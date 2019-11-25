 Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадський рух "Чесно" з посиланням на Апарат ВРУ.
"Державним бюджетом на 2020 рік і кошторисом Верховної Ради на 2020 рік видатків на технічне переобладнання робочих місць народних депутатів у залі пленарних засідань не передбачено", - йдеться у відповіді на запит громадських об'єднань.
Зазначається, що під час обговорення проєкту кошторису Верховної Ради на 2020 рік на засіданні регламентного комітету 13 листопада порушувалося питання технічного переобладнання сесійної зали. Однак головна бухгалтерка Управління справами Апарату ВР Лілія Савкова повідомила, що "на наступний рік Мінфін дав нам з капітальних витрат дуже-дуже маленьку суму і лише 9 мільйонів 972 тисячі на здійснення законотворчої діяльності ВРУ".
Нагадаємо, що на цей момент замість технологічного рішення парламент має намір криміналізувати кнопкодавство - законопроєкт №2148, прийнятий в першому читанні, пропонує карати порушників штрафами в розмірі 51-85 тисяч гривень. Також планують позбавляти мандата за кнопкодавство - це передбачено законопроєктом про зміни до Конституції №1027 президента Володимира Зеленського, який зараз на розгляді в Конституційному Суді.
они шо с марса?
В интервью «Украинской правде» глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал о запланированном шаге возглавляемого им ведомства для того, чтобы достучаться до жителей временно оккупированных «Л/ДНР».
По его словам, власти страны с целью влияя на сознание граждан, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса, и привлечь их на окончательную приверженность Украины, намерены создать специальный развлекательный телеканал.
может тебе бабу резиновуб а не рошенки?
КнопкоДавим...
И будем КнопкоДавить!
А шо вы ЛОХИ сделаете им не лохам?))))
10 - шерстяному - нехило слуги живут покруче хозяев
совок продолжэается
Деталі: Зеленський пропонує парламенту припиняти достроково повноваження депутатів у випадках:
- неособистого голосування народного обранця в парламенті за встановлення такого факту судом.
- відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту впродовж однієї сесії. У такому випадку його повноваження припиняє Верховний суд.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/30/7224900/
Но в первый же день работы новой Рады документ по неизвестным причинам отозвали.
Вот же циничная зеленая мразь дорвалась к власти.Понимают,суки,что кнопкодавить будут по любому,а вот отвечать по своему же закону-западло.
"Це була наша обіцянка і ми не можемо...
Ви ж розумієте, що не було жодного сенсу робити це.
Це якась дурниця - не дурниця. Я не знаю, як це пояснити", - додав очільник фракції
Арахамія заявив, що Зеленський на «кнопкодавство» Слуги народу відреагував матом
«Ну я думаю, что людей можно один раз простить, здесь ничего страшного нет», - отметил президент во время пресс-марафона 10 октября.