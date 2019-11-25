 Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це повідомив адвокат Бровченка Сергій Стретович.
"Юрія Бровченка звільнено з-під варти під заставу", - сказав він.
За словами адвоката, Бровченка звільнили із СІЗО 20 листопада.
Зазначається, що раніше Апеляційний суд залишив в силі арешт Бровченка, але знизив заставу в 6 разів: з 3,4 млн гривень до 570 тис. гривень.
Нагадаємо, 22 жовтня контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка в аеропорту.
Это должно звучать так: соверши тяжкое преступление и выйди на свободу!.. а затем ,ты пойдешь на сделку со следствием, получишь четыре года условно!.. и уедешь жить в Рашку на пенсию от ФСБ...
Правильно!!! Хрена с два!! А вот при эпохе шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ и картавого Прокурвора, они валят из под стражи, прикрываясь пэтиными залогами.
Этот ответ касается и двум ДИБИЛАМ, просравшимся ниже
тот кто украл у армии должен сидеть до конца
-Діду, а це правда, що ти був зебілом?
Що ти йому відповіси?
Украина - страна для украинофобов.
"Генерал-майор Дмитро Марченко, який брав участь у війні на Донбасі і в реформі матеріального забезпечення ЗCУ, перебуває під вартою у справі нібито «неякісних бронежилетів». " Застава майже 80міл. грн.
Источник: https://censor.net.ua/n3161609
Упс, сорри, это Нелох... Давай, жги дальше...