EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  364  20
Матеріали за темою:
Все про:Демініціативи (38) опитування (433) розслідування (1589) соціологія (136) КМІС (64) Гандзюк (410)

 88% українців вважають важливим доведення до кінця розслідування вбивства Гандзюк, - опитування Демініціатив і КМІС

84% громадян України вважають важливою проблему нападу на громадських активістів.

Про це йдеться в дослідженні громадської думки за листопад, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.

За даними соціологів, про справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк чули 73% населення.

"Ефективними дії правоохоронних органів щодо цієї справи вважають лише 9%, а 74.5% оцінюють дії правоохоронців як неефективні. Причому 89% опитаних заявили, що для них особисто важливо, щоб розслідування цієї справи довели до кінця і лише для 6% це не важливо", - йдеться в результатах дослідження.

Читайте також: Апеляційний суд не дозволив перейменувати вулицю в Херсоні ім'ям Гандзюк

При цьому 50,9% респондентів вважають, що дуже важливо щоб розслідування загибелі активістки Катерини Гандзюк довели до кінця, 37,9% вважають це в цілому важливим, 4,1% вважають не дуже важливим, 2,3% - зовсім не важливим. Не змогли відповісти 4,8% опитаних.

Основну відповідальність за розкриття злочинів, пов'язаних з діяльністю громадських активістів, на думку опитаних, несуть передовсім прокуратура (66%), поліція (57%) і суди (38%).

За даними дослідження, 84% громадян вважають напади на цивільних активістів важливою проблемою. Тому не випадково, що 77% опитаних впевнені, що бути громадським активістом в Україні не є безпечним, і лише 14% впевнені в безпеці.

Разом з тим, за даними соціологів, про громадську ініціативу "Хто замовив Катю Гандзюк?" чули 34% українців, одночасно підтримують цю ініціативу 85% і тільки 5% - не підтримують.

88% українців вважають важливим доведення до кінця розслідування вбивства Гандзюк, - опитування Демініціатив і КМІС 01
88% українців вважають важливим доведення до кінця розслідування вбивства Гандзюк, - опитування Демініціатив і КМІС 02

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161613
 
 
 Топ коментарі
 
Прикриваєте свідому брехню, про 75% "підтримку" перемовин нелоха з пуйлом, статистикою про вбивство Катерини? Та ви не соціологи, а якісь збочені нелюди
 показати весь коментар
 
дебилы и соц опросы дебильные ...,
а если бы 88% были бы против доведения до конца дела ..., то мусора кинули это дело в мусорку, и прокурорские закрыли дело "за неактуальностью"?
 показати весь коментар
 
Правда?

На фоне провала марионеток Коломойского на всех фронтах и предстоящего унизительного поражения Украины это самое важное?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я так понял, что недостающие 12% - это властьимущие.
 показати весь коментар
 
 
Прикриваєте свідому брехню, про 75% "підтримку" перемовин нелоха з пуйлом, статистикою про вбивство Катерини? Та ви не соціологи, а якісь збочені нелюди
 показати весь коментар
 
 
Підсолодили пилюлю. Типу ми не брешемо.
 показати весь коментар
 
 
Не покаране зло стверджується в своїй правоті.
 показати весь коментар
 
дебилы и соц опросы дебильные ...,
а если бы 88% были бы против доведения до конца дела ..., то мусора кинули это дело в мусорку, и прокурорские закрыли дело "за неактуальностью"?
 показати весь коментар
 
 
А что, НеЛох так и не нашел виноватых, а так распинался, клялся...…

Обосрались, Зебобики?
 показати весь коментар
 
А шо він гундосив на стадіоні під радісний вереск зелені?
 показати весь коментар
 
порохоботи і на цій темі залишаються порохоботами... Царство Небесне Катерині... та заслуженої кари вбивцям.
 показати весь коментар
 
Правда?

На фоне провала марионеток Коломойского на всех фронтах и предстоящего унизительного поражения Украины это самое важное?
 показати весь коментар
 
 
yes, sir.
І це при тому, що, можливо 80% українців не знають нічого про цей злочин (десь щось чули від Г+Г під час виборчої кампанії) й не хочуть знати.
 показати весь коментар
 
О чем это дебильный соц опрос?)))
Если бы 88% были против?
Авакян Рюкзак забил бы на дкло БОЛТ!?)))
 показати весь коментар
 
 
не думаю, правильним є відокремлення вбивства за призвіщною ознакою. Любий злочин повинен бути АДЕКВАТНО покарано.
 показати весь коментар
 
Якщо постає таке питання, то в країні нема правосуддя.
 показати весь коментар
 
Як завжди ,найцікавіше в таких опитуваннях-ХТО ЇХ ЗАМОВЛЯЄ ?
Тобто розслідування вбивства ,наприклад,умовного Зєлєнского-надважливе,якогось Іванова-"та нехай розслідують,їм же за це гроші платять",а умовного Януковича- "здох Мартин,і х... зним" ?
Оця цифра-84% говорить лише про успішно проведену інформ. операцію "переслідування активістів" .Захоче Бєня цю цифру знизити втричі,-вже завтра дізнаємось про корупціонерку Гандзюк і оплату послуг Седлецької,Бігуса,Лєщєнка і пари сотень ГОшок.
 показати весь коментар
 
Идиотский опрос и идиотский результат ! На самом деле 100% хотят знать кто непосредственный заказчик,но проблема в том если заказ делали профессионально,то это невозможно технически,так эмпирически можно предположить,но в суд идти будет не с чем!
 показати весь коментар
 
Скажите это дегенерату Рябошапке, котор ящиками сливает уг. дела и торгует делами на конкурентов. При этой власти ни@уя не расследуют, ноборот все резонанасн дела закопают
 показати весь коментар
 
12% из кодла сектантов Порошенко так не считает и все знают почему.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору