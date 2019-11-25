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 "Зірка, що сходить": 18-річна українка Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році

Легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка спеціалізується на стрибках у висоту, перемогла в премії "Зірка, що сходить" від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляє офіційний сайт організації.

Крім українки, на нагороду були номіновані Брітані Андерсон з Ямайки (біг із перешкодами), ефіопки Лемлем Гайла (біг) і Гленда Морейон (спортивна ходьба), а також американка ШаКаррі Річардсон (спринт).

Наприкінці жовтня Магучіх стала переможницею аналогічної премії серед європейських легкоатлеток.

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18-річна Магучіх – чемпіонка Європи серед юнаків та юніорів, а також золота призерка Юнацьких Олімпійських ігор. У липні цього року українка стала наймолодшою спортсменкою, якій вдалося подолати двометровий бар'єр. У жовтні 2019 року Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту серед юніорів, подолавши висоту 2,04 метра, і стала срібною призеркою дорослого чемпіонату світу з легкої атлетики.

На премію "Зірка, що сходить" серед чоловіків претендував українець Михайло Кохан. Нагороду здобув ефіоп Селемон Барега (біг).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161603
 
   
 Топ коментарі
 
А й бігає ще як !
Не всякий наздожене.
"Зірка, що сходить": 18-річна українка Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році - Цензор.НЕТ 4331
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А может ты вселившийся,Чикатило ? )) Щас пойдешь зарубишь и изнасилуешь потом ))
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насильник это другой психотип, он выбирает не симпатичных, а тех кто соответствует его патерну.
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+++++++++++++++
Яка гарненька дівчиночка, я аж мову з рота вивалив

"Зірка, що сходить": 18-річна українка Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році - Цензор.НЕТ 6441
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Спорт убивает. Если он напоказ другим. Перегрузки организма,человек не замечает нарочно ради результата. Итог - смерть. Не часто,но и не слишком редко.
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Та ще й яка сексі дівчинка Україна милується! 😍😍😍

"Зірка, що сходить": 18-річна українка Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році - Цензор.НЕТ 7923
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Та ні, там вже одного мотоцикла буде замало. Кабріолет, що найменьше, квартиру чотирьохкімнатну з паркінгом і видом на Дніпро і Дарницю. "Зірка, що сходить": 18-річна українка Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році - Цензор.НЕТ 1660
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Мышибраты это те кто обнимаются с кацапами.
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Убежала обнимать Ласицкене, мы помним. Чуть не раздавила россиянку в объятиях
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Все помнят, как она не вышла против россиянки Ласицкене, и сказала что не следит за политикой, так как спорт вне его. И обнимала чемпионку из рф
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Еще бы мозгов ей добавить, чтобы не ездить в наРФию на соревнования.
Но с мозгами тяжелей прыгать в высоту, видимо.
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