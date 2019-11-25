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Все про:хабар (2822) Держприкордонслужба (2322) Росія (21262)

 Українка намагалася "викупити" нареченого-росіянина у прикордонників у Києві, - Держприкордонслужба

Уродженка Донецької області, намагалася підкупити офіцера Держприкордонслужби в пункті контролю "Київ-Пасажирський", щоб "викупити" свого нареченого, громадянина РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Росіянина напередодні не пропустили в Україну, бо він, як стало відомо під час заходів прикордонного контролю, без отримання відповідного дозволу перетинав кордон з окупованим Кримом.

Прикордонники на неправомірну пропозицію відповіли категоричною відмовою, а про факт дачі хабаря направили повідомлення в Національну поліцію України.

"Тому українці-нареченій доведеться почекати ще 3 роки, адже за рішенням начальника ОКПП громадянину Росії саме на такий термін заборонено в'їзд в Україну. Зараз громадянина Росії повернули зворотним поїздом", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161577
 
   
 Топ коментарі
 
Любов зла - полюбиш і козла.
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Сколько писалось,говорилось что кохайтеся чорнобривi та не з москалями,негры и то лучше женихи чем обитатели Мордора
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Нац жёны и правый сектор способны геев только ганять на гейпарадах а прийти к Мертвечуку к Портнову нет яиц
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Не понял НАХ ,а Крым шо уже не Украина ,пусть на Камчатке любовь крутят .. Украинка пыталась "выкупить" жениха-россиянина у пограничников в Киеве, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9818
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Пока там шастает разное мурло. И главзебил там квартирку по мордорским законам переоформил.
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Так украинки добрые ,даже казаков у турков выкупали а вот теперь и мудаков решили выкупать ... Украинка пыталась "выкупить" жениха-россиянина у пограничников в Киеве, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4
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а на киев-пассе погранконтроль проходят поезда?! с кем граница?
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Даунецкие ***** мало того, что понаехали и продвигают русский мир, так ещё и русских ********* с собой привозят. Жаль наблюдать такое, неужели в Киеве нет мужиков, которые поставят сепаров на место....Где те 2 малолетки донецкие переехавшие, которые кричали в Киеве, что скоро ДНр будет и в столице ? Хоть кто-то им башни поотрывал?
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Нац жёны и правый сектор способны геев только ганять на гейпарадах а прийти к Мертвечуку к Портнову нет яиц
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Еще одна будущая депутатка с криминальным женишком из засрашки?
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Теперь она не будет его любить, а будет любить Украину!
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Сколько писалось,говорилось что кохайтеся чорнобривi та не з москалями,негры и то лучше женихи чем обитатели Мордора
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Я бачу варіант для уродженки Донецької області-емігрувати рашу, там вийти заміж і жити щасливо з коханим кацапом
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То ,що кацапа не пустили то добре , але виникає питання -як і за скільки впускають депортований кримінал ? Так ще і по декілька разів на місяць ?! Герої митники не взяли хабар, ха ха..
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в Донецк на свиданку нах,- одно гавно припёрлось да ещё и второе за собой притянуло...
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