 На сьогодні до опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій у Facebook.

"Станом на 25 листопада на 100% підключені до опалення 20 областей - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська", - йдеться в повідомленні.

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Водночас наголошується, що підключено не всі об'єкти соціальної та житлової сфер у чотирьох областях, а саме: в Запорізькій (соціальна - 99,7%), Кіровоградській (житлова - 93,1%, соціальна - 99,7%), Одеській (житлова - 99,9%), Полтавській (соціальна - 98,1%) областях та м. Київ (житлова - 99,9%).