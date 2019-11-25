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 Події
  2009  9
Матеріали за темою:
Все про:Луганщина (1889) прикордонники (699) Правоохоронні органи (446) найманці РФ (913) ДБР (659)

 Прикордонника, який раніше воював проти України за "ЛНР", судитимуть, - ДБР

Обвинувальний акт щодо прикордонника Лисичанського прикордонного загону Донецько-Луганської Державної прикордонної служби, підозрюваного в участі в терористичній організації, спрямовано до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з червня 2014 по червень 2015 житель Луганської області добровільно брав участь у діяльності терористичної організації - так званої "ЛНР".

За цей період чоловік: здійснював пропускний режим на блокпостах у м. Лисичанську Луганської області; проводив незаконний огляд автотранспорту та перевірку документів у водіїв і пасажирів; брав безпосередню участь в бойових діях в районі міста Дебальцеве Донецької області, міста Стаханова Луганської області та інших населених пунктів Луганської та Донецької областей проти Збройних Сил України; виконував інші протиправні накази, які отримував від своїх керівників з терористичної організації "ЛНР".

Також дивіться: На блокпосту на Луганщині затримано найманця "ЛНР", - Нацполіція. ВIДЕО

Згодом підозрюваний повернувся на підконтрольну українській владі територію та почав працювати в Державній прикордонній службі України.

Чоловікові інкримінують участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини прикордоннику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161558
 
   
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В случае доказательства вины, Источник: https://censor.net.ua/n3161558
У випадку правильно підібраного судді вину не буде доведено.
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Давай строчи что Зе виноват, что при шоколаднике террорист поступил в пограничники.
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За що? За те, що попався, чи за те, що деякий час був типу українським прикордонником? А з затриманий генералом Марченко його в одну камеру посадять, чи випустять на поруки, щоб крові не було?
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"Впоследствии подозреваемый вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Государственной пограничной службе Украины." Ось це цікаво - начал работать. Яким чином у нас набирають у прикордонну службу, гребуть усіх, мох і болото. Я чекав два місяці допоки перевірять моїх родичів до п"ятого коліна, а вже потім мав доступ до державної таємниці. Поліграф, контррозвідка, а вже потім служба.
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Может зависит от должности, рядовых не проверяют.
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Це говорить тільки про те,що СБУ не виконує свою функцію,якщо такі повертаються на службу.
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