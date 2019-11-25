 Ефективна політика щодо впорядкування питань соцзахисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду, - Мінсоцполітики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Ефективна державна політика з питань соціального захисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду", - зазначив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.
Крім того, він зазначив, що для майбутнього ромської громади є надзвичайно важливим підвищення доступу ромів до системи надання якісних адресних соціальних послуг та наголосив на ролі сім'ї та відповідальність батьків у процесі виховання дітей.
Мінсоцполітики проводить послідовну політику підтримки ромських сімей, які потребують допомоги.
У 2019 році понад 1,9 тисяч ромських сімей, де проживає 5,6 тисяч дітей, отримали різні види соціальних послуг – від соціального супроводу та інтеграції до гуманітарної та юридичної допомоги.
Найбільша кількість охоплених соціальними послугами ромських сімей з дітьми проживають в Закарпатській (196 сімей), Одеській (149 сімей), Донецькій (158 сімей), Сумській (115 сімей), і Харківській (447 сімей) областях.
Сергій Ніжинський зазначив, що тільки активізація спільних зусиль уряду та громадянського суспільства сприятиме вирішенню соціальних проблем ромів в Україні.
Шукають будь-які приводи. Особливо ті, що сподобаються на Заході
От чудні...
залезать в рюкзаки, кошмарить приезжих на вокзалах толпой, той же толпой оббирать детей, идущих из школы - вот чему их учат в семьях.
1) когда смотрели фильм "Неуловимые мстители"
2) Когда смотрели фильм "Цыган".
циганром замінив иншу національність, що дуууууууууже активно брала участь у тих подіях
https://lechaim.ru/academy/tsygane-potomki-izrailskogo-kolena-shimona/
Завжди погоджувався з їхнім індійським походженням, хоча на "кшатріїв", в моєму розумінні, вони точно не схожі у своїй поведінці.