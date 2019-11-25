 Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський

Про це Бородянський заявив в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"У нас п'ять років іде війна. Вона складна війна. Вона незвична війна. Вона отримала назву "гібридна війна". У цій війні багато різних елементів, у тому числі елемент інформаційної війни. Ми пропонуємо подивитися відверто на те, з якими викликами стикається країна, проти якої здійснюється така агресія. І одним з таких викликів є дезінформація, споживання людьми великої кількості фейків. Є дослідження, в якому йдеться, що лише 8% людей від усього населення України можуть відрізнити фейк від не фейку. 8%! Тобто 90% не можуть цього зробити", - сказав Бородянський.

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У відповідь на репліку журналістки про те, що той же відсоток можна отримати в інших країнах, міністр сказав: "Інші країни не ведуть війну".

"Для інших країн це не є загрозою, я не знаю, які там відсотки. І інші країни також починають захищатися. У різний спосіб. У них є різні інструменти захисту. Просто для нашої країни це загроза національним інтересам і навіть існуванню країни. І я вважаю, що ми відповідально повинні до цього підійти і встановити правила розвитку і захисту свого інформаційного простору", - продовжив Бородянський.

Він наголосив, що "ініціативи спрямовані на контент, який споживається всередині країни".

"На контент – неважливо, він зовнішній, внутрішній. У цьому відмінність – тобто ми не направляємо свої зусилля в принципі на якихось конкретних людей або інституції, ми направляємо свої зусилля на контент", - продовжив міністр.

Він зазначив, що в цьому питанні вивчався досвід Великої Британії, Франції та інших країн Європейського Союзу.

"Але ми маємо розуміти одну річ, що Україна сьогодні стикається з такими викликами, що зобов'язана творити власне законодавство в цій сфері. І не просто власне творити, я думаю, що це законодавство стане частиною європейського законодавства, коли ми тут все це зробимо… Я вважаю, що інформаційні атаки продовжуються, загрози зберігаються, і наш обов'язок зробити так, щоб українці зменшили споживання дезінформації", - додав Бородянський.

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"Я завжди є і буду залишатися прихильником критичного ставлення до влади. Це нормально, це правильно. І спокійно ставлюся... я щиро ціную засоби масової інформації, які критично ставляться до влади. Тому що це дуже важливий елемент побудови сучасного суспільства", - зазначив Бородянський.

Водночас він зазначив, що є ЗМІ, які ставлять собі за мету не розвиток демократичного суспільства, а переслідують іноді у своїх матеріалах якісь економічні або політичні інтереси.

"І от тут є конфлікт… Є дуже тонка грань між критикою, свободою слова і захистом інформаційного поля від дезінформації. Ми маємо її провести. Зрозуміло, що ми не захистимося від всіх варіантів маніпуляцій і дезінформації, але ми маємо закрити 90% таких зловживань", - акцентував міністр.

Коментуючи репліку про нібито підвищену чутливість президента Зеленського до критики, Бородянський зазначив, що під час його спілкування з главою держави "ні слова не було про критику на адресу уряду або Зеленського, або ще когось".

"Ми взагалі це не обговорюємо, говорили тільки про захист інформаційного простору, ні про що інше. І тому, я щиро вірю і бачу, що Зеленський хоче змін у країні. І це така дуже чесна позиція в нього", - переконаний міністр.

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Нагадаємо, на початку листопада президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до 31 грудня розробити законопроєкти, що стосуються врегулювання діяльності медіа в Україні.