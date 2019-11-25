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 Політика України
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Все про:Демініціативи (38) Зеленський (3652) опитування (433) Путін (11882) соціологія (136) КМІС (64)

 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС

Згідно з опитуванням, 75% громадян України позитивно ставляться до рішення президента Володимира Зеленського ініціювати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стосовно Донбасу.

Про це йдеться в дослідженні громадської думки за листопад, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.

"Громадяни переважно позитивно ставляться до перших рішень та пропозицій Президента Володимира Зеленського:

– ініціювання переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі (позитивно – 75%, негативно – 15%),
– рішення щодо відведення військ від лінії розмежування (позитивно – 59%, негативно – 26%),
– надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України (позитивно – 61%, негативно – 17%),
– відновлення діалогу з Польщею щодо проблемних історичних питань (позитивно – 63%, негативно – 10%),
– рішення легалізувати видобуток бурштину (позитивно – 71%, негативно – 13%),
– повне оновлення складу Центральної виборчої комісії (позитивно – 49%, негативно – 13.5%)", - йдеться в результатах дослідження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський

"Водночас негативно громадяни сприймають такі рішення:

– рішення запровадити ринок землі сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на її продаж (позитивно – 24%, негативно – 58%),
– рішення щодо приватизації великих державних підприємств (позитивно – 22%, негативно – 55%),
– рішення легалізувати гральний бізнес (позитивно – 38%, негативно – 49%)", - наголошується в дослідженні.

За даними дослідження, громадяни вважають, що першочергові п'ять дій Президента Зеленського і його команди мають бути такі: припинення вогню на Донбасі - 74%, зростання стандартів життя людей (зарплат, пенсій тощо) - 51%, зниження тарифів - 37 %, покарання винних у корупції посадових осіб - 35%, зменшення впливу олігархів на політику - 28%.

75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС 01
75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161596
 
   
 Топ коментарі
 
Крыса Зеленая, где и когда опросы проводите? Кто вам дал право так нагло фальсифицировать народное мнение? Кто ето хочет переговоров с кремлевским Дьяволом? Лично у меня нет таких знакомых ни голосовавших за Парашенка ни за Зелупу.
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та вони ще встигнуть подохнути в пустелях Африки та від випивону.
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Ці 75% - ідіоти. Вони не розуміють, що не буде ніяких переговорів. Путін буде диктувати свої умови, а якщо Зеля не погодиться їх виконати - просто поїде геть і Зеля буде ще півроку за ним бігати. Переговори мають сенс тільки як інструмент обману Росії і затягування економічного зашморга у неї на шиї. Кожен, хто думає, що за допомогою переговорів дійсно вдасться припинити війну без ліквідації суверенітету України - клінічний дебіл.
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Тут много пишут, мол вранье. А как по мне, так это правда. 75% населения Украины - это быдло, так что не удивительно все это.
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Не слабо ты так охарактеризовал 75% людей Украины. А кто дал тебе на это право?
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Я правильно понял, что ты принадлежишь к этим 75%? 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 9377 Запомни: примерно такой процент населения любой страны такое же быдло, только оно в дреме. В Украине вас активировали с помощью сериалов и новостей для барбоса. Вот вы и поперлись голосовать. Чтобы не сериалы и выдвижение главного героя в президенты, то сидели бы перед "ящиком" и не рыпались. А так, вы отбросили Украину в развитии на пять лет, как минимум. Планктон...
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75% Швейцарии и Швеции - это быдло и они в дерьме по твоему?
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Нет, их правильно "воспитывают". Там не сериалов типа "Скаты" и герои тупых сериалов + спонсируемых олигархами-негодяями не выдвигаются в президенты.
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"только оно в дреме" это опечатка. Хотел написать другое, но уже забыл что именно 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 4559 В дерьме там, где выбирают дерьмо.
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"75% украинцев поддерживают проведение переговоров Зеленского с Путиным по Донбассу, - опрос" - хотят чтобы он скорее обосрался окончательно.
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Петя боты - 75 % всего мира аказались депилами и не титутыльными Украинцами ?! )
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Следующие выборы от Зе:- каждый из нас клоун
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только 8 % ! и те идут в Европу не по прямому а через Антарктиду ))
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Когось з присутніх на цій гілці Демініціативи та КМІС опитували з цього питання??
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На следующих выборах, если Оно доживет - все 200% подтасуют за Оно. В лучших традициях Путина и Януковича. Так что для всех будет лучше, если Оно не доживет.
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хто-небудь розкаже напісюону, що будь-який договір з ****** не вартий навіть папіру, на якому він написаний?
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Опрос достоин Геббельса.Осталось в него поверить и стать свиньёй
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И вот после этого какое у меня должно быть доверие к фонду "Демократические инициативы"???Источник: https://censor.net.ua/n3161596
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ПриватБанк вернут Коломойскому 19 декабря: Сергей Таран рассказал про неожиданный поворот
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом

https://www.dialog.ua/business/195310_1574684818
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Всьо нормально.
Ігорь Валалєрьіч же сказав, що дефолт - ета ністрашна.
Хай грьобана бидлота і далі рже зі "Сватів" та "Лігі смєха", а також вірить у дебільну казочку про Голобородька. Я поки доларами та євро запасуся, або у крайньому разі на гривневі фантіки щось корисне придбаю...
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Ситуація дуже нагадує світову кризу 2008 року... Всі від щастя мало з глузду не з'їхали... Та раптом, постріл "Аврори" -- "Лехман бразерс" та ін...Чекаємо тільки, що саме вистрілить в Україні....
В мене також в кишені є гривневий запас!! На один трамвайний квиток....
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https://censor.net.ua/news/3159446/ot_planov_po_privatbanku_ne_otkajus_dlya_takih_kak_poroshenko_nujno_vernut_smertnuyu_kazn_kolomoyiskiyi/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_72038140
.

13.11.19 15:00 От планов по "Приватбанку" не откажусь.
Для таких, как Порошенко,

нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 8444
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https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
Видно сбываются проклятия Граждан Украины -
в адрес
руководителей Привета , во главе с порошенко и его кагалом .
За мошенничество, за издевательства над Пенсионерами ,за обман простых Граждан с кредитами и ложными долгами, , за продажу заложенных квартир по ипотечным кредитам , за схемы отЪем собственности у Граждан Украины, За миллиардное воровство Активов Граждан нашей страны и переправку их в оффшоры , по многим другим фокусам Привета .
...скоро его вынесут вперед н.(Банк) В День Святого НИКОЛАЯ, 19.12.2019

https://biz.censor.net.ua/news/3161566/pravlenie_privatbanka_vremenno_vozglavit_findirektor
25.11.19 10:48 Правление "Приватбанка" временно возглавит финдиректор
глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл был госпитализирован. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161566
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ты че несешь, ботоферма? Иди проспись после боярышника
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"В детстве любимым развлечением Путина и его дружков было пердеть в общественном транспорте",- А.Троицкий.

https://www.youtube.com/watch?v=g985FRTwI_I
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Интересно, в какой клоаке вы нашли 75 процентов этого гуана???
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Интересно ты че гуано не хочешь москалей победить?
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Совсем припестеный? Победить кацапов переговорами? Еще куем предложите с ВВХ померяться, зеленые гамадрилы
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Отсосать у них *** значит проиграть, а не победить, понимаешь, *******? Сдать территорию и впустить террористов значит проиграть, а не победить, зе*******.
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Очередное циничное вранье ЗЕлупососов. Кто и когда их проводил, зе-pisдуны?
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Я понимаю как вам порохоботам грызет это. Ну что сделаешь.
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Как бывший начальник научно-методического отдела я вам поясню, что ответ на опрос зависит от конкретной формулировки вопроса...
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"Негативное отношение к действиям Зеленского с августа выросло вдвое, - опрос Деминициатив и КМИС". Альо? Як можна не підтримуючи підтримувати?
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https://www.bbc.com/russian/features-46514650

.

Для большинства людей, не являющихся специалистами по истории Англии XV века, война Алой и Белой розы представляется кошмарным лабиринтом из:СраженийУбийствОтравленийБраковРодившихся и не родившихся детейДинастических интересовПредательствКоролейКоролевАмбициозных аристократовШекспировских пьес
И всего остального.

75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 7569
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Про результаты по земле и игральному бизнесу цензор молчит
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освоение Марса поддерживают 98%.
Мля, тупые вопросы.
Ключ от мира на Домбасе лежит в Кремле а не на банковой.
Понятно, что большинство может ошибаться, ведь результат переговоров будет непредсказуем. Сам придумал переговоры с ******, а теперь мнением народа прикрваается! Нет Зе! бери всю ответственность на себя! Если чё, мы тебя вынесем!
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В Украину вернули ранее украденные катера в варварски разграбленном состоянии.
Вот в таком "ключе" и будут вестись переговоры....и не будет прогресса,в лучшем случае продолжим окопную войну с расеей.
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А почему не 86%? Ну рашисты, ну у вас скоро денег на... вашу зарплату не хватит)))
Не сбавляйте темп!)))
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А чего меня никто никогда не опрашивает!
Где вообще эти опросанты обитают?!
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Бо мабуть ваше " Ідіть на *уй не підходить для відповіді"
P.S Якщо помиливсь то вже вибачайте 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 1869
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Коли люди зрозуміють, що Зєля з шоблою хочуть зробити з землею і рештою стратегічних підприємств, то люди проголосують інакше. Цей штибздик хоче перетворити Україну в бананову республіку на віки вічні. Бо продана земля іноземним ТНК(транс нацкомпаніям) назад вже не поверниться. А за цими ТНК можуть стояти навіть росіяни. Ось, що така політика утворила з Аргентиною, а ось, що з Мадагаскаром. В аграрних і заможних колись країнах сьогодня екологічна катастрофа і голод, люди або гинуть, або масово емігрують.
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Зеленский грамотно не проводит переговорьі с Путиньім один на один , а Нормандский формат нечто другое. Маньяк тот-же , но со связанньіми руками...
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таким макаром шмарля дагаварится сдать луганскую и донецкую область в границах с соседними областями і с особим статусом,лішь бьі не стреляли та і опрос скорей проводили в прифронтовой зоне с ватанами кого с присутствующих тут спрашивали, не ? то-то же
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Всі, хто агітував та голосував за Зе, всі повинні страждати.
На Цензорі вже багатьох зебобіків як вітром здуло, а ті хто перевзувся викликають огиду та зневагу. Кляті придурки.
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здається, перед виборами багато коментів було від зє-ботоферм, а от зараз їх майже немає
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На все эти соц опросы, отвечу одно:
Когда мы будем на Банковой жечь покрышки и гнать зеленую плесень -
пусть те 75% придут и защитят их...

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Ьеня каломой и его команда умеют правильно "делать" опрос ... Тем более и Буратино не против...( А Разумков даже целый центр опроса имеет, имени своего отца)
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Зеленая ложь! Закрыть дыныры и лыныры, перестать торговать, ограничить перемещение лиц, никакого транспорта. Не выплачивать пособия, пенсии ,кто проживает в заповедниках. Только таким образом можно добиться прекращения метастазов "срусского мира"
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