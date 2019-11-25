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 Політика України
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Все про:Держкіно (99) Стародубцев (4) НАДС (2) Сінькевич Юлія (5)

 "Цій комісії ми ставимо нуль балів", - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька десятків діячів кіноіндустрії провели акцію протесту біля Нацагентства з питань державної служби на підтримку Юлії Сінькевич, яка брала участь у конкурсі на посаду глави Держагентства з питань кіно.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з кандидатів дійшла до фіналу. Однак на співбесіді за однією з опцій отримала 0,5 бала, що за законом не дає їй права далі брати участь у конкурсі. Зазначимо, що згідно із законодавством отримання оцінки в 0,5 бала за відповідь на будь-яке питання позбавляє кандидата права на подальшу участь у конкурсі.

На акції протесту, зокрема, були присутні актори Ахтем Сеітаблаєв та Ірма Вітовська-Ванца, режисер Наріман Алієв (фільм "Додому"), продюсери Володимир Яценко і Денис Іванов, сценарист Андрій Кокотюха, а також інші стейкхолдери кіноіндустрії. Також підтримати Сінькевич прийшов Андрій Юраш, який подавався на посаду голови Держслужби етнополітики та свободи, і аналогічно до ситуації із Сінькевич отримав у фіналі конкурсу оцінку в 0,5 бала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це я запропонував Сінькевич брати участь у конкурсі на посаду глави Держкіно, - Бородянський

Протестувальники висловили стурбованість результатами конкурсу, зазначивши, що Сінькевич найбільше підходить на цю посаду і є професіоналом.

"Ми всі бачили цю співбесіду. Водночас у комісії не було жодного члена кіноіндустрії. Там звучали дивні запитання. Та й коли член комісії розмовляє англійською гірше, ніж сам кандидат, то такий результат голосування дуже дивує", - заявив продюсер фільмів "Дике поле" і "Додому" Володимир Яценко.

Олександр Стародубцев запросив представників протестувальників на переговори. На переговорах була присутня і сама Сінькевич зі своїм адвокатом. Вона має намір подавати до суду, вимагаючи визнати переможцем конкурсу саме її.

Зі свого боку глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Стародубцев сказав, що, згідно із законом, це неможливо і запропонував перепризначити конкурс.

Також читайте: Діячі кіноіндустрії звернулися до Зеленського та Гончарука з приводу відмови призначити Сінькевич главою Держкіно

"Мені справді соромно за цю ситуацію. Я кілька тижнів обіймаю посаду глави служби і вже дізнався багато нового. Ми намагаємося вирішити проблему з цими конкурсами", - сказав він, додавши, що в Кабмін вже направлено постанову про скасування норми в 0,5 бала.

Чутки про те, що Сінькевич спеціально завалили, щоб на наступному конкурсі главою Держкіно став режисер "Сватів" Кірющенко Стародубцев відмовився коментувати.

До 12 години триватимуть юридичні консультації, після чого буде ухвалено рішення про те, як виходити із цієї ситуації.

Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 01
Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 02
Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 03
Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 04
Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 05
Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 06
Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 07
Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 08
Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 09
Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 10
Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 11
Цій комісії ми ставимо нуль балів, - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.

Близько тисячі діячів кіноіндустрії звернулися з відкритим листом на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з вимогою призначити Сінькевич на пост глави Держкіно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161565
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля и украинское кино это несовместимые вещи.Он же сказал что мовні питання неначасі....Зелохторату нужны низкопробные Сваты,Менты....так, чтобы народ напрочь перестал думать, как кацапы сейчас.
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Большие проблемы у комиссии. Человеку, который является генпродюсером Одесского кинофестиваля говорят, что "нет опыта управления людьми". Это бред!
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На эту должность метят зелёную плесень из сериала Сваты, гражданина рашки, который срочно сейчас натурализуется.
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А может быть, активистам лучше бы поработать?.... Вроде бы, начало трудовой недели, разгар рабочего дня.....
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От спочатку зніми щось рівня Кіборгів, збери купу міжнародних премій, а потім будеш указувати режисеру Сейтаблаєву, як йому працювати!
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И сюда эти клоуны влезли)) Профессиональные "активисты и патриоты".
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Придурок, там на мітингу Сейтаблаєв, який Кіборги зняв!
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Придурка ты в зеркале видишь, жалкое существо.... А на эту пену даже внимания не нужно обращать. Ноль.
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Вы во главе со свином мальдивским уже и так разделили народ... Поэтому ваш свин и пролетел на выборах. Сейчас не 19 век, эта чушь не прокатит.
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Кацап, зніми методичку, тут про кіно...
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Ахахахха))))))) приятно видеть беспомощные визги поклонников мерзкого хряка-мародера. Вам только желчью исходиться и все) Это забавно))))))
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У кацапів всі, хто пише українською, одразу за мародера)))) Ой хрінові у вас методички, бо я за Гриценка голосував

Що, кацапчику, страші борошна від української мови?
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Причем здесь украинский язык? Чушь полная... Не позорься, сними глечик с головы)))))))))))
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Клоуны обосновались в офисе преЗедента, кабмине ( главный на самокате номера отжигает ) и в Верховной Раде.
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Нам не хватает только КИНО. Все уже сыты, живем в тепле. А вот кина нету. Скоро и телевидения не будет, очень многим.
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Однако, на собеседовании по одно из опций получила 0,5 балла, что по закону не дает ей права далее участвовать в конкурсе. Отметим, что согласно законодательству получение оценки в 0,5 балла за ответ на хоть один вопрос лишает кандидата права на дальнейшее участие в конкурсе.Источник: https://censor.net.ua/v3161565

Так какие проблемы все по закону или пусть обжалует свой отвел если уверена в том что оценку занизили.
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А яке там питання було? По серіалу свати?



Якщо за кандидатку такі світила, як Сейтаблаєв, Вітовська та Кокотюха, то я її підтримую!
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Да какая разница какой вопрос, есть закон, или вы хотите чтоб её назначили в обход закона.
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Ну так хай стенограму покажуть, що це за питання було і яка була відповідь...
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Большие проблемы у комиссии. Человеку, который является генпродюсером Одесского кинофестиваля говорят, что "нет опыта управления людьми". Это бред!
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Як кацапня в коментах завила!

У ЗЕ на цю посаду кацапскій малчік імєєтса.
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Мне интересно кто в США возглавляет госкино? Кто начальник в этом грёбанном Голливуде?
Как они там справляются? "Нема кіно без голови" - я делаю вывод, что глава госкино, это должность из разряда глава госцирка. Цирка нет а голова есть. А судя по тому как эту особь туда всовывают порохоботы (ну по знакомым мордам на фото судя) человек безусловно ещё тот молодец. Одного транжиру и пустое место убрали, полипа госкино, как тут же подсовывают другой полип из ниоткуда что бы очередные яненины сытно жрали и просерали бюджетные деньги. Синькевич - в сраку. Как и всё госкино.
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Цей "транжира" приніс Україні ДВІ НАГОРОДИ КАНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ за три роки!

Вам, кацапам, таке і не снилося!
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На эту должность метят зелёную плесень из сериала Сваты, гражданина рашки, который срочно сейчас натурализуется.
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Нагороди в Каннах отримали фільми Плем'я і Донбас...

Ну і да, про ефективність керівництва Держкіно можна судити по тому, наскільки зросла відвідуваність фільмів.
Кіборги і Поводир подивилися по 300+ тис. українців, Сторожову заставу - 275 тис.

Викрадену принцесу подивилися півмільйона українців (плюс прокат в 20 країнах світу, мультик зібрав 6 млн баксів при бюджеті в 3,7 млн)
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О! Впіймалась мавпочка! Якщо ти щось пишешь, то хоть думай не дупою а головою.
Розкажи мені, яке взагалі товсте мурло Полип, має відношення до "Племені"? Яким чином до фільму, що дебютував в Каннах 21 травня 2014 року і знімався у 2013 і початку 2014 році має відношення "поліп" який заліз у держкіно в серпні 2014??? "Цій комісії ми ставимо нуль балів", - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич - Цензор.НЕТ 8828 Тобі дурнику це ні як очі не муляє? Ні? "Цій комісії ми ставимо нуль балів", - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич - Цензор.НЕТ 3799
Тепер по "Донбасу".... Яке відношення "поліп" має до режисерської роботи Сергія Лозинця у фільмі "Донбас" яку відзначили на конкурсі "особливий погляд"??? Тим що він сидів в цей час в кріслі очильника держкіно??? Ахаха! Ми пахали я і трактор. Все на що витратив поліп гроші було збитковим і доволі нікчемним як і сам поліп. Типова нікчема яка існує і паразитує на імені свого батька.
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Зеля и украинское кино это несовместимые вещи.Он же сказал что мовні питання неначасі....Зелохторату нужны низкопробные Сваты,Менты....так, чтобы народ напрочь перестал думать, как кацапы сейчас.
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Ідіотські ці конкурси, бо там найбільше балів дають за знання англійської (е пенсіл - е тейбл). Далі, "знання законодавства" - знати Конституцію та закон про державну службу. Також, кретинізм.
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А з червоним язиком на малюнку "шефір" чи "бородянський"?
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Оскільки Лисого так нікуди і не призначили,то явно.що йому тримають місце
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Как всегда.....
Чем меньше "протест" - тем больше фотографий.
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