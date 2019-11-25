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Все про:Київ (6845) плюндрування (28) пам'ятник (539) Нацполіція (8554) свастика (5) вандалізм (265)

 Поліція відкрила справу через осквернення пам'ятника єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві

Слідчий відділ Печерського районного управління поліції Києва розпочав кримінальне провадження за фактом розфарбовування свастикою пам'ятника класика єврейської літератури в Києві Шолом-Алейхему.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

"У столичну поліцію звернувся співробітник релігійної установи на вулиці Шота Руставелі з повідомленням про те, що протягом ночі невідомі обмалювали фарбою пам'ятник. На виклик виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції і задокументувала подію", - повідомляє поліція.

Провадження відкрито за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до п'яти років позбавлення волі.

"Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вандали розписали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві. ФОТО

Як повідомлялося вранці 25 листопада, невідомі розмалювали свастикою пам'ятник класику єврейської літератури в Києві Шолом-Алейхему. Пам'ятник розташований неподалік центральної синагоги ім. Бродського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161582
 
 
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Думаю это только начало. Пархатые забыли про тормоза, результат будет для них печальный, а потом будут снова жаловаться что их не очень любят, мягко говоря.
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Багато чого неправильно, але війна з пам'ятником письменника, який писав про Київ є ідіотизмом Поліція відкрила справу через осквернення пам'ятника єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві - Цензор.НЕТ 8402
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Не подмажешь, не поедешь. Складывается такое впечатление, что антисемитизм разгоняют сами иудеи, что бы под шумок делать в Украине свои мансы.
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Даже если для евреев снова концлагеря построят и жечь начнут такие как ты будут что это ни сами себя убивают. Что касается памятника это вполне может быть кацапская провокация, но в Украине тоже достаточно антисемитов.
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Після того, як клоЗЕт став на чолі зеленої біомаси чогось різко збільшилося число антисемітів.
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Щось за наругу над пам'ятниками АТОвцям лише штраф, а за наругу над пам'ятником єврейському письменнику- п'ять років в'язниці...
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