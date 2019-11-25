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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2322) Молдова (488) пункт пропуску (469)

 На українсько-молдовському кордоні завершується реконструкція двох пунктів пропуску, - Держприкордонслужба

На українсько-молдовському кордоні завершується реконструкція пунктів пропуску "Кучурган - Первомайськ" та "Рені - Джурджулешти".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі триває ремонт пунктів пропуску "Кучурган" та "Рені", який зробить їх сучаснішими та комфортнішими. ЄС також профінансував обладнання для автоматизованого обміну інформацією, завдяки якому час оформлення автомобілів та подорожуючих на кордоні має значно скоротитися. Зміни відчують близько трьох мільйонів людей, які щороку перетинають спільний кордон України та Молдови", - йдеться в повідомленні.

На українсько-молдовському кордоні завершується реконструкція двох пунктів пропуску, - Держприкордонслужба 01

За даними відомства, роботи з модернізації пункту пропуску "Кучурган" майже повністю завершені, а в пункті пропуску "Рені" будівельні роботи тривають згідно з графіком. На реконструкцію пункту пропуску "Кучурган" загалом передбачено понад 36 млн грн, а пункту пропуску "Рені" - понад 17 млн ​​грн.

Очікується, що в результаті реалізації проєкту підвищиться ефективність прикордонного і митного контролю та якості надання послуг на кордоні, зменшаться черги, повідомляють у Держприкордонслужбі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161604
 
 
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таможня снова будет брать добро На українсько-молдовському кордоні завершується реконструкція двох пунктів пропуску, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9035
много добра и бабла На українсько-молдовському кордоні завершується реконструкція двох пунктів пропуску, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2335
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Украина сделала Молдову морской державой обменявшись ТЕРРИТОРИЯМИ , а те в свою очередь настроили с помощью москалей (лукоил ) нефтетерминалы и еще ходят два пасаж-парома на Турцию !!! кстати один молдавский ТАНКЕР уже валяется у берегов Одессы !!! Это каким надо быть УПОРОТЫМ деятелем , чтоб такое СОТВОРИТЬ когда ФАКТИЧЕСКИ Молдова находилась в украинских обиймах по ВСЕМУ спектру экономических вопросов !!!! после КРЫМА и ВОЙНЫ это конечно же уже не АКТУАЛЬНО , но СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ приводят к КОНЦУ !!! как правило ((((
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Еще надо сказать сралину спасибо за то что отобрал у Молдовы выход к море (и север,конечно). И еще больше радоваться.
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