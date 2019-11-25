 Жителі Львівщини та Київщини виготовляли фальшиві акцизні марки, збитки держави становлять близько 20 млн грн, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес мешканці Львівської та Київської областей. Підробки зловмисники виготовляли на промисловому обладнанні у двох підпільних цехах на Львівщині. Щотижня ділки друкували понад 2 мільйони фальшивих марок акцизного збору. Збували підроблені спецзнаки замовникам по всій Україні через один із недержавних поштових сервісів та через кур`єрів.

Унаслідок діяльності фальшувальників відбувалася масштабна легалізація алкосурогату та контрафактних цигарок, що несла ризики здоров’ю та життю громадян.

Правоохоронці затримали 11 зловмисників у Києві та Львові, у тому числі організаторів оборудки. Під час обшуків на незаконних типографіях вилучено понад 3 тонни підроблених акцизних марок, обладнання для їхеього виготовлення, чорнову бухгалтерію, кошти, отримані від протиправної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 с. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.

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