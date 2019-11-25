 "Довіра переважної більшості виборців - найкраща оцінка", - Зеленський привітав Йоганніса з перемогою на виборах президента Румунії

"Щирі вітання президенту Румунії Клаусу Йоганнісу з переобранням на найвищу посаду! Довіра переважної більшості виборців - найкраща оцінка і вагомий кредит для нового мандата", - написав він у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський підкреслив, що очікує активізації двостороннього діалогу в інтересах обох країн і регіону.
За даними румунських ЗМІ, станом на 9:30 25 листопада були підраховані всі протоколи голосування. За результатами підрахунків чинний президент Клаус Йоганніс переміг з результатом 66,05% голосів.
А нам тут соевая ылитка рассказывает что Пеця потерял свой рейтинг потому что народ у нас не такой, и вообще вокруг одни огенды ******* и зебилы.
ПЕРВАЯ ГРУППА, самая массовая. ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). ОБЩАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДАННОЙ ГРУППЫ, ПОМИМО НИЗКОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МАЛООБРАЗОВАННОСТИ, ЭТО МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, А ГЛАВНЫМ ДВИЖУЩИМ ЧУВСТВОМ ЭТОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВИСТЬ, И ОСНОВАННАЯ НА НЕЙ КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ.
Брякнул...
Кто-то должен ему пояснить, что он сказал. Это можно так ещё одного друга к Венгрии приобрести...