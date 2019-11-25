 "Нафтогаз" наполягає на новому транзитному контракті з "Газпромом" за європейськими правилами, - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

"Нафтогаз висловив впевненість, що оскільки завдяки ефективній спільній роботі Парламенту України, Уряду України, Регулятора, Нафтогазу та Оператора газотранспортної системи України, впровадження європейських правил в Україні йде за узгодженим графіком, Газпром наразі має всі можливості для того, щоб укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами. Ми ще раз зауважили, що Нафтогаз погоджується з варіантом укладення контракту на транзит, який запропонував Віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович. Додам, що у нас немає жодного сумніву, що цей варіант відповідає як європейським правилам, так і легітимним інтересам української та російської сторони", - зазначив Вітренко.

Також "Нафтогаз" зазначив, що якщо "Газпром" розглядає свою пропозицію як варіант на випадок надзвичайної ситуації, тобто якщо "Газпром" не встигне укласти довгостроковий контракт на транзит, то такий варіант все одно повинен відповідати українському законодавству та європейським правилам.

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За словами Вітренка, в "Нафтогазі" зазначили, що готові конструктивно розглядати пропозиції "Газпрому" щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу та відповідної мирової угоди. На сьогоднішній день за остаточним та обов'язковим для виконання рішенням Стокгольмського арбітражу, який визначений в нашому контракті з "Газпромом" як механізм вирішення спорів, "Газпром" повинен заплатити "Нафтогазу" приблизно $ 3 млрд.

"Нас влаштовують кошти, але якщо Газпром хоче сплатити цей борг поставками газу, ми готові розглянути таку пропозицію", - підкреслив Вітренко.

Водночас у відповіді йдеться, що врегулювання попередніх і нових суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом", відкликання скарги в антимонопольний орган Євросоюзу на порушення з боку "Газпрому", а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на "Газпром", не може бути передумовою для продовження транзиту, оскільки новий контракт на транзит повинен укладатися за європейськими правилами з відокремленим від "Нафтогазу" оператором, і такий контракт повинен бути справедливими і збалансованим сам по собі.

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Нагадаємо, "Газпром" 18 листопада направив НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію про продовження терміну дії наявного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. Також Україні пропонується відмовитися від усіх претензій в міжнародному арбітражі.



