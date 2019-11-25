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 Політика України
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Все про:Зеленський (3652) фейк (210) Бородянський Володимир (42)

 Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський

За словами міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського, в умовах гібридної війни обов'язок влади - зробити так, щоб українці "зменшили споживання дезінформації".

Про це Бородянський заявив в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"У нас п'ять років іде війна. Вона складна війна. Вона незвична війна. Вона отримала назву "гібридна війна". У цій війні багато різних елементів, у тому числі елемент інформаційної війни. Ми пропонуємо подивитися відверто на те, з якими викликами стикається країна, проти якої здійснюється така агресія. І одним з таких викликів є дезінформація, споживання людьми великої кількості фейків. Є дослідження, в якому йдеться, що лише 8% людей від усього населення України можуть відрізнити фейк від не фейку. 8%! Тобто 90% не можуть цього зробити", - сказав Бородянський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поширення журналістами дезінформації та замовних матеріалів можна порівняти з держзрадою, - Бородянський

У відповідь на репліку журналістки про те, що той же відсоток можна отримати в інших країнах, міністр сказав: "Інші країни не ведуть війну".

"Для інших країн це не є загрозою, я не знаю, які там відсотки. І інші країни також починають захищатися. У різний спосіб. У них є різні інструменти захисту. Просто для нашої країни це загроза національним інтересам і навіть існуванню країни. І я вважаю, що ми відповідально повинні до цього підійти і встановити правила розвитку і захисту свого інформаційного простору", - продовжив Бородянський.

Він наголосив, що "ініціативи спрямовані на контент, який споживається всередині країни".

"На контент – неважливо, він зовнішній, внутрішній. У цьому відмінність – тобто ми не направляємо свої зусилля в принципі на якихось конкретних людей або інституції, ми направляємо свої зусилля на контент", - продовжив міністр.

Він зазначив, що в цьому питанні вивчався досвід Великої Британії, Франції та інших країн Європейського Союзу.

"Але ми маємо розуміти одну річ, що Україна сьогодні стикається з такими викликами, що зобов'язана творити власне законодавство в цій сфері. І не просто власне творити, я думаю, що це законодавство стане частиною європейського законодавства, коли ми тут все це зробимо… Я вважаю, що інформаційні атаки продовжуються, загрози зберігаються, і наш обов'язок зробити так, щоб українці зменшили споживання дезінформації", - додав Бородянський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми показуватимемо найкращий український продукт, виготовлений спеціально для цього каналу, - Бородянський про мовлення для окупованого Донбасу

"Я завжди є і буду залишатися прихильником критичного ставлення до влади. Це нормально, це правильно. І спокійно ставлюся... я щиро ціную засоби масової інформації, які критично ставляться до влади. Тому що це дуже важливий елемент побудови сучасного суспільства", - зазначив Бородянський.

Водночас він зазначив, що є ЗМІ, які ставлять собі за мету не розвиток демократичного суспільства, а переслідують іноді у своїх матеріалах якісь економічні або політичні інтереси.

"І от тут є конфлікт… Є дуже тонка грань між критикою, свободою слова і захистом інформаційного поля від дезінформації. Ми маємо її провести. Зрозуміло, що ми не захистимося від всіх варіантів маніпуляцій і дезінформації, але ми маємо закрити 90% таких зловживань", - акцентував міністр.

Коментуючи репліку про нібито підвищену чутливість президента Зеленського до критики, Бородянський зазначив, що під час його спілкування з главою держави "ні слова не було про критику на адресу уряду або Зеленського, або ще когось".

"Ми взагалі це не обговорюємо, говорили тільки про захист інформаційного простору, ні про що інше. І тому, я щиро вірю і бачу, що Зеленський хоче змін у країні. І це така дуже чесна позиція в нього", - переконаний міністр.

Читайте: Наше завдання - не замінити таблички, а поміняти спосіб мислення, - Бородянський про декомунізацію

Нагадаємо, на початку листопада президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до 31 грудня розробити законопроєкти, що стосуються врегулювання діяльності медіа в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161578
 
 
 Топ коментарі
 
Да, что там фейк от не фейка. У нас в стране, в этом году, 73% не смогли отличить ЗЕЛЁНОЕ ДЕРЬМО ОТ ШОКОЛАДА!
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Яка показова цифра!!! Зебіл сам!!!визнав!!! Правда, він не закінчив думку - 73 відсотки фейкам вірять, а решту - як коли. 😂
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Барабан прихватил, выключатель?
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Извини, что тебе запостил, хотел ответить нормальному человеку, а запостил идиоту.
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В зеркало глянь, лукашенковский прихвостень. Спрашиваю еще раз, ты барабан взял, гниль картофельная?
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Вас 8% всего? Было же 25% - видимо погибли от истощения в борьбе с капитуляцией на колчаковских фронтах Цензора.
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Лукашист, это вы? лукашисты, вместе с зебами насчитали 8%, а "порохоботы" вам всегда записывают 73% инфантилизма.
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Скажы што небудзь на мове, байструк смаленскi.
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Можно я тебе скажу? Пожалуйста Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2985...И там еще три буквы... Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7182
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а правды што лукаш маладзую бзлуадзь юзаеть??? Мне звердскы интересна .... парастцы мене маю норвеждсзсаю...
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Ну тоесть он признал, что только эти 8% не дебилы?
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Не збіг, а обмовка по Фрейду, яка показу, що все вони знають і розуміють.
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Яка показова цифра!!! Зебіл сам!!!визнав!!! Правда, він не закінчив думку - 73 відсотки фейкам вірять, а решту - як коли. 😂
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порохоботы? Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9351да они и сами фейки про великого петю штампуют Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9351
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Учителя у зебилов уже получают по 4к зелени. А электричество значительно подешевело! Потому что теперь нет никаких ротердамов+! Все верно зеб?
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Этот министр культуры просто идиот. И его высказывания созвучны про Украину - порноактрису, Томос - термос, "Мама любит скорость" и т.д.. Банда зебилов украинцев и грош не ставит
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по папе.

а еврейство по маме передаётся
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Так Беленюк сам не знає, хто він такий... Фільм "Ширлі-мирлі", бачив?... Ото воно і є...
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И имеет на это полное право, кстати. Украинцы сами себя в грош не ставят, если что.
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Только не путай украинцев с переселенными манкуртами. Тебе Голодомор и респрессии ни о чем не говорят?
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Голодомор и репрессии это следствие. Грустно, что даже это не стало прививкой, "уставших от войны" жрущих-срущих-сватов-смотрящих которых война вообще никаким боком не касалась.
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Да, что там фейк от не фейка. У нас в стране, в этом году, 73% не смогли отличить ЗЕЛЁНОЕ ДЕРЬМО ОТ ШОКОЛАДА!
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Вони {73%} й не намагались, просто ім шоколад не сподобався Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9627
А мільйони мух не можуть помилятись Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6295
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Весной Зеленский умудрился в 200 литровую бочку мёда положить чайную ложечку говна и получить 200 литров говна.

Сейчас Зеленский пытается положить в эту бочку с медовым говном ложечку мёда, но всё-равно из говна мёд не получиться, но...
Если зелушкам сказать, что это особый мёд, то они будут бить себе морды и спорить какой это мёд: майский или липовый.
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Оградить человека от потребления фейков можно лишь одним способом: забанив нах все возможные каналы информации, кроме одного, строго дозированного... и тут уже начинают возникать совсем иные вопросы...
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шо я ранее писал?-сегодня барадянский "фахивець"отжигает,ни дня без зашкваров
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бл барадянский прям "человек0-параход" гнет свою линию-27% не отличили фейки,до 100% надо довести
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Ворожа пропаганда та фейки-маніпуляції - це різні речі, котрі не обов'язково корелюють. Боротьба виключно з останніми є боротьбою проти ліберальних свобод. За таке мотузка та гірлянди на дереві з цензорів, тиранів та ворогів інакодумства.
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выдать 2 кило Монблана этому пареньку - заслужил!
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Лучше жевать чем говорить. Представитель команды, которая пришла к власти на фейках и манипуляции сознанием , учит нас морали в информационной политике?
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Так тогда можно и нужно было, а теперь зебубочку зобижают буквально все.
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Интересно как он насчитал эти 8 %,?-похоже на фейк
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Та никак он не считал. Этим бесам нужна цензура! И они этого добьются.
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Да мы в курсе, - 73% законченные дебилы!
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Теперь в Украине главным фейкометом работает и.о. приЗЕдентишка.
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Все правильно. Теперь любую новость неугодную зебилу и его клоунаде, будут объявлять фейком, а украинцев тупыми что "не могут" фейк от факта отличить
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Внимание вопрос: cам Бородянский входит в эти 8% или нет?
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Самі на брехні та фейках у владу заїхали, а тепер у них "глибоке занепокоєння"?
Брехали, брехали нахабно, безапеляційно, брехали так голосно, що всі готові були погодитися з брехнею, аби лиш вони нарешті замовкли,
Брехали і звинувачували у брехні.
Брехали і коли ловили їх на брехні брехали вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов поверталися до старої брехні.
І зараз пробовжують брехати! Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9912
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Та ми вже все зрозуміли.Цензура-це дуже добре і на благо суспільства.
Служба як у нас буде називатись ? Бєня-контроль ? Бальшой брат ?
Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1108
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А определять где фейк, а где нет - будет ваша либерастическая банда. Уже было у Оруелла, плагиаторы.
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Заздрю таким зебобікам - стільки говорити і нічого не казати.
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Штирлиц никогде не был так близок к провалу.
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😀 Очень и очень показательный процент...
Зеленое стадо...явно в него не попадает...
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Самое печальное , что сегодня т.н."порохоботьі" воюют на информационном поле вместе и синхронно с фермами "путинских портянок". Воюют не с Зеленским , а против Украиньі.
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А пять лет до этого...зебилы и прочие всепропальщики...против кого воевали？И вместе с кем？
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Порохоботы, **** ты драная, в отличие от тебя на фронте воюют.
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Виходить що до виборів зебобіки воювали разом з запаребріком не з лавочником, а проти України.
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а Ивашин - это случайно не от Ивана подхватил...?
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Тобто, секта-73 з локшиною на вухах вірять в Голобородька на лісапеті. Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7430
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8 % ?
Ти ба...Так це ж співпадає з кількістю людей, які обирали Порошенка а не Зельку.
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99 % громадян не можуть відрізнити Бородянського від лайна
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Не знаю звідки статистика у "бородянського", але 73% ґарантовано не можуть відрізнити сечі від божої роси. Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1700
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Забавно слышать от СН то, что его избиратели лохи. Я под столом!
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Впервые в истории человечества, в Украине, избранные политики тупее своих избирателей
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У меня на работе один "зелебобик" уже говорит, что на второй тур вообще не ходил голосовать. И мы, когда собираемся, то тему политики вообще теперь не затрагиваем. Многозначительно переглядываемся, типа "ну и так все понятно". А "зелебобик" сопит и молчит. А что его гнобить, все-таки свой, из коллектива. Может прозреет в среде порохоботов.
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Липецкая фабрика!
Офшоры!
Свинарчуки!
Мальдивы!
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"тогровля на крови!
Зубажиння!
Карупцыя!
Офшоры!"
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Нет Бога кроме Зеленского и Разумков - пророк его!
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Ты чего на Святага Пэтра Ляксееча наезжать вздумал?Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1982
Акстись, окаянный!Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9346
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А тем временем многие украинские провайдеры пооткрывали беспрепятственный доступ к ВКонтакте, ватокласникам и прочей маил.руровской пуйне...
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Принцип таков, надо все считать фейком. А через месяц ситуация более менее прояснится.
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Это борьба с ветряными мельницами. Никакими законодательными инициативами информационное пространство не вычистить. Да и не в обилии фейков проблема. Можно ведь и с помощью правды манипулировать неокрепшими умами в своих интересах. Проблема фундаментальна и всё там же- олигархическая модель управления страной. Большой бизнес (владельцы СМИ) с головой в политике. Слишком тесная связь политика с большим бизнесом должна стать токсичной для обоих, как в большинстве цивилизованных стран. Только через политическую незаангажированность владельца СМИ можно выйти на по-настоящему независимую журналистику. А у нас у каждого уважающего себя олигарха помимо своей фракции или хотя бы депутатской группыв парламенте, обязательный атрибут ещё и пара-тройка рейтинговых СМИ в кармане.
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Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский

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Первая умная вещь, сказанная зелёными за полгода...

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