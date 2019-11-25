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 Політика України
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Все про:Кабмін (3333) податкова (238) НАЗК (672) Дмитро Дубілет (47)

 Держоргани продовжують дивний ритуал: подають декларації чиновників у паперовому вигляді замість передбачених законом електронних, - Дубілет

Попри те, що держоргани з 2016 року мають подавати електронні декларації чиновників у НАЗК, це, як і раніше, не відбувається, оскільки продовжує діяти старий регламент Кабміну.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

"Ось уже кілька років у всіх держорганах України відбувається дивний ритуал. Кадрова служба готує по кожному кандидату значний пакет паперових документів і відправляє офіційний запит на податкову службу. У відповідь податкова служба кожен раз офіційно відповідає, що взагалі-то паперові декларації на них ніхто не подає", - розповів він.

Дубілет нагадав, що після ухвалення в 2014 році закону про очищення влади кожен, хто влаштовувався на державну службу, мав пройти перевірку.

"Чиновники мали заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит на податкову з проханням їх перевірити. І ось у 2016 році ці паперові декларації змінили на декларації НАЗК в електронному вигляді. От тільки Кабмін не змінив регламент, за яким кадровики мають відправляти запит на податкову", - написав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жовтні-листопаді різко скоротився документообіг у паперовій формі, - Дубілет. ГРАФІК

"Ось такий безглуздий документообіг у природі. Звісно, зараз постараємося швидко це змінити", - додав він.

Держоргани продовжують дивний ритуал: подають декларації чиновників у паперовому вигляді замість передбачених законом електронних, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161562
 
   
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Інакше багато чинуш будуть не при ділах.
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Представь себя кладовщиком, и ты отгружаешь товар на 100 000$ по электронному виду, без подписи, печати, копии накладной. У дурочка все детство на подсрачниках, мальчик тронутый умом, с комплексом неполноценности, придумывает всякое фуфло, которое не реализуемо в реальных условиях, причем за бюджетные деньги. Пусть фантазирует за собственные, и тогда посмотрим как пойдет.
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Кстати, очень удобно для чиновников, за коробку конфет теперь в декларации можно, что угодно дорисовать, подправить....вообщем "государство в смартфоне" от Зели☺
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Это очень здорово, что он нам об этом рассказал. Но зачем?
Просто делайте свою работу. Теперь ВЫ власть!
А если будете хреново работать, то "Мы сделаем ВАС вместе!"
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