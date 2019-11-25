 Пєсков про окрему зустріч Путіна із Зеленським у Парижі: Жодного попереднього плану щодо програми поки немає

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи може Путін в Парижі провести двосторонню зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Поки що немає жодного попереднього плану щодо програми. Це все на стадії підготовки", - сказав він журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

"Звісно - це підготовка між чотирма столицями. Відповідні помічники президентів перебувають у контакті, триває опрацювання", - сказав Пєсков.

"Поки що ясно лише, що буде "нормандський формат". Так чи так, у рамках "нормандського формату" всі чотири президенти зустрінуться. А все решта, що "на полях" відбуватиметься, - ці модальності узгоджуються", - продовжив Пєсков.

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До "нормандського формату" з врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Франція та РФ. Лідери країн "нормандської четвірки", як очікується, зустрінуться в Парижі 9 грудня.