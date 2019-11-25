 Усе могло бути, як у Білорусі в 2010 році. Усіх розігнали і мертвечина - люди бояться, - адвокат родин Небесної Сотні Закревська про Майдан

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Скрізь була кров. Реально кров на асфальті, люди із закривавленими головами, переповнені швидкі - одна, друга, третя… І ці наглі рожі, які тобі просто ржуть в обличчя та розповідають, що тут нічого не відбулося… Ми ходили, щось намагалися знімати. Я побачила Любомиру, тендітну жінку років 70. Їй кийком переламали руку. Це була дичина", - згадує адвокатка.
"Зрозуміло, що всім було страшно… І ми тоді ще цього не знали, але наступного дня було порушено кримінальне провадження саме проти людей, які були під стелою. І тільки через те, як закінчилися ці події, я вважаю, і не притягнуті ці люди до відповідальності. Насправді все могло бути абсолютно інакше. І я бачила, як це було навпаки в Білорусі у 2010 році – там теж були мої друзі, був розгін. І все. Після цього там просто мертвечина – всі мовчать, всі бояться. Досі", - сказала Закревська.
Повний текст інтерв'ю з Євгенією Закревської читайте за посиланням.
что это ?
Вместо этого преЗедент и Ко назначили его министром.
Как же, их НеЛох обосрался по полной, надо находить виноватых.
Зебобики, вон из Украины!
Момент істини, це перший тур 31.03.19.
- Зєлєнскій - 30 % (5,7 млн. чол.)
- Порошенко - 16 % ( 3 млн. чол.)
А 73,22% - це ЗБІРНА ПЕКЕЛЬНА СОЛЯНКА україножерів, пуйлофілів, ригів, хохлів, ідіотів, під гаслом Путіна: «Кто угодно, только нє Порошенко!!!!»
Во-вторых, я не писала, что я против демократии. Я спрашивала о цифрах.
"13 541 528 человек это 75% населения Украины?"
Скільки не кричи "трахати козу - це круто", укращому разі подумають що ти зоофіл, а скоріше за все - цеп.
Лукашист, я был наблюдателем и когда пытались предотвратить смешивание бюллетеней досрочного голосования, голосования по домам и на избирательных участках в день выборов, то комиссия начинала истерить и нас, с помощью милиции, отгоняли от стола метров на 10...
Люди вийшли ПРОТИ рейдерського захоплення влади угрупуванням підкацапників.
І вийшли далеко не 24% і навіть не 8%. Але вийшли найактивніші і найпатріотичніші.
«Нада било сразу ЖОСКО подавіть свідомітов - бандєровцев! Вадомьйотамі, пулємньотамі, как Лука, как Путін !»
І, 30 листопада 2013 нарешті вони осущєствілі свою мєчту, «проучіть бєндєр».
А в результаті з розбитим фейсами здриснули в Мацкву под защіту браттьов.
Таким чином українці показали хохломанкуртам, що вони не кассаби і не бульболюби.
2. Реєстр війська Запорозького 1638 року.
Ян Закревський, полковник, Чигиринський полк.
пся їх крев !