 Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки

Про це Українським Новинам повідомила спікерка прокуратури Мар'яна Гайовська, передає Цензор.НЕТ.
"Оскаржили. У п'ятницю направили поштою апеляцію", - сказала вона.
Прокуратура наполягає на арешті Ляшка.
Дата розгляду апеляції поки не визначена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.
Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.
18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.
19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.
вот если бы он убил Геруса, тогда прокуратура отпустила бы на поруки
Клоун Ляшко для них более опасный преступник?
По друге ці довбні самі дають Ляшку трибуну для виступу.
Кожне засідання він перетворює у моно виставу.
Ну і по третє - Герус не визнавав себе потерпілою особою, але справу все одно розпочали.
Даже при хаме (овоще), штраф 117 гривен. Но, андрею герусу - 15 лет минимум!
Это всё, что вам нужно знать об украинской оппозиции.