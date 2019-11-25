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 Політика України, Економіка, За кордоном
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Все про:Вітренко (74) Газпром (491) Нафтогаз (647)

 "Нафтогаз" готовий прийняти від "Газпрому" газ замість грошей за рахунок виплат близько $3 млрд за рішеннями Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що компанія готова розглянути можливість отримання від російського "Газпрому" природного газу замість грошей за рахунок виплат близько $3 млрд за рішеннями Cтокгольмського арбітражу.

Про це Вітренко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нас влаштовують кошти, але якщо "Газпром" хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію", - написав він.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року за результатами двох арбітражних спорів між "Нафтогазом" і "Газпромом" на поставку і транзит газу зобов'язав російську компанію доплатити НАК $ 2,56 млрд.

Читайте: "Нафтогаз" наполягає на новому транзитному контракті з "Газпромом" за європейськими правилами, - Вітренко

"Нафтогаз" намагається стягнути борг із "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") у Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161622
 
   
 Топ коментарі
 
Нет кацап, 3 - это которые мы УЖЕ выиграли, и которые суд УЖЕ пстановил отдать. По остальным суд идет.
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Никто не сомневаеться, на какой ты тут стороне.
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Ти диви який дотепний козломордый...)
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дурень думкою багатіє.
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Никто не сомневаеться, на какой ты тут стороне.
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лучше,конечно гасом, легче украсть
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Нет кацап, 3 - это которые мы УЖЕ выиграли, и которые суд УЖЕ пстановил отдать. По остальным суд идет.
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Ти диви який дотепний козломордый...)
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проходи мимо кацапа, здесь водки нет "Нафтогаз" готовий прийняти від "Газпрому" газ замість грошей за рахунок виплат близько $3 млрд за рішеннями Стокгольмського арбітражу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5322
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Если газом отдадут то все одно газ должен быть по рыночной цене иначе все просрут и опять не с чем. Газ закачивать в хранилище соответственно меньше нам надо покупать и тратить валюту.но никаких популистских дешёвый газ для населения!
Это закончится тем что Беня газ заберёт себе за бесценок на свои предприятия и денежки за продукцию в офшор.
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натурой не надо... они маньку захерову паровозом прицепят...
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Ну это спорный вопрос, если не будет транзита то цена газа может резко скакнуть вверх на хабах ЕС и тогда расплатится газом Газпрому будет намного выгодней.
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Возможно, да и в любом случае брать газом нужно только летом когда цены на минимуме.
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Если дешевле, чем цена ЕС, то это выгодно и Нафтогазу.
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...так они же еще и на транзит на год согласились "Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Стокгольмского арбитража, - Витренко - Цензор.НЕТ 268 ....на расейе уже ржач стоит..
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Надо требовать выполнения решения суда. Новые договоры с русиш швайн чреваты новым ********** с их стороны. Можно не получить ни деньги ни газ.
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більше того, повірити в те, що рашапіди на такий обмін згодяться може лише казковий Буратіно, проте розіграти чергову газову схемку, з новообраними пройдохами від влади, запросто.
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"Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - написал он.

А если Газпром не хочет оплачивать этот долг, то что ты сделаешь? У мамы Коболева заберёшь премию в миллионы долларов? Так она живёт в США... Может с Америки стребуешь эти бабки?
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Продолжать действовать, как и сейчас: международные суды и заморозка внешних активов Газпрома.
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Пам'ятається, у 90-х кацапи заборгували якісь мілкій швейцарській фірмі гроші... Так вона по судах пішла, то і кораблі кацапські в портах арештовували, і навіть пілотажні Су-27 на авіашоу!
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Маме Коболева сделали предложение от которого она не смогла отказаться.


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От чо кацапи встидаються свого прапора тут?
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Если брать газом,то это должно быть намного дешевле. Как оплата бартером. Я бы рекомендовал по цене 10 % от рыночной стоимости.
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10% это слишком им жирно, предлагаю 1% от цены на хабе.))
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Почему 1% от хаба? 0% от цены на хабе - и пускай выплачивают пока газ не закончится.
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Также можно рассмотреть вопрос о том,что бы не афишировать эту невыгодную сделку для расии и ее населения. Для этого можно просто еще увеличить объем на 50 %. Итого 150 % по цене 10 % и никто не назовет вас дураками. Ни в СМИ ,ни за глаза.
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А границу на замок ? -- и шоб токо одна труба работала -- в помощь братской Ойропе. -- и каждый раз, по письменному заявлению -- с мокрой печатью. Слабо?
Не отгородимся сами -- нас потом огородят...
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Что значит готов??? Есть имущество Газпрома , которое по решению суда подлежит конфискации с счёт погашения долга. Если арбитраж считает газ(а это основные фонды) имуществом, то он полежит конфискации с учётом текущей цены на момент конфискации. Кстати судебные издержки туда тоже входят.
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идиоты, вынимают занозу из задницы гаспрема, а не используют это для давления...
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Ну значит чувачОк с ****** уже договорились...в прямом контакте...😀
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Имея деньги...купить можно гле уголно...и что угодно...
А бартер то такэ...он выгоден паРаше...у той того газу...как у собаки блох...и себестоимость его копейки....в деньгих паРаша полиняет лимонов на пятьсот...
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Т.е сесть на газовую иголочку, а также автоматически отказаться от последующих исков в сторону гаспрома.....а премии откуда брать будете 😧
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с паршивой овцы хоть шерсти клок?
или все же какая-то закулисная игра (пусть не на рояле... но тем же)
ибо идя на "соглашения" со скрепной...не будет ни денег ни газа... а только очередной наё...
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Так и премию пусть бы себе газом брали, а не деньгами.
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яким газом, додіки? каци накачают повітря і скажуть що все віддіали....
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олені зебільні, кацапи вам ніякого газу не віддатуть, хоч би ви тріснули, не смішіть білий світ, козломорді звично скажуть нікакого газа у ніх нєт, і бить нє может, ета все чюшь
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ПриватБанк вернут Коломойскому 19 декабря: Сергей Таран рассказал про неожиданный поворот
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом

https://www.dialog.ua/business/195310_1574684818
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https://www.youtube.com/watch?v=g985FRTwI_I"В детстве любимым развлечением Путина и его дружков было пердеть в общественном транспорте",- Артемий Троицкий.
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6 листопада 2019 року, в Москві, де вона мешкає з 2014, Наталія Вітренко заявила, що «нацизм підняв голову в Україні. Колаборанти, прислужники Гітлера, вони зараз здійснюють реванш"
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Проще Коболева повесить на Майдане с ихними премиями,дешевле будет для Народа
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Да не только Коболева, там много кого.... Жаль, что столбов на Майдане не хватит...
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Украинские патриоты из Нафтагаза насмерть бьются за транзит газа страны-ахрессора, помогая ей зарабатывать колоссальный барыши. Которые, как утверждают патриоты, идут на финансирование ВС ахрессора....Если это не клиника, то что?
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Точно, клиника, да ещё какая! Типа "нахрен нам 3 миллиарда долларов за транзит газа, Абраша не доволен!"?
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3 миллиарда не обсуждаются, этот долг с кацей получим арестами всего что найдут наши европейские и американские соратники....а за 18 лярдов еще можем поторговаться ....
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кацы доиграются что мы взыщем в счет долга северные и турецкие потоки, и платить за транзит по ним тоже будут нам....
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Оно что, дурное? Не брать газ у касабов - только штраф и ставить пеню! Какой бы дешевый газ ни был. С кацапами - не торговать!
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