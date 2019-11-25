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 Ефективна політика щодо впорядкування питань соцзахисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду, - Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики підкреслюють важливість підвищення доступу ромів до системи надання якісних адресних соціальних послуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ефективна державна політика з питань соціального захисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду", - зазначив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.

Крім того, він зазначив, що для майбутнього ромської громади є надзвичайно важливим підвищення доступу ромів до системи надання якісних адресних соціальних послуг та наголосив на ролі сім'ї та відповідальність батьків у процесі виховання дітей.

Мінсоцполітики проводить послідовну політику підтримки ромських сімей, які потребують допомоги.

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У 2019 році понад 1,9 тисяч ромських сімей, де проживає 5,6 тисяч дітей, отримали різні види соціальних послуг – від соціального супроводу та інтеграції до гуманітарної та юридичної допомоги.

Найбільша кількість охоплених соціальними послугами ромських сімей з дітьми проживають в Закарпатській (196 сімей), Одеській (149 сімей), Донецькій (158 сімей), Сумській (115 сімей), і Харківській (447 сімей) областях.

Сергій Ніжинський зазначив, що тільки активізація спільних зусиль уряду та громадянського суспільства сприятиме вирішенню соціальних проблем ромів в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161563
 
   
 Топ коментарі
 
Тысячи лет ни одна страна в мире не могла интегрировать ромов, а тут бац, щас мы все интегрируем только дайте денех. Ну-ну, удачи в пустой растрате бюджета.
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100%. США, Европа не смогли их "интегрировать", но в Украине кому-то хочется распилить денег на предоставлении "качественных социальных услуг".
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Тысячи лет ни одна страна в мире не могла интегрировать ромов, а тут бац, щас мы все интегрируем только дайте денех. Ну-ну, удачи в пустой растрате бюджета.
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100%. США, Европа не смогли их "интегрировать", но в Украине кому-то хочется распилить денег на предоставлении "качественных социальных услуг".
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Тамтеж є різні групи. І, які хотіли інтегрувати я - інтегрувалися. Частково. Решта про то не здатні до інтеграції. Як двти-мауглі, які дитинство провели з дикими тваринами. Я не хочу нікого образити, але знайомий з деякими ромами. Їхні спільноти закриті від чужих не тому, що їх цураються, а тому, що такі у них традиії. Вони самі Ніколи не до пустять у свій клан чужинця, хоча і можуть імітувати зворотнє. І ті, яких знаю я, живуть краще, ніж деякі українці. Але є й так звані "бродячі", яких цураються навіть їхні одноплемінники. Ними влітку забиті парки великих міст і вокзали з електричками. І змінювати свій бродяжницький уклад вони не збираються.
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Хтось щось хоче вкрасти Ефективна політика щодо впорядкування питань соцзахисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6297
Шукають будь-які приводи. Особливо ті, що сподобаються на Заході
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... успешнее Алоизовича никто цыганву не интегрировал! И скорее всего том факте, что о этом никто не вспоминает и не сожалеет и зарыта истина.
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Хтось хоче мати мільйонний бюджет, щоб донести це до їхніх вух
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есть только ОДИН способ их интегрировать - отдавать детей в приемные семьи, чтобы они не росли в преступной среде.

залезать в рюкзаки, кошмарить приезжих на вокзалах толпой, той же толпой оббирать детей, идущих из школы - вот чему их учат в семьях.
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Пусть эти активисты для начала интегрируют цыган в свои дома и квартиры, а потом поговорим
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...роми-дінастія романових-трєтій рім...роми не хочуть мати свою національну державу, русскіє не хочуть мати свою національну державу...русскіє - це інтегровані роми?...
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...ааа...ну да...навіть індійський епос є такий РОМАяна...шучю...але по суті, то русскіє - це цигани з ядерною бомбою...бездержавна нація має право мати армію лише за для створення та захисту своєї держави...а русскіє та цигани своєї власної національної держави ніколи не мали, не мають та мати не хочуть.
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Та таке вже було. В 60-х роках їм будували фінські будиночки в селах і що! Крім крадіжок, гадання, махлювання вони ні нащо не здібні та довго не задержувались, бо потрібно було відпрацйовувати за житло.
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В Украине более нет проблем кроме как про цыганву думать.
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99% населения видели нормальных цыган в 2-х случаях:
1) когда смотрели фильм "Неуловимые мстители"
2) Когда смотрели фильм "Цыган".
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палучяюцца нєулавімиє цигани...я дійсно не знаю, хто ще крім русскіх та циган не хоче мати свою державу, а хоче жити серед інших народів...
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Віктор, не русскіх, росіян. Це велика різниця між русами і мокшами.
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лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный» - тому саме русскіх. Стосовно тисячолітньої давнини слід вживати термін Давньоукраїнський - і все стає на свої місця. Гасло зараз повинно бути таке - Без вільної Мокшанії і т.д. і т.п...не буде вільної України. А Ліпецька Кондитерська Фабрика зараз, між іншим, знаходиться на території Давньої України...Порошенко знав, що робить...
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В "Нєул. мстітєлях" смаглявий циган ром замінив иншу національність, що дуууууууууже активно брала участь у тих подіях Ефективна політика щодо впорядкування питань соцзахисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 611
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Не хочу навіть ознайомлюватися з кацапськими версіями.

Завжди погоджувався з їхнім індійським походженням, хоча на "кшатріїв", в моєму розумінні, вони точно не схожі у своїй поведінці. Ефективна політика щодо впорядкування питань соцзахисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2067
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"Несколько лет назад Шмуэль Авукия, израильский библеист‑любитель, изучал недельную главу и обратил внимание на следующий стих в 33 главе Книги Бытия: «И сказал Эсав: позволь мне оставить с тобой несколько людей из числа тех, которые со мной». Авукия задался вопросом, что это за люди, и несколько лет посвятил поискам ответа на этот вопрос. Теперь Авукия пришел к выводу, что эти люди - цыгане, потомки израильского колена Шимона." - можливо, що Шмуэль Авукия й кацап, а можливо, й ні...а у моєму розумінні, то слово кшатрій має прямий зв'язок за словом козак - каста воїнів...козацьке слово кіш, кошовий, наприклад...
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Також про це десь читав. Спочатку планували китайця, потім негра, а зупинились на циганві.
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Краще витратити виділені кошти на депортацію циган на їх історичну батьківщину Індію. І нехай там інтегруються з ким самі хочуть.
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я не против циган,но это похоже на дискриминацию остальных граждан
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А ви самих "ромів" спиталися - вони самі "інтегруваться" хочуть? Деякі, дійсно, інтегрувалися, і живуть, як звичайні громадяни... Однак, решта їх зневажають... А більша половина цих, зневажаючих, теж "інтегрована"... В "кримінал" ... Кишенькові крадіжки, грабежі, розбої, вбивства, торгівля наркотиками... Їх ми теж "інтегрувать", будемо?...
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Если в Украине для власти нет украинской нации,то все советские люди Украины, должны жить по советским законам Ефективна політика щодо впорядкування питань соцзахисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 1600
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Нация - это для самого человека, который себя идентифицирует себя представителем той, или иной, национальности... А для властей многонационального государства должны быть только "граждане", независимо от национальной принадлежности, и без каких либо "преференций" или "ограничений" по национальному признаку ...
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Хто хоче інтегрувати циган до себе в квартиру,пишіть телефони під цим постом Ефективна політика щодо впорядкування питань соцзахисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9303
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Кому они нужны,разве что к дереву привязать ,чтобы не кочевали и подальше от погреба Ефективна політика щодо впорядкування питань соцзахисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 7632
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Нафіга ці всілякі програми.Народився циган-одразу виплачуйте йому мінімальну пенсію пожиттєво.
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Интегрироваться в нищее общество!!!!!!!Ефективна політика щодо впорядкування питань соцзахисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4378
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