 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС

Про це йдеться в дослідженні громадської думки за листопад, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.
"Громадяни переважно позитивно ставляться до перших рішень та пропозицій Президента Володимира Зеленського:
– ініціювання переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі (позитивно – 75%, негативно – 15%),
– рішення щодо відведення військ від лінії розмежування (позитивно – 59%, негативно – 26%),
– надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України (позитивно – 61%, негативно – 17%),
– відновлення діалогу з Польщею щодо проблемних історичних питань (позитивно – 63%, негативно – 10%),
– рішення легалізувати видобуток бурштину (позитивно – 71%, негативно – 13%),
– повне оновлення складу Центральної виборчої комісії (позитивно – 49%, негативно – 13.5%)", - йдеться в результатах дослідження.
"Водночас негативно громадяни сприймають такі рішення:
– рішення запровадити ринок землі сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на її продаж (позитивно – 24%, негативно – 58%),
– рішення щодо приватизації великих державних підприємств (позитивно – 22%, негативно – 55%),
– рішення легалізувати гральний бізнес (позитивно – 38%, негативно – 49%)", - наголошується в дослідженні.
За даними дослідження, громадяни вважають, що першочергові п'ять дій Президента Зеленського і його команди мають бути такі: припинення вогню на Донбасі - 74%, зростання стандартів життя людей (зарплат, пенсій тощо) - 51%, зниження тарифів - 37 %, покарання винних у корупції посадових осіб - 35%, зменшення впливу олігархів на політику - 28%.
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом
https://www.dialog.ua/business/195310_1574684818
Ігорь Валалєрьіч же сказав, що дефолт - ета ністрашна.
Хай грьобана бидлота і далі рже зі "Сватів" та "Лігі смєха", а також вірить у дебільну казочку про Голобородька. Я поки доларами та євро запасуся, або у крайньому разі на гривневі фантіки щось корисне придбаю...
В мене також в кишені є гривневий запас!! На один трамвайний квиток....
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13.11.19 15:00 От планов по "Приватбанку" не откажусь.
Для таких, как Порошенко,
нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
Видно сбываются проклятия Граждан Украины -
в адрес
руководителей Привета , во главе с порошенко и его кагалом .
За мошенничество, за издевательства над Пенсионерами ,за обман простых Граждан с кредитами и ложными долгами, , за продажу заложенных квартир по ипотечным кредитам , за схемы отЪем собственности у Граждан Украины, За миллиардное воровство Активов Граждан нашей страны и переправку их в оффшоры , по многим другим фокусам Привета .
...скоро его вынесут вперед н.(Банк) В День Святого НИКОЛАЯ, 19.12.2019
https://biz.censor.net.ua/news/3161566/pravlenie_privatbanka_vremenno_vozglavit_findirektor
25.11.19 10:48 Правление "Приватбанка" временно возглавит финдиректор
глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл был госпитализирован. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161566
Читай инфу по адресу !
Проснись!
https://www.youtube.com/watch?v=g985FRTwI_I
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Для большинства людей, не являющихся специалистами по истории Англии XV века, война Алой и Белой розы представляется кошмарным лабиринтом из:СраженийУбийствОтравленийБраковРодившихся и не родившихся детейДинастических интересовПредательствКоролейКоролевАмбициозных аристократовШекспировских пьес
И всего остального.
Мля, тупые вопросы.
Ключ от мира на Домбасе лежит в Кремле а не на банковой.
Понятно, что большинство может ошибаться, ведь результат переговоров будет непредсказуем. Сам придумал переговоры с ******, а теперь мнением народа прикрваается! Нет Зе! бери всю ответственность на себя! Если чё, мы тебя вынесем!
Вот в таком "ключе" и будут вестись переговоры....и не будет прогресса,в лучшем случае продолжим окопную войну с расеей.
Не сбавляйте темп!)))
Где вообще эти опросанты обитают?!
P.S Якщо помиливсь то вже вибачайте
На Цензорі вже багатьох зебобіків як вітром здуло, а ті хто перевзувся викликають огиду та зневагу. Кляті придурки.
Когда мы будем на Банковой жечь покрышки и гнать зеленую плесень -
пусть те 75% придут и защитят их...