 Азербайджанський оператор Bakcell купить Vodafone Україна за $734 млн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт мобільного оператора Vodafone Україна.
Зазначається, що зміна власника не вплине на операційну діяльність Vodafone Україна, надання послуг клієнтам, взаємодію з партнерами, постачальниками і контрагентами.
"Компанія продовжує надавати послуги під брендом Vodafone. Всі тарифні плани, послуги та сервіси, а також договори та інші зобов'язання компанії є актуальними і продовжують діяти", - повідомляється на сайті Vodafone.
Як повідомило російське агентство "Интерфакс" з посиланням на дані МТС, група продала "Vodafone Україна" за $ 734 млн.
Зазначається, що російська компанія продасть український підрозділ через свою дочірню люксембурзьку компанію Allegretto Holding Sarl. Вона передасть "дочці" азербайджанської компанії 100% акцій в нідерландській Preludium BV, яка є єдиним акціонером компанії "Vodafone Україна".
Оператор заявив, що угода відповідає стратегії групи, яка передбачає концентрацію зусиль на російському ринку.
наконец то, поперло
Это заявил нынешний владелец Водафон Украина - российский МТС, перед продажей компании азербайджанцам. Продают чтобы сконцентрироваться на российском рынке.
кто владелец этой компании - неизвестно.
так доступно или нет?
С таким же успехом можно было просто обозвать тарифный пакет - по сути так оно и было
Те, що в Україні тусуються кацапські гроші, означає, що ринок не вільний і кацапи в тому болоті як "свої". Також означає те, що в Україні низький рівень освіти і культури, як наслідок відсутність правил, законів і інтегрованості в прогресивний світ.
раша гудбай!
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получается, что международные корпорации выдавливают кацапов из бизнеса в Украине..
Чемодан - вокзал - Московія!
Опрошенные эксперты разделились в своих предположениях относительно причин потенциальной сделки. Член наблюдательного совета компании IoT Ukraine Сергей Одинец слухи о том, что азербайджанский оператор заинтересовался покупкой Vodafone Украина, услышал еще около трех месяцев назад. И подача заявления в АМКУ свидетельствует о серьезности намерений Bakcell, отметил он.
«Их интерес к украинскому оператору объясняется просто - профицит денег, который есть сейчас у Азербайджана. Стоит только посмотреть, сколько миллиардов долларов они вкладывают в развитие сетей заправок в Европе - на Балканах и даже в Швейцарии. Деньги у них есть благодаря нефти и газу. Они позволяют себе строить газопроводы, терминалы для хранения сжиженного газа. Не стоит забывать и об амбициях составить конкуренцию России на маршруте Китай-ЕС», - поделился своими наблюдениями топ-менеджер IoT Ukraine.
С другой стороны, отметил он, МТС, владеющая «ВФ Украина», уже могла «потерять надежду на возврат Украины обратно в орбиту Москвы».
Эксперт в сфере цифровой экономики Елена Минич в течение 2008-2010 гг. работала консультантом в азербайджанском Azercell. Она предположила, что в случае, если сделка между Bakcell и «ВФ Украина» состоится, то азербайджанский оператор выступит только в качестве финансового инвестора: «Действительно, в этой стране много денег и их нужно куда-то девать», - констатировала она.
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