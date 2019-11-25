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 Політика України
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Все про:НАБУ (2197) суд (5716) Білоцерковець (40)

 Розслідування недекларування статків радником Кличка екснардепом Білоцерковцем завершено, - НАБУ

Детективи Національного бюро і прокурори САП повідомили народному депутату України Верховної Ради України VIII скликання про завершення досудового розслідування за підозрою в недекларування нерухомості в столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

22 листопада 2019 року підозрюваному та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і скерування його до Вищого антикорупційного суду.

Слідство встановило, що колишній народний депутат вніс недостовірні відомості в електронні декларації за 2016 та 2017 рр., не задекларувавши користування нерухомим майном у місті Києві вартістю 3,8 млн грн, яке належить на праві власності близькому родичу народного депутата.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з березня 2017 року.

Нагадаємо, раніше екснардеп на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив, що НАБУ підозрює його в декларуванні недостовірної інформації.

Підозра, за його словами, стосується того, що його новонароджений син і дружина періодично перебували у його матері з метою нагляду за дитиною, що екснардеп не вказав у декларації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161586
 
 
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НАБУ не спит!
И день и ночь рыщет, разаблачая ужасных карупцыонеров!!!!!!!!!

"Подозрение, по его словам, касается того, что его новорожденный сын и жена периодически находились у его матери с целью присмотра за ребенком, что экс-нардеп не указал в декларации."
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