 Росії потрібен увесь Південь України для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter повідомив ексглава МЗС Павло Клімкін.

"Для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку Росії потрібен не тільки Крим, але і весь український південь", - написав він.

За словами Клімкіна, РФ буде дуже послідовно працювати над отриманням контролю над Півднем України.

"Запобігти цьому - одне з наших головних завдань", - додав він.

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Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян.

"Він розглядається як російська база, потужна, яка має "кошмарити" всю Європу і північну Африку, і дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився - саме в Середземному морі", - сказав він.