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 Політика України
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Все про:бюджет (715) ВР (6196) кнопкодавство (39)

 Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік. ДОКУМЕНТ

У бюджет парламенту на 2020 рік не закладені витрати на переобладнання робочих місць народних обранців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадський рух "Чесно" з посиланням на Апарат ВРУ.

"Державним бюджетом на 2020 рік і кошторисом Верховної Ради на 2020 рік видатків на технічне переобладнання робочих місць народних депутатів у залі пленарних засідань не передбачено", - йдеться у відповіді на запит громадських об'єднань.

Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік 01

Зазначається, що під час обговорення проєкту кошторису Верховної Ради на 2020 рік на засіданні регламентного комітету 13 листопада порушувалося питання технічного переобладнання сесійної зали. Однак головна бухгалтерка Управління справами Апарату ВР Лілія Савкова повідомила, що "на наступний рік Мінфін дав нам з капітальних витрат дуже-дуже маленьку суму і лише 9 мільйонів 972 тисячі на здійснення законотворчої діяльності ВРУ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді зафіксували кнопкодавство нардепа Німченка, який сам пропонував за це ввести кримінальну відповідальність. ВIДЕО

Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік 02

Читайте також: Нардепи від СН "кнопкодавили через дурість", хотіли спробувати, що це таке, - Арахамія

Нагадаємо, що на цей момент замість технологічного рішення парламент має намір криміналізувати кнопкодавство - законопроєкт №2148, прийнятий в першому читанні, пропонує карати порушників штрафами в розмірі 51-85 тисяч гривень. Також планують позбавляти мандата за кнопкодавство - це передбачено законопроєктом про зміни до Конституції №1027 президента Володимира Зеленського, який зараз на розгляді в Конституційному Суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161590
 
 
 Топ коментарі
 
Да у них, много чего не предусмотренного. Из обещанного. Ни кнопки, ни 4 000 долларов ни снижения тарифов. Пиноккио отдыхает. Вместе с Буратно. Рулят ЗЕ. В области лжи.
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"Сделаем их вместе!" - это лозунг новой власти. А кого "сделаем" - вопрос риторический Запуск сенсорной кнопки не предусмотрен бюджетом Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 2506
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"Сделаем их вместе!" - это лозунг новой власти. А кого "сделаем" - вопрос риторический Запуск сенсорной кнопки не предусмотрен бюджетом Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 2506
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Да у них, много чего не предусмотренного. Из обещанного. Ни кнопки, ни 4 000 долларов ни снижения тарифов. Пиноккио отдыхает. Вместе с Буратно. Рулят ЗЕ. В области лжи.
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І в музей леніна вже не переїжджають, осовоїлись.
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Конкурс - кто из новой команды нассыт в глаза своим избирателям больше.
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Главное, что бобики растаможку на авто сняли
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Кива не от этих будет. Впрочем что эти лайно, что те, где Кива - дерьмо.
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Пашинське чмо тут якраз ні при чому. Це слуги урода так голосували.
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Це означає що ЗЕ-слуги будуть кнопкодавити!
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та вони по дурості хочуть відчути як воно знову і знову, як той пацюк який тисне кнопку що стимулює викид ендорфінів у мозок.
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«Достучаться до жителей «Л/ДНР»: у Зеленского хотят создать развлекательный канал для жителей «Л/ДНР»

В интервью «Украинской правде» глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал о запланированном шаге возглавляемого им ведомства для того, чтобы достучаться до жителей временно оккупированных «Л/ДНР».
По его словам, власти страны с целью влияя на сознание граждан, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса, и привлечь их на окончательную приверженность Украины, намерены создать специальный развлекательный телеканал.
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А на основании какого контента лугандонцы начнут "приверживаться" Украине? "Сватов"? Муз.программ с игрой членом по роялю?
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я смотрю тебе нравится про члены
может тебе бабу резиновуб а не рошенки? Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік - Цензор.НЕТ 3476
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А может тебе нах пойти. Или ты уже в актеры на этом канале записался,чтобы даунбасят веселить?
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А может Зюзе резиновый рояль, чтобы кое-что не прищемило
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Зато на развлекательный канал для отщепенцев деньги найдутся
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тот канал петики в основном и смотрят
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Шах і мат. А бюджет приймають самі слуги народу.
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И зелешобла развела с кнопкой. А зелефаны так надеялись на "справедливость".😄
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КнопкоДавили...
КнопкоДавим...
И будем КнопкоДавить!

А шо вы ЛОХИ сделаете им не лохам?))))
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ну да - все на оплату слуг пошло - по 5 штук простому слуге
10 - шерстяному - нехило слуги живут покруче хозяев
совок продолжэается Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік - Цензор.НЕТ 4894
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Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний проект закону про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Деталі: Зеленський пропонує парламенту припиняти достроково повноваження депутатів у випадках:
- неособистого голосування народного обранця в парламенті за встановлення такого факту судом.
- відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту впродовж однієї сесії. У такому випадку його повноваження припиняє Верховний суд.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/30/7224900/
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хорошее дело - пецики снова недовольны Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік - Цензор.НЕТ 7195
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Он внес законопроект по кнопкодавству еще 21 июня, он предусматривал уголовную ответственность.
Но в первый же день работы новой Рады документ по неизвестным причинам отозвали.
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Зрозуміли,що закон не на часі. Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік - Цензор.НЕТ 5602
Вот же циничная зеленая мразь дорвалась к власти.Понимают,суки,что кнопкодавить будут по любому,а вот отвечать по своему же закону-западло. Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік - Цензор.НЕТ 5602
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Арахамія запевнив, що на засіданні фракції, яке заплановане на наступний тиждень, це питання буде обговорюватися.
"Це була наша обіцянка і ми не можемо...
Ви ж розумієте, що не було жодного сенсу робити це.
Це якась дурниця - не дурниця. Я не знаю, як це пояснити", - додав очільник фракції
Арахамія заявив, що Зеленський на «кнопкодавство» Слуги народу відреагував матом
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал случаи кнопкодавства от депутатов «Слуги народа» в Верховной Раде.
«Ну я думаю, что людей можно один раз простить, здесь ничего страшного нет», - отметил президент во время пресс-марафона 10 октября.
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А как же "государство в смартфоне"? Пусть эсэмэсками голосуют, клоуны. Или вайбером, если им эсэмэсками дорого. Дубилет за полцены порешает: он тут электронную перепись всего населения проводить собрался, так может, и клоунов переписать осилит.
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Вот вам и истинное лицо слуг народа, новой власти! А как все орали, что порошенко и парубий перступники и, что они специально не запускали сенсорную кнопку . А Мы... . да мы её за месяц смонтируем,.как два пальца об асфальт! А в результате очередной обман народа зеленским его дебилами! Вывод : новой власти нужны кнопкодавы, иначе чесно они не выиграют голосование ни по одному законопроекту!
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Чергова брехня ЗЕ-команди Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік - Цензор.НЕТ 4090 Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік - Цензор.НЕТ 7081. Йдуть тим же шляхом, що і соєві бариги... Запуск сенсорної кнопки не передбачено бюджетом Ради на 2020 рік - Цензор.НЕТ 4698
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Уже чесна влада в Україні, ніхто не "краде", дже гроші зебіл??? Щоб мені хто при пороху сказав що в Україні 73% долбо@обів!!! послав би нахер. Тепер я в шоці.
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Переоборудую на сенсорные кнопки за копейки. Так бы на алике или алибабе для себя закупил бы, но через госзаказ дороже выйдет. Стоят они 10-20 баксов штука ( причем это без опта с дикими наценками), вот уж реально много бюджета надо....
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