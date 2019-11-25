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Все про:пожежа (1865) ДСНС (2147) вода (302)

 Упродовж тижня в Україні сталося майже 2 тис. надзвичайних подій, загинули 73 людини, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 18.11 по 24.11 зареєстровано 1 тис. 858 надзвичайних подій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, з початку тижня зареєстровано 1 тис. 858 надзвичайних подій. Унаслідок вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 32 людини.

Ліквідовано 1 тис. 531 пожежу, врятовані на пожежах 27 осіб і не допущено знищення вогнем 588 будинків і 43 од. техніки. Під час пожеж загинуло 65 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 569 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 219 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 458 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 8 осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161560
 
 
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за неделю в пожарах погибло 65 человек?? Упродовж тижня в Україні сталося майже 2 тис. надзвичайних подій, загинули 73 людини, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2867 это шо-то случилось такое из ряда вон или это стандартная статистика??
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Это всё из-за "дешевого" газа. Чем только не топят - и пластик, и шины - ночью в частном секторе нечем дышать.
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И это же без данных по ДТП - а там вообще ситуация аховская!!! А после этого пресса нам преподносит почти ежедневно типа " террористы остреляли ВСУ из запрещенного оружия и ВСУ понесли тяжелые потери - один убит и один ранен (!?). Зачем же так цинично?
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