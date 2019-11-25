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 Політика України
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Все про:апеляція (244) арешт (1037) Ляшко (769)

 Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки

Прокуратура Київської області оскаржила рішення Бориспільського суду, який відмовився заарештувати і відпустив колишнього голову фракції Радикальної партії, ексдепутата Верховної Ради Олега Ляшка, який підозрюється в насильницьких діях щодо голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область), на поруки депутатів Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська Солідарність") і Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщіна").

Про це Українським Новинам повідомила спікерка прокуратури Мар'яна Гайовська, передає Цензор.НЕТ.

"Оскаржили. У п'ятницю направили поштою апеляцію", - сказала вона.

Прокуратура наполягає на арешті Ляшка.

Дата розгляду апеляції поки не визначена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161587
 
   
 Топ коментарі
 
А освобождения "на порки" террористов-сепаратистов прокуратура обжаловать не хочет?
Клоун Ляшко для них более опасный преступник?
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За напад на його величність ЗЕдупутата.
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За напад на його величність ЗЕдупутата.
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Ляшко - разбойник, рубашки рвет, должен сидеть за железной решеткой Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки - Цензор.НЕТ 5411
вот если бы он убил Геруса, тогда прокуратура отпустила бы на поруки
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ЦЕНЗОР НАПИШИТЕ ПРАВДУ.... БЕНЯ ПРИДУРКОВАТЫЙ СТРАДАЕТ БЕШЕНСТВОМ МАТКИ ВОТ И МЕТАЕТ СВОЕ ГЮМНО..руками придурка ХябошЛапки... подстилки....
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А освобождения "на порки" террористов-сепаратистов прокуратура обжаловать не хочет?
Клоун Ляшко для них более опасный преступник?
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та доста вже робити рекламу вилодупому!... нехай коров доїти йде...
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На зоні йому буде як у Верховній раді - постійно викликатимуть до мікрофона.
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"До микрофона" це в найгіршому розумінні цього слова ???
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Ляшко детдомовский. Никакие зоны ему не страшны, в детдомах проходят хорошую школу жизни.
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Це видно по тому як він накинувся на геруса. Сам себе на зону вкинув. "Украл у бабушки лопату."
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При живой матери и детдомовский? Это был не тот детдом для круглых сирот, Ляшко никогда не был сироткой...Его родители развелись и мамаша отдала его в школу-интернат.
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Да мамаша его им не занималась, сам Олег рассказывал, что он нашел её когда был уже взрослым. Всё детство провёл в интернате, но, собственно, это то же самое, что и детдом.
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Трыздун твой Олежка , каждый год на летние каникулы он ездил к мамаше..
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Батькивщина и псы защищают шестерку ахметки,если у нас хоть кто,который не продался этому донецкому картежнику?
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До чого тут Ляшко? Сам факт, що справах Геруса є ознаки корупції та державної зради, а затримують Ляшка.Це по перше.
По друге ці довбні самі дають Ляшку трибуну для виступу.
Кожне засідання він перетворює у моно виставу.
Ну і по третє - Герус не визнавав себе потерпілою особою, але справу все одно розпочали.
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Да вы что, конечно есть! Целая фракция слуг в Раде, а также и сам Герус не продались донецкому картёжнику. Они все продались Коломойскому.
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его освобождать нужно было не на руки, а на другие части тела.
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Эта участь ожидает янелоха и янелохОвцев. Вряд ли кто либо будет мараться зЕленью =)
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Если Олежку посадят, взбунтуются арестанты в СИЗО.
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Ви ще посадіть його на термін. Ляшко повернеться у політику, але дуже злий, тоді всім зебобікам наступить гомосексуалістичний апокаліпсис. Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки - Цензор.НЕТ 598
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А что, главному провокатору драки - андрею герусу? Оно, не только спровоцировало драку, но и будущие волнения хозяев, против янелохОвцев! А Олег Ляшко - жертва этих провокаций, как и все остальные...
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...да хрен на того Херуса, с ним и так все понятно, а вот пройдысвит всеукраинский кажется нехило прокололся со своим цирком...на конфискацию потянет теперь, непосильно нажитой недвижухи под стать шейху и движухи бронированной...хорошо хоть земельки под киевом пол-гектара прикупил, будет хоть чем чем харчеваться, когда откинется.. Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки - Цензор.НЕТ 1994 ..
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Шукай на копростані взагалі не самий брудний та не лайнячий сайт, зливний бачок тобі в руки! Не забудь отрмимати 11,8 карбованця...
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прокурВатура права!.. нельзя Ляшко брать на поруки.. Он "же по рукам" пойдет! Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки - Цензор.НЕТ 5070
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Малоросское ОПГ ГПУ защищает своих, подонков из смердящей СН-Янелох.
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Как все раздули -то. Скоро статью введут за плевки в сторону Зё. А за высказывания супротив Великого (но маленького) - пожизненное
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Ну, якщо Херус є державним діячем, то я тоді Імператор Галактики.
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Как сейчас люди, хорошо понимают народную пословицу, написанной кровью в веках : Услужливый дурак, опаснее сказочного ...!
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Последние 15 лет прокуратура чмошная организация, вытирающая жопу у власти....
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О мёртвом, или ничего, или только хорошее... =(
Даже при хаме (овоще), штраф 117 гривен. Но, андрею герусу - 15 лет минимум!
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Говорящую голову Ахметова берут на поруки Тимошенко и Порошенко.
Это всё, что вам нужно знать об украинской оппозиции.
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Извини те, это шутка? Ну почему янелохоботы, даже не поймут, что сказочного превращают в ахметова? У кого угодно можно покупать электроэнергию, кроме как у копростана и прилегающие к ней колонии! Янелох, завтра Украину сдаст пуйлу, что бы отомстить Пороху, а кто против, тот порохобот... Верно???
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судді теж мріють про Росію певно вже пора пакувати валізи.
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