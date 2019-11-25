 "Нафтогаз" наполягає на новому транзитному контракті з "Газпромом" за європейськими правилами, - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.
"Нафтогаз висловив впевненість, що оскільки завдяки ефективній спільній роботі Парламенту України, Уряду України, Регулятора, Нафтогазу та Оператора газотранспортної системи України, впровадження європейських правил в Україні йде за узгодженим графіком, Газпром наразі має всі можливості для того, щоб укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами. Ми ще раз зауважили, що Нафтогаз погоджується з варіантом укладення контракту на транзит, який запропонував Віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович. Додам, що у нас немає жодного сумніву, що цей варіант відповідає як європейським правилам, так і легітимним інтересам української та російської сторони", - зазначив Вітренко.
Також "Нафтогаз" зазначив, що якщо "Газпром" розглядає свою пропозицію як варіант на випадок надзвичайної ситуації, тобто якщо "Газпром" не встигне укласти довгостроковий контракт на транзит, то такий варіант все одно повинен відповідати українському законодавству та європейським правилам.
За словами Вітренка, в "Нафтогазі" зазначили, що готові конструктивно розглядати пропозиції "Газпрому" щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу та відповідної мирової угоди. На сьогоднішній день за остаточним та обов'язковим для виконання рішенням Стокгольмського арбітражу, який визначений в нашому контракті з "Газпромом" як механізм вирішення спорів, "Газпром" повинен заплатити "Нафтогазу" приблизно $ 3 млрд.
"Нас влаштовують кошти, але якщо Газпром хоче сплатити цей борг поставками газу, ми готові розглянути таку пропозицію", - підкреслив Вітренко.
Водночас у відповіді йдеться, що врегулювання попередніх і нових суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом", відкликання скарги в антимонопольний орган Євросоюзу на порушення з боку "Газпрому", а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на "Газпром", не може бути передумовою для продовження транзиту, оскільки новий контракт на транзит повинен укладатися за європейськими правилами з відокремленим від "Нафтогазу" оператором, і такий контракт повинен бути справедливими і збалансованим сам по собі.
Нагадаємо, "Газпром" 18 листопада направив НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію про продовження терміну дії наявного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. Також Україні пропонується відмовитися від усіх претензій в міжнародному арбітражі.
аргументируй
... ты хотел сказать мопед?)
ты ваще взрослый? на работу ходишь?)
покажи мне контору где манаг получит свои бонусы до того как бабло зайдёт на счет компании? кроме нафтогаза у тебя еще варианты есть?
Буква м рядом находиться.(с)
1. сколько тебе лет
2. за кого ты будешь голосовать на следующих выборах президента Украины
из достоверных источников?
которые кобелёв, витренко и к распилили сразу же после решения упоминаемого тобой стокгольмского суда?
В качестве компенсации наших убытков по решению предыдущего Стогкольмського арбитража Украина уже фактически получила газ стоимостью более 2 млрд долл., который был поставлен Газпромом в Украину и средства от реализации которого были фактически уплачены в госбюджет в виде налогов и дивидендов "Нафтогаза". Газпром еще остается нам должен 3 млрд долл.По расчетам, взыскание этого долга в будет 2020 году, если моника зелох не лизнёт газпрому
фактически получила означает получила фактически? или скоро получит?
если получила то когда?
Леня, а кто тебе сказал что ты сам не быдло? судя по манере общения с незнакомым человеком ты и есть самое натуральное Б
внимательно всмотритесь в эти самодовольные чванливые иудо-кацапские рожи (потому что Соловев/Шапиро), и вслушайтесь в слова песни и посмотрите на реакцию зала на эти слова..
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв!
kurwa, до якої ницости треба було опуститися.
газ по 5 рублей ннада?
)(уйло как всегда "всех переиграл".....
2. Начиная с 2021 года транзит газа ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
3. Газотранспортная система работает как газовый хаб, для ХРАНЕНИЯ американского и среднеазиатского газа.
4. США обеспечивают поставки газа и силовое обеспечение проекта (новые базы в Польше)
5. Польша обеспечивает строительство перемычки в гтс, приёмку и транзит газа.
6. Украина обеспечивает хранение и покупку для своих нужд.
7. Россия малость денег даст на это (по судам)
Ваще у дебила не фишка а фишечка. Раз плюнула и то в газового эксперта Jhon Smith 7b0f2b20 попала. Что же Вы все своё невежество тычите. Ты деревня не мне а Газпрому, Нефтегазу и ЕС обьясни правила 3-го энергопакета для Украины. А твою фотографию я в коллекцию оставлю.
Что значит для Украины разблокировка Данией "Северного потока-2".
Если же украинская сторона на этот вариант не согласится, то у Европы в запасе есть план "Б" - наша страна, присоединившись к третьему энергопакету ЕС, должна выставлять трубопровод на аукционы, то есть, Россия сможет прокачивать газ через нашу ГТС в любом случае.
З Україною не получиться "Тут ми граєм, а тут ми рибу завертали".
Новая структура, обладатель магистральной системой (перевозчик), объявляет аукцион на возможность транспортировать свой газ по нашей трубе. Желающие покупают право прокачать. Кто больше даст, тот и будет пользоваться. Кроме Газпрома раньше никто не мог вклиниться со своими обобьём. Условный добытчик Шуфрич (условный) мог продать Газпрому или Нефтегазу, больше некуда. Чисто рыночный подход. Все возможные альтернативные поставки среднеазиатского газа упирались в монополию Газпрома.
НЕМА ПИТАНЬ!