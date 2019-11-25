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 Жителі Львівщини та Київщини виготовляли фальшиві акцизні марки, збитки держави становлять близько 20 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України викрила багатомільйонну схему з виготовлення та реалізації підроблених марок акцизного податку на горілчану і тютюнову продукцію. За час функціонування незаконного механізму зловмисники встигли реалізувати підробок на 20 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес мешканці Львівської та Київської областей. Підробки зловмисники виготовляли на промисловому обладнанні у двох підпільних цехах на Львівщині. Щотижня ділки друкували понад 2 мільйони фальшивих марок акцизного збору. Збували підроблені спецзнаки замовникам по всій Україні через один із недержавних поштових сервісів та через кур`єрів.

Унаслідок діяльності фальшувальників відбувалася масштабна легалізація алкосурогату та контрафактних цигарок, що несла ризики здоров’ю та життю громадян.

Правоохоронці затримали 11 зловмисників у Києві та Львові, у тому числі організаторів оборудки. Під час обшуків на незаконних типографіях вилучено понад 3 тонни підроблених акцизних марок, обладнання для їхеього виготовлення, чорнову бухгалтерію, кошти, отримані від протиправної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 с. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для цигарок. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161581
 
 
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Винницкая мафия передала эстафету Львовской .Теперь они правят бал.
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Який прогрес в боротьбі з корупцією!..Знайшли тих,хто друкує оці папірці,що клеють на сигарети і фляшки!..А як з тими,хто жене контрафактну горілку і запускає втемну лініі по виробництву сигарет?..Останній вокзальний бомж знає,хто то робить,а СБУ накриває якусь фігню і вичікувально дивиться на них - чекає що принесуть...
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а как же сидр.. и ирладский эль который с ирландии везут ахаххаххаххахаххахаххахаххахаххахаххахахаххахааххахахаххахаххахахх а в реале в подвалах бодяжат., Жителі Львівщини та Київщини виготовляли фальшиві акцизні марки, збитки держави становлять близько 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7775
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