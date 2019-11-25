 "Нафтогаз" готовий прийняти від "Газпрому" газ замість грошей за рахунок виплат близько $3 млрд за рішеннями Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

Про це Вітренко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нас влаштовують кошти, але якщо "Газпром" хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію", - написав він.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року за результатами двох арбітражних спорів між "Нафтогазом" і "Газпромом" на поставку і транзит газу зобов'язав російську компанію доплатити НАК $ 2,56 млрд.

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"Нафтогаз" намагається стягнути борг із "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") у Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.