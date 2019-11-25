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 Політика України
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Все про:застава (239) державна зрада (252) Бровченко Юрій (5)

 Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн

Колишній заступник міністра економіки Юрій Бровченко, підозрюваний у державній зраді, вийшов із СІЗО після внесення 570 тис. гривень застави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це повідомив адвокат Бровченка Сергій Стретович.

"Юрія Бровченка звільнено з-під варти під заставу", - сказав він.

За словами адвоката, Бровченка звільнили із СІЗО 20 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував підозрюваного в зраді ексзаступника міністра економіки Бровченка з можливістю виходу під заставу в 3,4 млн грн

Зазначається, що раніше Апеляційний суд залишив в силі арешт Бровченка, але знизив заставу в 6 разів: з 3,4 млн гривень до 570 тис. гривень.

Нагадаємо, 22 жовтня контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка в аеропорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161609
 
 
 Топ коментарі
 
Акуеть! - кричали гости. Боевого генерала за халатность - в СИЗО, а 3,14дара в галстуке за госизмепну на волю с чистой совестью. Мы на пороге большого шухера , господа. Пора на Йолку! Подозреваемый в госизмене экс-замминистра Бровченко вышел под залог в 570 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8689
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почем нынче предать страну..., видно, что расценки сильно упали...
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Все верно, да? Это ж не волонтер, и не доброволец. Это ж всего лишь предатель. А СБУ наказать, за то, что задержали такого "уважаемого". Это пи*дец какой то.
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почем нынче предать страну..., видно, что расценки сильно упали...
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Коли буде відмінена застава за важкі злочини? Чи будь яка влада дрібних злочинів не вчиняє?
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Акуеть! - кричали гости. Боевого генерала за халатность - в СИЗО, а 3,14дара в галстуке за госизмепну на волю с чистой совестью. Мы на пороге большого шухера , господа. Пора на Йолку! Подозреваемый в госизмене экс-замминистра Бровченко вышел под залог в 570 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8689
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Все верно, да? Это ж не волонтер, и не доброволец. Это ж всего лишь предатель. А СБУ наказать, за то, что задержали такого "уважаемого". Это пи*дец какой то.
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Ви вже вирок винесли? а може це в СБУ зрадники і шиють справи тим, хто наважився захищати Україну? В Криму 90% СБУ перейшли на бік ворога. Не просто розбіглися, а стали служити в ФСБ.
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********!. .что с нашим государством не так!!!. почему наше государство, через ущербные УПК и УК, стимулирует население на "госизмену" и другие преступления????????????!!!!!!!!
Это должно звучать так: соверши тяжкое преступление и выйди на свободу!.. а затем ,ты пойдешь на сделку со следствием, получишь четыре года условно!.. и уедешь жить в Рашку на пенсию от ФСБ...
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рішуче реформовані судді не перестають нас тролити.
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ну дык муды мона купить как гепа с дупой Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 1510 Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 1510
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Да, госизмена у нас очень демократичная. 24 к$ - практически даром
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Рэхформы шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ и по сей день дают о себе знать
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Знову Петро тобі в штани насрав? От сволота така! Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 6054
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Валенок дырявый! Вспомни времена кучмы, позорного Дрыща и Овоща! Кто нить из тех, кто по беспределу грабил бюджет и наживался на тарифах, грабя обнищавщий народ, выходили поголовно под "залог"???
Правильно!!! Хрена с два!! А вот при эпохе шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ и картавого Прокурвора, они валят из под стражи, прикрываясь пэтиными залогами. Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 769

Этот ответ касается и двум ДИБИЛАМ, просравшимся ниже
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Собственно при Порошенко эта норма о выпуске под залог и была введена.
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Вихід під залог був ведений після змін в кримінальному судочинстві. Автор - Портнов.
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Юра, ты совсем ********? Окстись, болезный! Порох уже более полугода как пенсионер
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Для убийц, террористов, насильников, изменников родины и коррупционеров не должно быть никого залога!
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и петемародеров Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 4913
тот кто украл у армии должен сидеть до конца Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 3464
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Найбільша провина Пороха - це то що він не зміг тобі, зубожілому, купити мізки.
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а якби й купив, куди було б їх вставляти, якщо замість голови -...опа Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 3601
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надо же пецюнчики уже полляма наколотили на життя по новому с бпп
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Колись у тебе буде внук, він сяде до тебе на руки і спитає:
-Діду, а це правда, що ти був зебілом?
Що ти йому відповіси? Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 9939
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И шо? Он даже не имитировал плохое самочувствие?
Украина - страна для украинофобов.
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Зєбулони дуркуваті , ви ще 5 років киватимете на ***** ? Пора вже відповідати за руйнацію досягнень МЗС та ліквідацію ЗСУ . Хоча про що мова ? Робота в кацапа така .
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цена Родины сегодня 570 тыщь гривасов....
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Подумаешь госизмена,за это разве человек должен сидеть в сизо?Вот если бы он свистнул пару кг картошки,тогда другое дело,такой обязан сидеть и без право на залог))))
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Вообще то здорово.Сергей Стерненко,который якобы разбил голову банкой из под пива( хотя это не так),освободили под залог 600 тыс.А госизмена стоит 540.Слава судейскому корпусу рождённому Портновым и Киваловым и выпестованным последующей судебной реформой.
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"Бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко, подозреваемый в государственной измене, вышел из СИЗО после внесения 570 тыс. гривен залога"
"Генерал-майор Дмитро Марченко, який брав участь у війні на Донбасі і в реформі матеріального забезпечення ЗCУ, перебуває під вартою у справі нібито «неякісних бронежилетів». " Застава майже 80міл. грн.
Источник: https://censor.net.ua/n3161609
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Так по чём нынче у нас измена Родине? Прейскурант можно...
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Мутация "слуг народа" в "Слуг путина" происходит с космической скоростью.
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Это результат судебной реформы от Пейсатого? Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 4291
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Зеля вже в судовій системі теж полазив, але до звільнення під заставу,здається, не добрався.
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Я вернулся на всякий случай к статье от 22 октября.Там вообще непонятно Вроде линия есть и испытана и снаряды испытаны и Порошенко в 2018 году линию на Артёма представил.И в тоже время предоплата на оборудование 8,2 млн долларов разворована и оборудование не поставлено.Что на самом деле не понятно.
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Я думаю все понятно: там був Порох. Мета шмарклі: все, що звязано хоч із якимось успіхом Пороха треба обісрати.
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Шиють статтю "зрада батьківщини". По факту - закупка заводом Артема лінії з виробництва снарядів за завищеними цінами. В чому тут зрада, в тому, що збиралися виготовляти снаряди і стріляти ними по "братах". Завищені ціни - це так мутна субстанція, що кому хочеш можна пришити. Ще одна деталь: замміністра не підписує договори про закупівлю, а тільки директори заводів. Тухла історія. Схоже, не там зрада, де кричать бобіки.
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Ещё одна непонятка. Представители завода жалуются что нет заказа на снаряды.Линия простаивает.
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Аааа!!!! СвинарчукиМальдивыбарыгавсеукрал, абырвалг!!! Почемупорохнесажаетизменников!!!
Упс, сорри, это Нелох... Давай, жги дальше... Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 2107 Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 2107 Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн - Цензор.НЕТ 2107
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Цікава влада!!!!!! Сепарів, колоборантів,ЗРАДНИКІВ, ворогів України не судять за злочини проти держави, а захисників України патріотів "кошмарять", тягають по допитах, судять, пригнічують, позбавляють пільг .... ЗЕБІЛИ, ІДЕ ВІЙНА І ЗРАДНИКИ ПОВИННІ БУТИ ПОКАРАНІ ПО ЗАКОНАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ. Може Зе все таки виправить ситуацію і не буде потурати зрадникам і вбивцям, ці зрадники найдуть собі гідне місце на зоні терміном так на по життєве. Пора всіх хто проти України, зрадників, вбивць захисників України... за зраду і допомогу агресора давати до-ві-ч-не. Якщо влада не протидіє зрадникам то наступає дія народного гніву. Слугам Пу не місце в Україні.
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