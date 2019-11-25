 У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська.
"У нас навіть обвинувачені досі в поліції! Щодо 30-го листопада - Бойко, Марчук, обвинувачені в побитті - продовжують працювати в поліції. Щодо 23-го січня деякі теж. Щодо Гриняка теж все "добре"... Поліція каже: "Дайте вирок, тоді звільнимо"", - повідомила вона.
На її думку, це абсолютно різні речі - підстава для притягнення до кримінальної відповідальності і підстава для звільнення.
"Підстава для звільнення - це і втрата довіри, якщо ми це так дуже м'яко назвемо, і порушення статуту, що елементарно довести", - вважає Закревська.
Повний текст інтерв'ю з Євгенією Закревської читайте за посиланням.
... он хотел дать огонь людям(с)
пока что только правонарушители - мусора нах!!!!
Вони у 2015-2018 займалися звичною справою - побиттям майданівців.
Без вироку суду то все - порожні балачки. Адже навіть справжнього розслідування по цих злочинах не проводилось.