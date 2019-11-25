 "Нафтогаз" готовий прийняти від "Газпрому" газ замість грошей за рахунок виплат близько $3 млрд за рішеннями Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

Про це Вітренко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Нас влаштовують кошти, але якщо "Газпром" хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію", - написав він.
Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року за результатами двох арбітражних спорів між "Нафтогазом" і "Газпромом" на поставку і транзит газу зобов'язав російську компанію доплатити НАК $ 2,56 млрд.
"Нафтогаз" намагається стягнути борг із "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.
"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") у Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.
(ну не для населения же?)))))
Это закончится тем что Беня газ заберёт себе за бесценок на свои предприятия и денежки за продукцию в офшор.
А если Газпром не хочет оплачивать этот долг, то что ты сделаешь? У мамы Коболева заберёшь премию в миллионы долларов? Так она живёт в США... Может с Америки стребуешь эти бабки?
Не отгородимся сами -- нас потом огородят...
А бартер то такэ...он выгоден паРаше...у той того газу...как у собаки блох...и себестоимость его копейки....в деньгих паРаша полиняет лимонов на пятьсот...
или все же какая-то закулисная игра (пусть не на рояле... но тем же)
ибо идя на "соглашения" со скрепной...не будет ни денег ни газа... а только очередной наё...
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом
https://www.dialog.ua/business/195310_1574684818