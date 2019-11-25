 Поліція відкрила справу через осквернення пам'ятника єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

"У столичну поліцію звернувся співробітник релігійної установи на вулиці Шота Руставелі з повідомленням про те, що протягом ночі невідомі обмалювали фарбою пам'ятник. На виклик виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції і задокументувала подію", - повідомляє поліція.

Провадження відкрито за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до п'яти років позбавлення волі.

"Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося вранці 25 листопада, невідомі розмалювали свастикою пам'ятник класику єврейської літератури в Києві Шолом-Алейхему. Пам'ятник розташований неподалік центральної синагоги ім. Бродського.