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Все про:Росія (21262) Укрзалізниця (853) вугілля (257) Prozorro (94)

 "Укрзалізниця" за 12 млн грн замовить дороге російське вугілля через угорську фірму-прокладку, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ

Регіональний філіал "Укрзалізниці" за результатами тендерів хоче укласти п'ять угод з постачання вугілля на 12,49 млн грн, з компанією "Раксел". Яка, своєю чергою, через ще одну угорську компанію планує поставляти вугілля з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані системи ProZorro.

Регіональний філіал УЗ "Південно-Західна залізниця" на цей рік замовить 2900 т вугілля марки ДГ (13-100) по 4 140-4 380 грн / т з ПДВ.

Фірма "Раксел" на підтвердження наявності вугілля надала контракт з фірмою "GMV Trading Company Kft." (Угорщина, створена в грудні 2018 року, директор Валентин Тодорчук). У контракті зазначено, що паливо вивозиться з митної території Росії.

Укрзалізниця за 12 млн грн замовить дороге російське вугілля через угорську фірму-прокладку, - Наші гроші 01

У тендерній пропозиції зазначено, що "виробником" вугілля є угорська "GMV Trading Company Kft.", країною виробника - Росія.

Укрзалізниця за 12 млн грн замовить дороге російське вугілля через угорську фірму-прокладку, - Наші гроші 02

Переможець на вимогу тендерної документації надав довідку, що не планує поставляти вугілля, видобуте на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської області.

Ціна вдвічі вище вересневої ціни за формулою "Роттердам +" в 1 867-1 966 грн/т.

Крім того, раніше в листопаді інші філії самої "Укрзалізниці" замовляли таке вугілля дещо дешевше. Так, "Пасажирська компанія" законтрактувала його по 3 849–3 899 грн./т, "Львівська залізниця" – по 3 850 грн./т, "Донецька залізниця" – по 3 657 грн./т, "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" – по 3 600 грн./т, "Одеська залізниця" – по 3 585 грн./т. Їхні ціни були без ПДВ, оскільки поставки вугілля на митній території України тимчасово звільняються від ПДВ незалежно від походження вугілля (імпортне чи місцеве) і ролі постачальника (виробник чи посередник), якщо постачальник не відмовився від пільги. Чому нинішня закупівля не підпала під пільгу, незрозуміло.

Сума переможних пропозицій була на 6% нижче очікуваної вартості закупівель.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Видобували вугілля на непідконтрольній території, продавали Україні та ЄС, податки платили терористам, - СБУ затримала організатора "схеми". ФОТО

Конкурентами на окремих тендерах були ТОВ "Енік Енерджі Груп", ТОВ "Торгівельно-виробнича компанія "Вугілля Дон Прайм", ТОВ "ПКФ Теплосервис" і ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонт", причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Столичний "Раксел" зі статутним капіталом 1 тис грн. зареєстрований у серпні 2018 року на масовий номер телефону 0999875013 у житловому будинку по вул. В. Верховинця, буд. 10. Потім адреса змінилась на вул. Жмеринська, буд. 11/1, де знаходиться металобаза.

Директором фірми спершу був Віталій Заєць, потім – Дмитро Тодераш із Чернівців, а потім – Валентин П’ятницький із Чернівців. Увесь цей час засновницею значиться Діана Пилипчинець з Києва, яка раніше була зареєстрована в селах Закарпатської області.

Дмитро Тодераш володіє ТОВ "Укрспецтехрембуд", яке "Південно-західна залізниця" у вересні не допустила до тендеру щодо капремонту обладнання рейкових автобусів PESA.

На Діану Пилипчинець, яка, ймовірно, є юристкою, зареєстровано понад сто юридичних осіб. Зокрема її фірми зареєстрували ТОВ "БК Роял Хауз", пов’язане з групою "Приват".

Переможець підтвердив досвід виконаним аналогічним договором за липень 2019 року з одеським ТОВ "Юниверс-2012" Івана Бородіна та Міхаіла Гатича (обидва – з Молдови).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко

Надані переможцем зразки посвідчень якості чомусь надруковані друкарнею в Дніпрі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161595
 
   
 Топ коментарі
 
потому что у руководства "Укрзализныця" такой же менталитет..как у лободы и веры брежневой..
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Украина платит деньги врагу и враг строит вооружение на эти деньги и убивает наших солдат! Считаю, что это приравнивается к государственной измене и должен быть трибунал! Потому что это преступление против солдат и против государства! За это минимальная кара 15 лет тюрьмы! А можно и вообще тех, кто дает врагу деньги принудительно отправить на фронт и там кинуть воевать, чтобы их и пристрелили враги! Чтобы они пожинали то, что сеют!
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Нет, кто надо давно в курсе доле
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потому что у руководства "Укрзализныця" такой же менталитет..как у лободы и веры брежневой..
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..зеленского, сердючки, ани лорак, зеленского, время и стекло, потапа с настей, зеленского...
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Нужно звонить Баканову, я так понимаю.... Или не нужно? "Укрзализныця" за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2606
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неужели название "Укрзализныця" надо писать рюськими буквами
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ГОРБАТОГО и могила не исправит. А ведь так просто, но не хотят.
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Схэмы дарагіє дэ ж вы булы калы Роттердам+ прыдумалы для вугилля рыжого гудка? "Укрзализныця" за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 830
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Еще один дурак! Р+ это методика расчета цены импортного угля, при которой она не может быть выше цены биржи. Неважно откуда уголь, важно что в тариф ты не сможешь включить больше чем установлено. Невозможно купить группу А в Донецке, а показать ее как Африка.
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ещё один питух "Укрзалізниця" за 12 млн грн замовить дороге російське вугілля через угорську фірму-прокладку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5086 в этом и вся мякотка этой формулы. Можно спокойно возить на бумаге через европосредников рашкинско-лугандонский уголь, который с таким логистическим плечом даёт маржу европрокладке при этом всё законно, бо роттердам+. и можно на всех госпредприятиях облепиться фирмами прокладками которые законно будут продавать рашкинский уголь по роттердамской цене выдаивая бюджет.
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А ты соска зубожилая могла бы "рыжему гудку" в закрытом помещении что то кукарекнуть, перед тем как отсосать, или сразу в пасть? ПЗДЦ, перепуганные мрази всю жизнь из подъезда боялись выйти без бабушки, трахали вас сразу на лавке у двери, ни на майданы, ни на войну, а в интернете боевые курицы.
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это ты о себе анальнопорабощённый свидетель роттердам+?
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Я же тебе писал-кто сам себе ставит лайки, сам у себя сосет. Сосочка, у тебя вилочка, сосать дуплетом. Сходи за пивом, скоро стемнеет, хулиганы трахнут в темноте.
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Идиот, как раз по этой схеме и закупался дешевый донецкий уголь, а продавался, как африканский.
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Девка, я чифирнул, и готов тебя опускать, как раньше)))) Сначала по этому делу. Вопросы к тебе, дура тупая. 1. Как закупался уголь донецкий, если с весны 2014 банковская система там не работает? 2. По твоей глупой логике, платили за уголь 2 раза, на донецк, еще куда то, но получалось дешевле? 3. Где вас таких дур берут, "умных"! Тебе под рыло контракт на 2х2 хоть импортный, хоть экспортный, будешь крутить шо китайский язык, зато про Р+ и мулиЯрды, легко подскажешь.
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Кому продавался, клоун? Роттердам плюс никакого отношения к закупкам не имеет. Ты можешь покупать уголь хоть на Марсе, но в стоимость генерации электроэнергии закладывалась цена Роттердам плюс. Все назначение этой формулы - расчет стоимости электроэнергии.
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Стоит добавить, что эта формула использовалась только для расчета цены электроэнергии, а для Укрзализниць и прочих никакого значения не имела.
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Населению нужны мифологические образы, на которых оно может списать свою несчастную долю. Сидеть в зассанной хрущевке, пить пиво у телевизора, курить дешманские сигареты по 40грн и скрипеть зубами. Вдруг чего, оно расталкивая локтями побежит грабить магазины как в Донецке в 2014.
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Вы не поняли что их плющит? Там главное + (плюс)! Он действует как на быка красная тряпка! Они считают, что это Роттердам плюс откат, навар и т.п.
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Это результат наблюдения.))))) От слова плюс их разрывает в клочья.))))
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Хаха, ну как обычно, гос компании напрямую не покупают а только через европейских посредников.))
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А по газу никаких фирм-прокладок нет? Покупаем в Словакии, Польше, Швейцарии и даже в Англии... "Укрзализныця" за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9965
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По какой сегодняшней цене Роттердам+, если эта формула не работает уже с июля 2019 года? Ну, то есть, на самом деле, цена не выше, чем предыдущие закупки, просто поставщик уплатит в казну НДС.
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Поставщик уплатит НДС? Ты что куришь? Букварь читай, а в экономику не лезь.
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Т.е. ж/д будет покупать донбасский уголь в два раза дороже.... А что, молодцы - все в плюсах - донбасские шахтеры, российские, венгерские и украинские посредники..... Все это покроет ж/д тариф.... В итоге, украинский потребитель! Вот он, единственный в минусах.... Ну кому-то надо в них быть! "Укрзализныця" за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5816
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не слід забувати, що 73% український споживачів, на це заслуговують!!!
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"Конкурентами на отдельных тендерах были "Эник Энерджи Групп", "Торгово-производственная компания "Уголь Дон Прайм ", " ПКФ Теплосервис" и "Строительно-проектная компания "Горизонт", причем никто не снижал цену в ходе аукционов."
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Довелося пару разів у минулому готувати документацію під тендер, там всі оті "конкуренти" свої люди, можливо навіть одного господаря, або кума чи затя.
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А скоро все поймут, что цена по Роттердам+ была самой низкой... Петя был плохой? Барыга? Ну зато теперь.. жрите, не обляпайтесь!
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На какую марку угля из Роттердама была самая низкая цена? Что помешало Ахметову с его "роттердамским" углем принять участие в аукционе?
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Ты до сих пор не понял, что сама формула была правильная, а преступлением было то, что донбасский дешёвый уголь Ахметов с Поошенко продавали по цене "Роттердам +", как будто они его оттуда везли, а не с Донбасса, где он стоил в два-три раза дешевле. На чём и заработали свои кровавые миллиарды. 100 или 200 % маржи - это "занадто", как для воюющей страны. Особенно, если покупать уголь у тех, против кого ты воююешь.
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попробуй доставь кузбасский уголь и посчитай за сколько его надо продать в рашке, чтобы в порту Роттердама дать рыночную цену учитывая логистическое плечо "Укрзалізниця" за 12 млн грн замовить дороге російське вугілля через угорську фірму-прокладку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 7813.
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дальше дело пойдет в набу, в трубу или куда дальше, в итоге пожурят пальчиком и нифига не будет. главный вопрос все же не происхождение угля, его качество и цена.
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Украина платит деньги врагу и враг строит вооружение на эти деньги и убивает наших солдат! Считаю, что это приравнивается к государственной измене и должен быть трибунал! Потому что это преступление против солдат и против государства! За это минимальная кара 15 лет тюрьмы! А можно и вообще тех, кто дает врагу деньги принудительно отправить на фронт и там кинуть воевать, чтобы их и пристрелили враги! Чтобы они пожинали то, что сеют!
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Tut vsio ravno zavezut rosija cerez 3 strani.Mozet luce tak zdelat vesti poslenyje za ruskogo proxozdenija ugol.Okupant -fasisty rosija dolzna otvecat i dengami za to sto zdelali za poslednyje 5 let
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Что-то зелики никак не вдохновились прекращением "барыжьей торговли на крови". Вкручивание полового органа в уши лохторату перед выборами закончено-можно спокойно заниматься делами.
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Паровозы решили зелики расконсервировать? Кого в топках сжигать собрались?
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Так порохоботов! А до тебя еще разнарядка не дошла?
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Зебуїнівм- краще. В них говна більше. Знаєш як висушене говно горить? Куди тому вугіллю по вротердам+.
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А українські шахти "гудок" добиває й закриває. Привіт зеленському.
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Ну то що зелені довбойобики, хото веде торгівлю на крові??? Мале українське ху@ло чітко виконує накази старшого ху@ла з параші.
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Схемы работают, как и работали,а с посадками,-напряг....
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А сформулируйте мне - в ЧЁМ криминал в это расследававнии?
Тедер не провелен?
Уголь начально из Расии? Так и газ изначально из Расии.
ЧТО, они, млять, разаблачили?
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Так ведь на выборах кричали, что так нельзя!!! Обманули ........ ))))))
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поток угля из ордло никогда не прекращался.
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