 Підозрюваний у держзраді ексзаступник міністра Бровченко вийшов під заставу в 570 тис. грн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це повідомив адвокат Бровченка Сергій Стретович.

"Юрія Бровченка звільнено з-під варти під заставу", - сказав він.

За словами адвоката, Бровченка звільнили із СІЗО 20 листопада.

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Зазначається, що раніше Апеляційний суд залишив в силі арешт Бровченка, але знизив заставу в 6 разів: з 3,4 млн гривень до 570 тис. гривень.

Нагадаємо, 22 жовтня контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка в аеропорту.