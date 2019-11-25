 Найманці РФ обстріляли Мар'їнку, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони про ситуацію в ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні, 25 листопада, об 11.30 ранку з напряму від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька російсько-окупаційні війська почали обстріл по наших захисниках Мар'їнки зі стрілецької зброї. За наявною інформацією, втрат серед наших захисників немає", - повідомили в міністерстві.

З початку поточної доби зафіксовано тільки обстріл Мар'їнки.

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