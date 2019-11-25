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 Події, Суспільство
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Все про:Нацполіція (8554) злочини проти Майдану (42) Закревська Євгенія (40)

 У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська

Правоохоронці, причетні до побиття активістів Майдану в 2013-14 рр., продовжують працювати в Нацполіції.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська.

"У нас навіть обвинувачені досі в поліції! Щодо 30-го листопада - Бойко, Марчук, обвинувачені в побитті - продовжують працювати в поліції. Щодо 23-го січня деякі теж. Щодо Гриняка теж все "добре"... Поліція каже: "Дайте вирок, тоді звільнимо"", - повідомила вона.

На її думку, це абсолютно різні речі - підстава для притягнення до кримінальної відповідальності і підстава для звільнення.

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"Підстава для звільнення - це і втрата довіри, якщо ми це так дуже м'яко назвемо, і порушення статуту, що елементарно довести", - вважає Закревська.

Повний текст інтерв'ю з Євгенією Закревської читайте за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161621
 
   
 Топ коментарі
 
та не, брехня. в решительно реформированной милиции такого не может быть.
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полицейская система первой вернулась к милицейскому уровню вся реформа это только пиар
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Сигналом до згортання реформ була відставка Деканоїдзе.
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полицейская система первой вернулась к милицейскому уровню вся реформа это только пиар
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Сигналом до згортання реформ була відставка Деканоїдзе.
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" Сигналом до згортання реформ.." - думаю правильніше провалу і саботажу реформи, це власне аваков, із його цілковитою підтримкою, народним фронтом на чолі з кроликом.
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Аваков сам по себе. Он делает все, чтобы не обидеть себя любимого и начхать ему на народный фронт и пр.
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более того..они с ланосов пересели на мицики)
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тихо, мирно дослужать до пенсії, отримають пільги, чемодан грошей на оздоровлення, що там ще?
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та не, брехня. в решительно реформированной милиции такого не может быть.
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В полиции отказываются увольнять сотрудников, обвиняемых в избиении майдановцев, пока не будет приговора суда, - Закревская - Цензор.НЕТ 7119
... он хотел дать огонь людям(с)
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В ночь перед первым туром мне приснилось суд и распятие Христа, и запомнилась толпа с крипами - "Распни! Распни!". Там были заказчиками иудеи и здесь заказчики иудеи.
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Перед первым туром??? Это когда тур был всего один???
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Це питання підняли лише зараз, після шести років...
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І я навіть здогадуюся, чому. Планують повторити. І хочуть показати, що навіть за виконання завідомо злочинних наказів злочинців у погонах ніхто карати не буде. Демонструють кругову поруку, щоб заохотити збиватися у зграю.
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не собираюсь содержать мусарню - это гавно должно сгинуть - тогда появятся У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська - Цензор.НЕТ 109 правоохранители
пока что только правонарушители - мусора нах!!!! У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська - Цензор.НЕТ 4739
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Вони не тільки служать.
Вони у 2015-2018 займалися звичною справою - побиттям майданівців.
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В принципі так і є. Потрібно рішення суду що вони злочинці.
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Уволить? А кто тогда пани Монику от фулюганов будет засчисчать?
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Такими кадрами не разбрасываются. Они главный оплот любого режима.
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Голодуй, не голодуй, только суд закончит дело о Майдане. Все получат "по заслугам".
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За что увольнять? Они выполняли свой долг по службе и по приказу. А если завтра толпа пойдет на штурм Президентской администрации и Кабмина, то что должны делать Полиция и Нац гвардия - стать на колени перед толпой и слёзно умолять разойтись и никого не обижать??
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"Они выполняли свой долг по службе и по приказу." - это избивать людей? Или стрелять в людей. Вот только про долг не нужно - посмотрите статистику, там 90% предателей, которые сейчас служат в дыныре и крыму. А некоторые вон в параше отлично устроились.
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Нужно четко обозначить насколько законен был Майдан, приведший к гибели десятков тысяч людей и потери 20 процентов территории Украины. И кто виноват - Порошенко, Яценюк, Парубий и т д? Причем потери еще не окончательные, т к война еще далека от завершения. И чем она завершится никто не знает. Может еще большей трагедией
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Надо этот вопрос вынести на референдум 😀😀😀😀😀
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Порошенко переименовал милицию в полицию, вбухал в неё бабло, а суть осталась та же - совковые дармоеды.
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Все вірно.
Без вироку суду то все - порожні балачки. Адже навіть справжнього розслідування по цих злочинах не проводилось.
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