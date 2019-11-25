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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3652) Пєсков (618) Путін (11882) нормандська четвірка (696)

 Пєсков про окрему зустріч Путіна із Зеленським у Парижі: Жодного попереднього плану щодо програми поки немає

Програма участі президента Росії Володимира Путіна в саміті в "нормандському форматі" поки на стадії опрацювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи може Путін в Парижі провести двосторонню зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Поки що немає жодного попереднього плану щодо програми. Це все на стадії підготовки", - сказав він журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

"Звісно - це підготовка між чотирма столицями. Відповідні помічники президентів перебувають у контакті, триває опрацювання", - сказав Пєсков.

"Поки що ясно лише, що буде "нормандський формат". Так чи так, у рамках "нормандського формату" всі чотири президенти зустрінуться. А все решта, що "на полях" відбуватиметься, - ці модальності узгоджуються", - продовжив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС

До "нормандського формату" з врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Франція та РФ. Лідери країн "нормандської четвірки", як очікується, зустрінуться в Парижі 9 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161606
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо заговорило, то тема чи вже перетирається, чи вже запланували
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Ze: "На Нормандській зустрічі я поставлю питання ребром:
" Де наші унітази?"
Пєсков про окрему зустріч Путіна із Зеленським у Парижі: Жодного попереднього плану щодо програми поки немає - Цензор.НЕТ 9573
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Якщо заговорило, то тема чи вже перетирається, чи вже запланували
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Що цікаво , так те як роземкови і всякі зєлєбєні вішають на вуха лапшу дупоголовим зєбілам розповідаючи про "красниєлініі" . До сьогодні ніякої офіційної конкретики по лініях як не було і так буде до 9го . А вже по поверненню зєлєбєні по факту намалюють "красниєлініі" які вони ще не перетнули . Про що і трубитимуть на весь світ , а про капітулянські рішення молотимуть ;" Так ето же кампраміс . Ми тоже далжни билі чем то паступиться". Це при тому що путєн не поступиться ні в чому ні на йоту . На жаль поступки будуть в головному , в суверенітеті . Вже неприховані патріоти кремля і ввх з 95 кварталу бадьоро вестимуть Україну в лабети кремля і брацкагонарота . А 73% дупоголових захлинатимуться в екстазі . Всі "червоні лінії" мають бути оприлюднені до 9го грудня" . В іншому варіанті то розводняк 73% дупоголових.
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Не парьтесь с протоколом...
ЗЕня сдас все без пыли и шума!)))
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Бо 73% дурников уже в этом году хотят жрать оливье с тазика и смотреть Голубой огонек...
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Наметок может и нет. Но игла скоро в жопу воткнется.
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программа: моника исполняет свой коронный номер щеголяя депиляцией
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Даже интересно какую из симфоний бетховена зеля будет исполнять хером на рояле в париже...😂
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Нужно двойника Зеленского отправить в Париж,там всё равно все двойники будут на встрече. Песков об отдельной встрече Путина с Зеленским в Париже: Никаких наметок по программе пока нет - Цензор.НЕТ 2808
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а декого представлятиме навіть не "двойнік", а "тройнік"
Утім, блаЗЄнський поїде особисто щоб сфотографуватися з двійниками/трійниками. І підпис під капітуляцією треба його особистий.
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Скорее бы уже этот сходняк прошел. Много шума вокруг лажи,которая постигнет клована.
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Хорошо все таки, что зепупа през зекретинов, а то, как кацапье им подтерается, белому человеку такой стыдобы не выдержать...
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НОРМАНДИЯ!!!
Скоро Зе там высадится и закончит войну победой. Измотанный войной путин подпишет любые бумаги, только бы не усиливали санкции. Зеля принесёт нам победу! Капитуляция московии, полный вывод войск рашки и восстановление контроля над ОРДЛО. И это всё на НАШИХ условиях. Песков об отдельной встрече Путина с Зеленским в Париже: Никаких наметок по программе пока нет - Цензор.НЕТ 5837 Песков об отдельной встрече Путина с Зеленским в Париже: Никаких наметок по программе пока нет - Цензор.НЕТ 1026
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М-да, программы нет, только секс. 75% малороссов хотят это увидеть.
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нет никаких 75%, это все манипуляции с цифирьками от ЗЕнеЛОХов ...
без всяких соц опросов, невооруженным глазом, видно по стране примерно 60% украинцев + 21% любителей "Сватов" и "95 квартала" +19% чистокровных хохлов малороссов и латентных сепаров.
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Ze: "На Нормандській зустрічі я поставлю питання ребром:
" Де наші унітази?"

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І кого ці два йожики лічать ? Там вже все домовлено про немовби спонтанну зустріч на полях Нормандії , на якій квартальний йожик доповідатиме кремлівському йожику про успіхи в ліквідації ЗСУ і про плани нейтралізації досягнень на ниві МЗС та успіхи в мовному питанні . Дещо раніше був квартальний кліп про те хто першим крикне "Слава Україні" той займає місце на унітазі в мерії . Дебіли 73% ви посадили ворога України на трон . Які ж ві ідіоти !
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Хад, обломал 75% социалогично опрошенных ...
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Из неофициальных источников, проекты договорённостей в Нормандии, полностью устраивают кацапов... Что же Зе там готовит..!?
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Цьому кацапу вірити себе не поважати,там і без зустрічі усе договорено уже,не може кацапське путо без підлої підстави проводити переговори з Україною,це факт.
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Напомню комментаторам , что переговорьі в Нормандском формате проводятся по инициативе президента Украиньі , поддержанной Францией и Германией. Путина на переговорьі вьітягивали два месяца вдвоем , Макрон и Меркель , за уши.
Переговорьі обещают бьіть сложньіми , но позиция Кремля , базирующаяся исключительно на лжи и отрицании очевидного , является слабой. Так , что шансьі провести переговорьі в свою пользу , у Украиньі имеются.
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