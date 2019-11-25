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Все про:опалювальний сезон (262) Міністерство розвитку громад і територій (9)

 На сьогодні до опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ. КАРТА

Станом на 25 листопада на 100% підключені до опалення 20 областей, чотири області та м.Київ – не в повному обсязі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій у Facebook.

"Станом на 25 листопада на 100% підключені до опалення 20 областей - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні до опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ 01

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Водночас наголошується, що підключено не всі об'єкти соціальної та житлової сфер у чотирьох областях, а саме: в Запорізькій (соціальна - 99,7%), Кіровоградській (житлова - 93,1%, соціальна - 99,7%), Одеській (житлова - 99,9%), Полтавській (соціальна - 98,1%) областях та м. Київ (житлова - 99,9%).

На сьогодні до опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161569
 
 
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... и рыгов Януковича. Вон в Харькове при Допе и Гепе - ПР безвылазно при власти с 2006 года
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красавцы.... а у самих в дворцах автономное отопление стоит...
если человек не платит за газ - ему его отключают
не платит за воду - ему ее отключают
не платит за свет - ему свет отключают


А С ОТОПЛЕНИЕ КАКАЯ ТО ПРИСМОКТАВШАЯСЯ ТВАРЬ ЗАГОНЯЕТ В ДОЛГИ......
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Забули лише, що в Гвардійському в Дніпропетровський області люди ще тепла не бачили і діти вдома сидять, тому що закриті школа і садочок. А так молодці 100% підключили, а про 10 тис люду забули. Головне відрапортувати, що все добре,а ви тримайтеся, зима всього 3 місяці буде...
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