча там уже не 2 кіло, а 1,8.
Гречка знову подорожчала на 50 копійок.
А олійка - на 2 гривні.
А долар дешевшає - маємо тішитися, що тепер олігархи більше доларів за гривні куплять та виведуть на Кіпр. І більше часнику та гречки пластмасової в Китаї куплять та дорожче у своїх супермаркетах продадуть.
А от для заробітчан втіхи мало.
У травні вони свою тисячу доларів на 28 тисяч гривень міняли, і гречку та часник удвічі дешевше купували.
Як там наші заробітчани голосували, не нагадаєте?
Павло Бондаренко
Адже досі не припинено безглузду кроваву бійню на Донбасі і не арештовано баригу з основними підбарижниками.
-Так.Але,як би москалям не було,нехай знають,що оппоненты якi рубятся между собой,москалей ненавидят однаково