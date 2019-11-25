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 Політика України
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Все про:пропаганда (1286) ТБ (209) Донбас (13824) Бородянський Володимир (42)

 Ми показуватимемо найкращий український продукт, виготовлений спеціально для цього каналу, - Бородянський про мовлення для окупованого Донбасу

Український інформаційно-розважальний телеканал, який мають незабаром запустити на тимчасово окупованих територіях, зможе конкурувати з російським.

Зараз триває робота над запуском, про це розповів міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Бородянський зазначив, що донесення інформації до людей на окупованих територіях дуже важливо для їхньої інтеграції. Робота над запуском інформаційно-розважального каналу триває.

"Ми будемо показувати найкращий український продукт, і контент, який буде готуватися спеціально для цього каналу", - розповів міністр.

Він висловив упевненість, що жителі на окупованих територіях будуть дивитися цей канал і він зможе конкурувати з російськими.

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"По-перше, на російському телебаченні багато телеканалів, а ми робимо один. Тобто ми акумулюємо український ресурс для цього каналу. І ми будемо на рівних конкурувати з російськими. Подивимося", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161556
 
 
 Топ коментарі
 
Я чомусь не сумніваюся, що то буде за продукт! Мы будем показывать лучший украинский продукт, который будет готовиться специально для этого канала, - Бородянский о вещании для оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 7175
Масон Лемберг написав:
"Шукав висери Зеленського про Голодомор і випадково натрапив на це відео.
Тут він з представниками фракції "Слуга народу" знущається з привітання "Слава Україні!".
В сюжеті антисемітська, темна, відбита Львівська обласна рада приймає регламент користування туалетом. Згідно регламенту туалетом мають пріоритетне право користуватися представники "тєтульної нації", а якщо в одному туалеті сходяться двоє, то першим його займає той, хто крикне "Слава Україні!".
Тобто, з виступу виходить, що "Слава Україні!" кричать тільки рагулі-антисеміти зі Львова, щоб займати місце в туалеті. Йшов 2011 рік… В залі сидів Азіров і Петя Сімонєнко.
В 1995 році президент США Білл Клінтон закінчив свій виступ словами "Слава Україні!" біля університету Шевченка.
Велика кількість світових лідерів вітала українців цими словами.
Після цих слів президенту Порошенку аплодували дві палати американського парламенту. Стоячи.
Але бидло, яке дорвалося до влади, ще зовсім недавно вважало, що так займають чергу в туалеті у Львові.
"Не треба розділяти країну" - казали вони під час своєї кампанії…
А ми й не збираємося її розділяти.
Зробимо вас разом!
Слава Україні!"
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Миф. В Ю.Корее уровень жизни намного выше чем в Северной, и ничего не происходит.
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ЗЕ-Мудак - это человек, который в силу своего говнистого характера, сам иногда того не осознавая, но чаще из умысла, доставляет другим людям неприятности. Все! Других определений нет. Так и запишите. Наиболее близкий литературный синоним к этому слову - сволочь. Из окололитературных - падла. Из нелитературных - гандон. Мудак - это просто признак принадлежности плохого человека к мужскому полу. Как бы подчеркнуто уничижительно, мол у тебя есть яйца, а поступаешь ты как баба, не по-мужски. Типа того... סּסּ (обсуждение) 04:11, 13 мая 2014 (UTC)
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Я чомусь не сумніваюся, що то буде за продукт! Мы будем показывать лучший украинский продукт, который будет готовиться специально для этого канала, - Бородянский о вещании для оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 7175
Масон Лемберг написав:
"Шукав висери Зеленського про Голодомор і випадково натрапив на це відео.
Тут він з представниками фракції "Слуга народу" знущається з привітання "Слава Україні!".
В сюжеті антисемітська, темна, відбита Львівська обласна рада приймає регламент користування туалетом. Згідно регламенту туалетом мають пріоритетне право користуватися представники "тєтульної нації", а якщо в одному туалеті сходяться двоє, то першим його займає той, хто крикне "Слава Україні!".
Тобто, з виступу виходить, що "Слава Україні!" кричать тільки рагулі-антисеміти зі Львова, щоб займати місце в туалеті. Йшов 2011 рік… В залі сидів Азіров і Петя Сімонєнко.
В 1995 році президент США Білл Клінтон закінчив свій виступ словами "Слава Україні!" біля університету Шевченка.
Велика кількість світових лідерів вітала українців цими словами.
Після цих слів президенту Порошенку аплодували дві палати американського парламенту. Стоячи.
Але бидло, яке дорвалося до влади, ще зовсім недавно вважало, що так займають чергу в туалеті у Львові.
"Не треба розділяти країну" - казали вони під час своєї кампанії…
А ми й не збираємося її розділяти.
Зробимо вас разом!
Слава Україні!"
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ЗЕ-Мудак - это человек, который в силу своего говнистого характера, сам иногда того не осознавая, но чаще из умысла, доставляет другим людям неприятности. Все! Других определений нет. Так и запишите. Наиболее близкий литературный синоним к этому слову - сволочь. Из окололитературных - падла. Из нелитературных - гандон. Мудак - это просто признак принадлежности плохого человека к мужскому полу. Как бы подчеркнуто уничижительно, мол у тебя есть яйца, а поступаешь ты как баба, не по-мужски. Типа того... סּסּ (обсуждение) 04:11, 13 мая 2014 (UTC)
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Білл Клінтон це той самий що продав США і весь світ китаю та росії? Мало що він там казав - брехун був брехуном і є.
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Что же все так к юмору плохо относятся?
Неужели непонятно, что Зеля актер и просто делает свою работу?
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Це не гумор, це приниження національної гідності українців. Я уявляю, скільки смороду було б, якби щось подібне нашуткували про євреїв чи кацапів!
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кароч,сегодня бородянский отжигает
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оспади..да вы просто наши каналы хотя бы там восстановите!
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Типа цены на газ и электрику., от которых у них должен быть шок.
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Самый лучший канал - это уровень жизни. К нему и каналы привязаны.
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Миф. В Ю.Корее уровень жизни намного выше чем в Северной, и ничего не происходит.
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Менталитет азиатов сильно отличен от европейского. Там рабская покорность воспитывалась тысячелетиями.А коммунистические режимы гниют последними в мире именно там. - Напомню - что основным движущим, предать Украину,было мифическое представление о огромных расийских пенсиях и заработках.Именно это толкало неразумных на свою погибель.
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да в тех же корейцах "рабской покорности" в 100 раз меньше чем в домбасянах.
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Не было бы донецких олигархов - не было бы и домбасян. Ищи причину у таких как ахметов.
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Опять ты обосрался. Домбасяне были дремучими совковыми рабами еще при совке, когда никаких "олигархов" и в помине не было.
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Балбес. Совковых рабов полная Украина. Именно по этой причине и живут спокойно такие как медведчук,коррупционеры и олигархи. - А Донбасс - это уголовная клоака. - А чему удивляться,если туда на восстановление после второй мировой ехали даже без паспартов.А плотность население самая высокая. Вот зараза и распространилась.
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А карели - азіати? Вони повернулися до Фінляндії?
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Деньги, деньги давай!!!!
І деб ще грошиків замутити....
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Ще один канал московитською мовою - путіну подарунок.
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слугу урода їм "запустіть" цілодобово ...тут вже плюються ...там ще не знають
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"Розммішіть гоміка", "Вечірній марал" та інший націАнальний продукт?
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У нас идет сейчас сериал "слуга народа". Так даже хорошо, все как в жизни.
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Зе идет по пути Раши.
Под видом создания "украинского продукта" будет распил выделяемых на это государственных денег. На поток денег присядут "нужные" люди, типа Бородянского.
А домбасяне плевать хотели на этот канал. Им надо показывать Сватов, и передачи про совок и колбасу по 2,20, другого они смотреть не будут.
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для просмотра этого канала с 20.01.2020 тоже нужно купить тюнер за 1000 грн. и платить абонплату от 80-ти?
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Цей слуга не нашого народу з типовим прізвищем , для 76 слуг з першої сотні ,виступав на НВ тільки кацапською . Мрія шіфера про ліквідацію "етіх гадкіх квот" на українську вже на підступах до втілення . "Лучшім продуктом" звичайно стануть голобородькові свати .
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Люди просто хотят нормально жить, работать, получать нормальную зарплату, иметь возможность оплатить коммуналку, покупать в магазине нужные продукты. А на русском или украинском языке каналы по ящику им по***. Особенно бабушкам
Может Украина обеспечить такой уровень жизни? Если нет, то тогда ей нужно думать не о Донбассе, и не о Крыме, а о том как остальные регионы не ********. Но то таке, то фантастика, когда Украина о чем то думала?
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Їм що, не давали жить, работать, получать, жрать і срать? Чи може, я маю ними опікуватись? Абеспечівать уравєнь жізні? У них в голові совок закам'янілий і поки він не розсиплеться вони завжди будуть у гімні.
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Рабиндранат, что-то у тебя бомбит не по-детски. Может отдохнешь чуть-чуть?
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Мокша, Пукан по ходу у тебя прохудился, успевай штопать))
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А когда им давала получать? В 90-х при Кравчуке-Кучме? Или может при "ци рукы ничого не кралы" ? Нет? Ну тогда наверное при Анне Ахетовой. Тоже Нет? Ну может хоть после революции гидности пожили? Опять нет? А ну да, газ, квас, коммуналка. Ну теперь при Шапито точно заживут. Совок у них в голове... Ми показуватимемо найкращий український продукт, виготовлений спеціально для цього каналу, - Бородянський про мовлення для окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 3619
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О, сейчас там живут на широкую ногу - ведь две пенсии!))
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Ну не могут же ж они не хотеть вернуться назад на пенсию 1500 грн?
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"...чтоб они не делали не идут дела, видно в понедельник их мама родила..."©
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И что здесь плохого, соевые отморозки? Вы совсем уже сбрендили. Рашка оккупировала не только территории, но и , главное, мозги людей. Это можно исправлять и нужно. Что плохого в том, что мы будем вещать на оккупированные территории?

Или вы уже утверждаете, что мы должны все наши территории оставить тупину?
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не проецируй маня, хаваешь лайно про сватов, хавай дальше свою зеленую жижецу и не квакай,освобождать оккупированую территорию нужно полностью от мацьковской нечести как и от трансляции кацапского лайна местньіми телестанциями а не сбоку качать мегаватьі и капутину нахрен не сдалось содержать им разваленое и разварованое, только как для террора України
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Кого ты будешь содержать, если ты себя содержать не можешь? Это те же методички, что Донбасс кормил нас, только сейчас их применяют зеркально. Там есть свои возможности, есть люди, которые всю жизнь работают точно также как и в других городах Украины. Никто никого кормить не будет, очнитесь и уймитесь уже.

Когда объединялась Германия, что-то никто не выл, что 'нахрен вы нам нужны'. То же будет и здесь.
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тупенские методички о 'гражданской войне' пытаешься задвинуть? Не получится
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Перефразируя: тетя, ты дура? Захерченко, хиви, и прочих лугандонцев на донбас с ростова завезли? Ты им, еще дай право избираться в ВР, и точно на Привозе рублями расчитываться будут
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вьі ли мадам меня со держите за срамньій уд, может таки его вьіплюните? а за східних німців то ті самі в західний від окупованих кацабами тікали як могли, ще щось подаси?
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«Зеленая» власть - это глубочайшая трагедия для Украины, - политолог Ноябрь 25, 2019Без рубрикиКомментарии
Ми показуватимемо найкращий український продукт, виготовлений спеціально для цього каналу, - Бородянський про мовлення для окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 2178На президентских и парламентских выборах миллионы людей поверили в сказку про «Голобородько и новые лица». Но за полгода украинцы все сильнее убеждаются, что «новые лица» окончательно «похоронят» страну.
«Зеленый» балаган в Раде и полный непрофессионализм «новых лиц», являющихся марионетками олигархов и международных корпораций, - это глубочайшая трагедия для Украины. Масштаб которой многие украинцы еще не до конца понимают.
Такое убеждение выразил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнеейчук.
Страну лишают последнего шанса выкарабкаться из того «дна», на которое нас загнала власть Порошенко. Поскольку для кардинального изменения в первую очередь социально-экономической политики к власти должны прийти профессиональные политики-государственники. По сути, единственным таковым сейчас является Юлия Тимошенко.
- Тимошенко: нужно признать что украинцы ошиблись со своим выбором. Видео
Ведь что такое профессиональный и опытный политик?
Во-первых, это человек, обладающий стратегическим мышлением. Способный не только понимать суть экономических процессов внутри страны, но и роль самой страны в глобальных мировых раскладах.
К примеру, та же Тимошенко постоянно говорит о том, что Украину глобальные игроки хотят превратить в контролируемый «сырьевой придаток». То есть - намерены скупить украинскую землю, предприятия, ГТС. И что в итоге? Украина де-факто теряет свою самостоятельность. Именно поэтому «катком» с помощью марионеточной «зеленой» власти продавливается продажа земли и приватизация стратегических объектов.







Также Тимошенко указывает на то, что Запад не хочет соблюдать свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму. Западным политикам намного легче говорить: мол, есть Минские соглашения, написанные Путиным, - вот их и выполняйте. Снимая с себя ответственность. И именно на Порошенко лежит вина за то, что он не апеллировал к Западу с требованием выполнить нормы Будапештского меморандума. То, на чем с 2014 года настаивает Тимошенко.
Во-вторых, профессиональный политик предлагает конкретные пути экономического развития страны.
Перед президентскими выборами Тимошенко презентовала подробную программу «перезагрузки» страны - «Новый Курс Украины». Там пошагово расписано, как, с одной стороны, восстановить национальную экономику. С другой - максимально увеличить покупательную способность украинцев, снизив тарифы, повысив зарплаты и пенсии.
К сожалению, «зеленые» отказались использовать наработки Тимошенко. Почему? Как оказалось, они пришли грабить страну так же, как и Порошенко. Только теперь на «сладенькое» уселся Зеленский со своим роялем.
- Новая власть предала интересы и чаяния украинцев - Тимошенко. Видео
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В-третьих, профессиональный политик имеет многолетний опыт на руководящих должностях в государстве.
Если мы посмотрим на западную политику, то там политик, прежде чем занять руководящую должность в стране, проходит множество ступеней, где учится управлять. И опытные политики-управленцы остаются в политике на многие десятилетия. Классические примеры - Меркель, Тэтчер или Черчилль.
Но нигде нет такого балагана, как в Украине. Когда президентом становится кондитер или комик. Или премьером - мэр Винницы или просто какой-то эксперт-«грантоед» с улицы. Без малейшего опыта в качестве топ-управленцев, без экономических программ, без сформированных экономических взглядов. То есть - просто «временщики», которые пришли на год-другой пограбить остатки страны.
Мы все на своих кошельках уже убедились, как нами науправляли аматоры. Мало?
Тимошенко, которая два раза была премьер-министром, - это образец классического европейского политика, понимающего, как вообще работает механизм управления страной. Мало того, как бы ее ни критиковали, Тимошенко на продолжении своей политический карьеры никогда не меняла своих взглядов - о запрете продажи земли и ГТС, о важности национального производителя, о необходимости членства Украины в ЕС и НАТО, о максимальной социальной поддержке украинцев, о доступных тарифах на газ для простых людей.
На президентских и парламентских выборах миллионы людей поверили в сказку про «Голобородько и новые лица». Но за полгода украинцы все сильнее убеждаются, что «новые лица» окончательно «похоронят» страну. А Голобородько-Зеленский - это «кухарка», которая так и не смогла управлять государством.
- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 20.11.19
И мифы про «старых-новых политиков» начинают развенчиваться. Поскольку главный критерий оценки политика - это его профессионализм и то, как при нем живут и жили украинцы. А во времена премьерства Тимошенко миллионы украинцев могли себе позволить то, о чем сейчас только вспоминают и мечтают…
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політолог...у хвейсбуке.....я також типа політолог....і також можу у хвейсбуке...кожен другий таксист - політолог....
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Рекомендую. Телесериал "Папик". Скоро в прокате. Орки будут в восторге.
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Український продукт свинячою мовою? Це що, серіал слуга народу або 95-й квартал? А може Кайдашеву сім'ю чи Лісову пісню, спеціально для лугандонів, свинособачою покажете? Яке воно убоге розумом. Таке ж, як і аудиторія його каналу.
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На этой мове разговаривает практически весь Днепр, Одесса, Запорожье, Крым, Кривой Рог, Харьков, Донецк. М

ожет успокоишься наконец?

Потому-что подобную разжигающую хрень обычно пропагандисты из России и распространяют, что б было, что потом по Россия24 показывать.
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Учи мову, мокша, пригодится, а то снегирей жрать заставлю))
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И секелёва не забудьте пригласить,а то доунбасята ваш канал смотреть не будут.
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Запустите туда 1+1 с Кварталом и уже через пол. года все сепаратисты превратятся в любителей Зеленского. Проверено на 73%.
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Донбасс - это Украина. Никто никому никаких подарков делать не будет. Рашка раздаёт паспорта, платит пенсии , тащит гумконвои, а Украина, если и делает малейшие шаги навстречу - тут же это воспринимается в штыки. Донбасс все равно вернётся в Украину , на условиях Украины. Проукраинские граждане Украины , а таких очень много, должны понимать, что мама -Украина помнит о них. И ненависть к людям всего лишь в порошенковских методичках. У нас есть друзья с Донбасса , это очень хорошие люди. Они живут сейчас в Одессе , но имеют связь с родственниками, которые или не уехали, или уехали, но не нашли работу банально и пришлось вернуться домой под оккупацию. Эти люди - жертвы обстоятельств. Будет украинская власть - они также будут продолжать жить и работать. Это реальность
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Мунтяншо , що це тебе так пєдрою переклинило ? Так і до дурки недалеко . Бережи себе .
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Это тебя переклинило, тут же вступаешься за своего боха, советы раздаёшь из личного опыта, которые мне лично неинтересны.
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Украинские каналы прекрасно можно смотреть по ,,тарелке,, и сейчас !
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самый лучший продукт это
хорошие жизненные условия народа
а сколько не агитируй за нищебродов /нас/в стране
процентов 90% толку мало
сколько не говори слово халва во рту сладко не станет
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