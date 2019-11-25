 Негативне ставлення до дій Зеленського із серпня зросло вдвічі, - опитування Демініціатив і КМІС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це йдеться в дослідженні громадської думки за листопад, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

За даними соціологів, у листопаді 2019 року 36% громадян вважали, що Україна рухається у правильному напрямі, дещо більше – 39% певні, що напрям руху України зараз є неправильним. У правильності руху країни переважно переконані виборці партії "Слуга народу" (50% вважають напрям руху правильним, а 25% - неправильним). А от виборці партій "Опозиційна платформа "За життя" та "Європейська солідарність, навпаки, впевнені у протилежному: відповідно, 69% і 74% оцінюють напрям руху країни як неправильний.

Дослідники зазначають, що відразу після виборів впевненості у правильності напряму руху було значно більше: у серпні 2019 р. 50% вважали напрям руху правильним, а 23% - неправильним. Проте й зараз результати значно більш оптимістичні, ніж були до виборів: у серпні 2018 року лише 11% українців вважали, що Україна рухається в правильному напрямі, а 72% були певні, що напрям руху неправильний.

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"Залишається високою переконаність у виборців у правильності зробленого ними вибору на президентських виборах (69% вважають, що зробили правильний вибір в обох турах президентських виборів, 7% - що вибір був правильним лише у першому турі, 5% - правильним лише у другому, і лише 7% відповіли, що їхній вибір був неправильним в обох турах). Практично ті ж результати були й незабаром після другого туру виборів, у серпні 2019 р. Ще більше впевненості у виборців, що вони зробили правильний вибір на парламентських виборах (82% проти 5% тих, хто розцінює свій вибір як неправильний). Водночас лише 29% громадян знають, хто був обраний у їхньому мажоритарному окрузі, а 68% – не знають", - наголошується в дослідженні.

Соціологи зазначають, що 41% громадян негативно ставляться до того, що більшість новообраних депутатів ніколи не займалися політикою, вважають це позитивом суттєво менше - 24%, а на думку 26% це може бути і позитивом, і негативом, залежності від того, чи будуть ці депутати вчитися і залучати кваліфікованих фахівців. До того ж відразу після виборів думки виборців були істотно іншими: з негативом відсутність політичного досвіду у новообраних депутатів сприймали тільки 25%, 35% оцінювали це, навпаки, як позитив, а 26%, як і зараз, бачили можливості як позитиву, так і негативу.

"Загалом у суспільстві немає одностайності в оцінці формування однопартійної більшості у Верховній Раді: підтримують такий формат 40% і не підтримують рівно стільки - 40%", - йдеться в дослідженні.

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"Перші кроки діяльності Президента Зеленського і його команди 62% громадян оцінюють позитивно (19% - повністю позитивно і ще 43% переважно позитивно). Негативні оцінки дали 24%, що вдвічі більше, ніж у серпні", - констатували соціологи.





