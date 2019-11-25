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 Суспільство
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Все про:мобільний зв'язок (82) Vodafone (17)

 Азербайджанський оператор Bakcell купить Vodafone Україна за $734 млн

Група МТС підписала угоду про продаж свого українського мобільного оператора "Vodafone Україна" компанії Telco Solutions and Investments, підконтрольний азербайджанському оператору Bakcell.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт мобільного оператора Vodafone Україна.

Зазначається, що зміна власника не вплине на операційну діяльність Vodafone Україна, надання послуг клієнтам, взаємодію з партнерами, постачальниками і контрагентами.

"Компанія продовжує надавати послуги під брендом Vodafone. Всі тарифні плани, послуги та сервіси, а також договори та інші зобов'язання компанії є актуальними і продовжують діяти", - повідомляється на сайті Vodafone.

Як повідомило російське агентство "Интерфакс" з посиланням на дані МТС, група продала "Vodafone Україна" за $ 734 млн.

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Зазначається, що російська компанія продасть український підрозділ через свою дочірню люксембурзьку компанію Allegretto Holding Sarl. Вона передасть "дочці" азербайджанської компанії 100% акцій в нідерландській Preludium BV, яка є єдиним акціонером компанії "Vodafone Україна".

Оператор заявив, що угода відповідає стратегії групи, яка передбачає концентрацію зусиль на російському ринку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161570
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь с акцентом будут говорить ? - Слющай,попольни ващь счет ? !
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Эх, 8%-ылитка такая смышленая.
Это заявил нынешний владелец Водафон Украина - российский МТС, перед продажей компании азербайджанцам. Продают чтобы сконцентрироваться на российском рынке.
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"Оператор заявил, что соглашение соответствует стратегии группы, которая предусматривает концентрацию усилий на российском рынке." - вот они инвесторы вазелина шестого
наконец то, поперло
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Теперь с акцентом будут говорить ? - Слющай,попольни ващь счет ? !
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Будет: смотрите внимательно, выиграете обязательно)))
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"Оператор заявил, что соглашение соответствует стратегии группы, которая предусматривает концентрацию усилий на российском рынке." - вот они инвесторы вазелина шестого
наконец то, поперло
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коментар відмічено як спам  
 
Эх, 8%-ылитка такая смышленая.
Это заявил нынешний владелец Водафон Украина - российский МТС, перед продажей компании азербайджанцам. Продают чтобы сконцентрироваться на российском рынке.
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Не мешайте солі землі кристаллизовать свои мысли ))
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эта компания обслуживает всего около 3,5 млн абонентов. покупает одного из двух крупнейших сотовых операторов Украины. откуда деньги? почти лярд зелени.
кто владелец этой компании - неизвестно.

так доступно или нет?
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Важно не сколько обслуживает абонентов, а сколько эти абоненты приносят денег
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Слишком много ходов для зебилов. Так далеко не смотрят
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Все верно, журналюги навыкусывали хрень всякую.
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А ведь как начиналось?! UMC, хоть и говно, но украинское!
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Оператора Джинса не было никогда, это баловство UMC было - аля виртуальный оператор.
С таким же успехом можно было просто обозвать тарифный пакет - по сути так оно и было
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Бо насправді немає ніякого "українського" бізнесу, так само як і "українських" бізнесменів. Є ринок. Може бути хіба компанія-монополіст і бізнесмени-царькі які розводять всю "українську" корупцію.
Те, що в Україні тусуються кацапські гроші, означає, що ринок не вільний і кацапи в тому болоті як "свої". Також означає те, що в Україні низький рівень освіти і культури, як наслідок відсутність правил, законів і інтегрованості в прогресивний світ.
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Немецко-Голландско-Украинское изначально
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Это уже те самые инвистиции...о которых так громко и звонко верещало зеленое стадо....или опять еще нет？
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азербайджанская "Bakcell" является частью международной компании "NEQSOL Holding", представляющий с собой диверсифицированную группу компаний, действующих в различных отраслях и странах. Основными направлениями деятельности являются нефтегазовая, телекоммуникационная, высокотехнологичная и строительная отрасли. Географический охват, в которой компании в составе группы осуществляют операции и предоставляют услуги, включает такие страны, как Соединенное Королевство, США, Турция, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш..

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получается, что международные корпорации выдавливают кацапов из бизнеса в Украине..
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Ага, щазззз. Там кацап на кацапе сидит (в этой бак-целл) и кацапом погоняет.
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Кто помнить - сколько раз Киевстар перепродавался?
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Незмінною там залишається лише дочка "кучми" Азербайджанський оператор Bakcell купить Vodafone Україна за $734 млн - Цензор.НЕТ 4867
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Вони задовбали мене СМС-ками накшталт "Поповніть рахунок на 20 грн., ми додамо Вам 50". Я так розумію - намагались підвищити таким чином капіталізацію, а відтак і ціну продажу.
Чемодан - вокзал - Московія!
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да уж Галину Ивановну Хочу помните это Мимино в аэропорту вы так харашо смеялсиь....
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Зачем азербайджанцам Vodafone
Опрошенные эксперты разделились в своих предположениях относительно причин потенциальной сделки. Член наблюдательного совета компании IoT Ukraine Сергей Одинец слухи о том, что азербайджанский оператор заинтересовался покупкой Vodafone Украина, услышал еще около трех месяцев назад. И подача заявления в АМКУ свидетельствует о серьезности намерений Bakcell, отметил он.
«Их интерес к украинскому оператору объясняется просто - профицит денег, который есть сейчас у Азербайджана. Стоит только посмотреть, сколько миллиардов долларов они вкладывают в развитие сетей заправок в Европе - на Балканах и даже в Швейцарии. Деньги у них есть благодаря нефти и газу. Они позволяют себе строить газопроводы, терминалы для хранения сжиженного газа. Не стоит забывать и об амбициях составить конкуренцию России на маршруте Китай-ЕС», - поделился своими наблюдениями топ-менеджер IoT Ukraine.
С другой стороны, отметил он, МТС, владеющая «ВФ Украина», уже могла «потерять надежду на возврат Украины обратно в орбиту Москвы».
Эксперт в сфере цифровой экономики Елена Минич в течение 2008-2010 гг. работала консультантом в азербайджанском Azercell. Она предположила, что в случае, если сделка между Bakcell и «ВФ Украина» состоится, то азербайджанский оператор выступит только в качестве финансового инвестора: «Действительно, в этой стране много денег и их нужно куда-то девать», - констатировала она.
ссыль на источник
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А конечный собственник bakcell не turkcell случаем?
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Алиев через посредников - как обычно
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Головне що мають зробити азербайджанці - це знайти і фізично знищити кацапські канали моніторингу, через які мацква досі збирає логи активності абонентів мтс-вотткафон. Але азерам слід пояснити наскільки це серйозно. Хто це зробить?
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Это бред. Те каналы о которых вы говорите в СБУ идут
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прикол террористы продали лохотрон самой нищей стране на ишаках а денег сколько
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Та чё там мелочиться? Следующий лот- Украина))))
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Все-таки смогли избавиться от украинских активов. Надо было их банкротить.
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У Валадон прикольные тарифные планы.Я уже лет 5 бесплатно звоню и говорю по тарифу Зеро.Единственное условие- пополнить счет раз в год на 40 грн.Жаль если азеры зарубят эту халяву
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