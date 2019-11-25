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 Суспільство
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Все про:операція Об'єднаних сил (1798) КПВВ (75)

 Пункти пропуску на Донбасі з 1 грудня переходять на зимовий графік роботи, - пресцентр ОС

Із 1 грудня 2019 року всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил переходять на "зимовий" графік роботи - з 8:00 до 17:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08:00 до 17:00", - йдеться в повідомленні.

Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив процедуру перетину лінії розмежування і порядок переміщення товарів

Пункти пропуску на Донбасі з 1 грудня переходять на зимовий графік роботи, - пресцентр ОС 01
Пункти пропуску на Донбасі з 1 грудня переходять на зимовий графік роботи, - пресцентр ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161573
 
 
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Что значит на зимний? Без теплых шапок и перчаток пускать не будут?
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Раньше темнеет, наверное, время работы изменилось.
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НАХ их вообще пускают? За пенсией из ПФ в который они не отчисляют средства?
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Нахрен они вообще нужны эти пункты?закрыть,распахать и заминировать.
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Что натворили олигархи ! А ведь такое ждет всю Украину. Если их не обезвредить.
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Люди глупы. Как те овцы,что затонули в Черном море. Куда их везли,не знали. Теперь мучаются. Но все так же не знают причины.....
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