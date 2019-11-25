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 Суспільство
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Все про:протест (1038) злочини проти Майдану (42) Закревська Євгенія (40)

 Усе могло бути, як у Білорусі в 2010 році. Усіх розігнали і мертвечина - люди бояться, - адвокат родин Небесної Сотні Закревська про Майдан

Адвокат родин загиблих активістів Майдану була свідком розгону студентів "Беркутом" уночі 30 листопада.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Скрізь була кров. Реально кров на асфальті, люди із закривавленими головами, переповнені швидкі - одна, друга, третя… І ці наглі рожі, які тобі просто ржуть в обличчя та розповідають, що тут нічого не відбулося… Ми ходили, щось намагалися знімати. Я побачила Любомиру, тендітну жінку років 70. Їй кийком переламали руку. Це була дичина", - згадує адвокатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат сімей Небесної Сотні Закревська голодує 4-ту добу: "Шанси на продовження розслідування справ Майдану худнуть разом зі мною"

"Зрозуміло, що всім було страшно… І ми тоді ще цього не знали, але наступного дня було порушено кримінальне провадження саме проти людей, які були під стелою. І тільки через те, як закінчилися ці події, я вважаю, і не притягнуті ці люди до відповідальності. Насправді все могло бути абсолютно інакше. І я бачила, як це було навпаки в Білорусі у 2010 році – там теж були мої друзі, був розгін. І все. Після цього там просто мертвечина – всі мовчать, всі бояться. Досі", - сказала Закревська.

Повний текст інтерв'ю з Євгенією Закревської читайте за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161608
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко не расследовал. Значит ему это неинтересно и невыгодно. - Пять лет,мусье...
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Зебобики сразу же, в комментах, начали все валить на Пороха.

Как же, их НеЛох обосрался по полной, надо находить виноватых.

Зебобики, вон из Украины!
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Ні.
Момент істини, це перший тур 31.03.19.
- Зєлєнскій - 30 % (5,7 млн. чол.)
- Порошенко - 16 % ( 3 млн. чол.)

А 73,22% - це ЗБІРНА ПЕКЕЛЬНА СОЛЯНКА україножерів, пуйлофілів, ригів, хохлів, ідіотів, під гаслом Путіна: «Кто угодно, только нє Порошенко!!!!»
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Порошенко не расследовал. Значит ему это неинтересно и невыгодно. - Пять лет,мусье...
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Порох ЕДИНСТВЕННЫЙ из украинских миллиардеров-миллионеров товкся на Майдане.А ты в это время пил пивасик перед телевизором
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Інакше, як у Білорусі, бути не могло. Бо починалось вже мочилово, а там було вже і недалеко до вуличних боїв (якби яник не злиняв). Ну урили би наприклад майданівців - а решта Києва, а регіони.
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А я тебе скажу какая решта. Когда в феврале 2014-го я остановил свою машину на остановке маршруток на Выдубичах, где не меньше тысячи людей ждали маршрутки и крикнул - кто на Майдан - садитесь, подвезу, люди в толпе отводила глаза и как-то вжимались в тех, кто стоял сзади. Еще ни разу в жизни я не видел столько испуганных людей сразу.
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Я би також не ризикнув сісти в машину до незнайомця, бо людей вже тоді знаходили на ПДНі та Гідропарку з перерізаними горлянками.
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Люди в основі діяли щиро. Був навіть заклик в соцмережах: "Водії підвозьте патріотів на Майдан". Але про подорож Піноккіо до Острову задоволень всі читали та всі пам'ятають.
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Коли почалось мочилово - почався розкол в партії регіонів (там далеко не всі були відмороженними бандюками), тоді яник жопною чуйкою відчув шо пора "рвать когті", і чуйка його не підвела. Опозиція з частиною ПР запросто змогли б організувати альтернативний центр влади в парламенті (саме це й сталось після втечі "легітимного"), і невідомо кого підтримали б силовики. В цьому випадку яник міг і не втекти. В Білорусі реальної опозиції не було, підтримка протестів серед населення була досить скромна, силовики всі були під контролем. Тому дуже не факт, що було б як у Білорусі, якби навіть яник не виявся сцикуном.
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Сама по собі втеча яника та передача влади опозиції - була наслідком того, що ситуація вже виходила з під контролю. Переграти, пограти в доброго та поганого слідчого для брехіонів - вже просто не вистачило б часу, та і не здатні вони були на це (надто дурні).
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Я ж кажу - януковощ втратив контроль навіть над частиною своєї фракції в парламенті. В Білорусі такий варіант не виглядів би реалістичним.
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Я не спорю проте зауважу, що відсутність опозиції зовсім не свідчить про неможливість державного перевороту. Як раз може навіть навпаки, опозиція - це один з головних стабілізаторів або запобіжників для державної влади. Доречі, в Білорусі все тримається не стільки на силовиках, котрих відносно багато, а на промиванні мізків через зомбоящик.
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Интересно, где была эта адвокатша, когда Петруха разгонял Михо-майдан?
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Я не знаю що таке "михомайдан". А Цирк дю солей - це повітряні гімнасти та акробати. З пропелерами та без.
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Почему не привлекают Авакова к ответственности, если его подчиненные разгоняли "майдан"?
Вместо этого преЗедент и Ко назначили его министром.
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А она обязана быть там где ты хочешь? У неё своей работы хватает.
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Шо за ,,михо-майдан"? Сколько там расстреляли? А вообще у тебя с головой всё в порядке?
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А шо, есть сомнения по поводу порядка в голове?
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а 1 декабря даже великий рошен не испугался героицки залезть на грейдер и провощгласится спасителем отечества Усе могло бути, як у Білорусі в 2010 році. Усіх розігнали і мертвечина - люди бояться, - адвокат родин Небесної Сотні Закревська про Майдан - Цензор.НЕТ 7178
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Зебобики сразу же, в комментах, начали все валить на Пороха.

Как же, их НеЛох обосрался по полной, надо находить виноватых.

Зебобики, вон из Украины!
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Ні.
Момент істини, це перший тур 31.03.19.
- Зєлєнскій - 30 % (5,7 млн. чол.)
- Порошенко - 16 % ( 3 млн. чол.)

А 73,22% - це ЗБІРНА ПЕКЕЛЬНА СОЛЯНКА україножерів, пуйлофілів, ригів, хохлів, ідіотів, під гаслом Путіна: «Кто угодно, только нє Порошенко!!!!»
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Теж вірно. Але як правильно дехто пише: в бюлетні не було графи "ПРОТИ Порошенко", тому кожен, хто ставив галочки, хрестики за Зе, власними руками привів його і Бєню до влади.
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Во-первых, не надо орать.
Во-вторых, я не писала, что я против демократии. Я спрашивала о цифрах.

"13 541 528 человек это 75% населения Украины?"
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Нет, не выборка. Те, кто не пришли на выборы, показали, что они решили не поддерживать ни одного из кандидатов. За Зе проголосовало около 45 % избирателей, даже не всего населения.
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Ця інформація є на сайті ЦВК, у Вікіпедії, звідки я і взяла наведену цифру.
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ось цих "українців"?
Скільки не кричи "трахати козу - це круто", укращому разі подумають що ти зоофіл, а скоріше за все - цеп.
Усе могло бути, як у Білорусі в 2010 році. Усіх розігнали і мертвечина - люди бояться, - адвокат родин Небесної Сотні Закревська про Майдан - Цензор.НЕТ 6303
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Мокша, сховай роги. Тобі, примату лахтинському, ніколи не зрозуміти того що дано розуміти Людям. Пшол Nach Osten! Спам.
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Я патриот, я часть 25% и горжусь, что не тупорые чмо, которое составляет 75%.
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Разница большая. У вас люди выходили на протест, что бы были выборы. А у нас после выборов проигравшие вылезли.
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ну если выборы как на раечке и у батьки - то это не выборы
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Да тут многим не нравятся итоги выборы в РФ, США, Беларуси, Украине и др. Однако проигравшие(даже в карты) всегда и везде недовольны, такова их участь(горькая).
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Лукашист, расскажи как на участках в день голосования наблюдатели ошибаются в минус на 150 и даже дошло до 350 избирателей?
Лукашист, я был наблюдателем и когда пытались предотвратить смешивание бюллетеней досрочного голосования, голосования по домам и на избирательных участках в день выборов, то комиссия начинала истерить и нас, с помощью милиции, отгоняли от стола метров на 10...
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Лукашист, если маразм не лечится, то попробуй посчитать у себя хромосомы.
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Угу, ты и на этот подсчет припрешься наблюдателем, и что нибудь сопрешь, знаю я тебя.
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Выборы - то был первый майдан в 2004, а в 2014 никаких выборов и в планах не было.
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Неправда. Это были досрочные выборы Порошенко.
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Досрочные выборы, это когда импичмент или летальной исход. Во всяком случае без Майдана.
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Бред, Порошенко тогда был никем и даже не выглядел реальным кандидатом до конца апреля 2014, когда они с Кличком договорились об альянсе.
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Уже під час Груші (кінець січня) і майданівці, і антимайданівці всерйоз допускали прихід ***** до влади, прораховуючи подальші варіанти розвитку ситуації.
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Як одного з багатьох кандидатів хіба що.
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Тобі не дано зрозуміти причини виходу як Майдан як у 2004 так і 2013.
Люди вийшли ПРОТИ рейдерського захоплення влади угрупуванням підкацапників.
І вийшли далеко не 24% і навіть не 8%. Але вийшли найактивніші і найпатріотичніші.
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На жаль на сьогодні маємо таке ж захоплення влади як в 2010 Януковичем.
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Изучайте как в Беларуси Лукашенко узурпировал власть на волне оголтелого популизма и душещипательных речей, как менял кадры (ператрахивал и это не шутка), как использовала, а потом выкинул тех, кто делал видимость, что Лукашенко из за то и за то и за тех и за тех....
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Планов разгона не было. Была поставлена задача организовать хаос в стране с большими жертвами, что бы под этот шум аннексировать Крым и начать войну на Донбассе.
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Згадайте, коли бидломанкурти програли Ющенку, вони всі пять рокі нили:
«Нада било сразу ЖОСКО подавіть свідомітов - бандєровцев! Вадомьйотамі, пулємньотамі, как Лука, как Путін !»
І, 30 листопада 2013 нарешті вони осущєствілі свою мєчту, «проучіть бєндєр».
А в результаті з розбитим фейсами здриснули в Мацкву под защіту браттьов.
Таким чином українці показали хохломанкуртам, що вони не кассаби і не бульболюби.
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1. То ти з своїм прєзєдєнтом переплутав.

2. Реєстр війська Запорозького 1638 року.
Ян Закревський, полковник, Чигиринський полк.
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У вас на сайце больш паловы каментароў пакідаюць інформвойска Раіссы
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Все могло быть как в Беларуси, а получилось как всегда.
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