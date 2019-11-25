EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  6120  53
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7848) Росія (21262) анексія (43) Клімкін (1528)

 Росії потрібен увесь Південь України для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку, - Клімкін

Росія не зупиниться на окупації Криму і частини Донбасу - агресору потрібен весь Південь України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter повідомив ексглава МЗС Павло Клімкін.

"Для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку Росії потрібен не тільки Крим, але і весь український південь", - написав він.

За словами Клімкіна, РФ буде дуже послідовно працювати над отриманням контролю над Півднем України.

"Запобігти цьому - одне з наших головних завдань", - додав він.

Читайте також: Щасливі кримчани - картинка російської пропаганди. Сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира", - Кориневич

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян.

"Він розглядається як російська база, потужна, яка має "кошмарити" всю Європу і північну Африку, і дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився - саме в Середземному морі", - сказав він.

Росії потрібен увесь Південь України для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку, - Клімкін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161553
 
   
 Топ коментарі
 
Необьятные просторы Сибири и Дальнего Востока ждут ваши (уставшие от войны) мозолистые руки
В клифту лагерном на колымской лесосеке, за пайку чернухи
 показати весь коментар
 
там надо спрашивать "Чей Крым?". Росії потрібен увесь Південь України для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8139
 показати весь коментар
 
Кацапы не в состоянии обнажить север и восток... на востоке давно оголен китайский йенк, нацеленный на рускаю жопу. Японцы тоже не замедлят... север? Потешный адмирал кузя уже плавал. Палубной авиации у лаптей нет. Залетного фрайера на руском корыте турецкий асс очень жестко презимлил...точнее, двух... говно рускае пока может только потрясать дряблыми мышцами старика кабаева... блеф... обычный блеф... турки в блеф не поверят. Эуропейцы могут пасануть и скинуть... по-моему, ситуация тревожная, но не критическая...
Да, вот еще... я время от времени заглядываю инкогнито на одноглазников, чтобы посмотреть настроения своих бывших (так довелось в свое время - не моя вина). Помню их реляции 14-15 года, еслинадапавтарим... сейчас искра пропала. Кошечки, рецептики, фотки с турецких курортов... затихла срань руская... так шо, не всё так однозначно...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
крым ты уже сдал
 показати весь коментар
 
 
Крим ніхто не здав. Просто кримокацапів відправили на трудове перевиховання.
 показати весь коментар
 
 
Колись був анекдот популярний: "Потрапила душа чоловіча, в рай... День, два, місяць, півроку... Знудився... Приходить до Святого Петра:
- Отче, а у вас що, ніяких розваг немає, крім сидіть та бога славить?
- Ні, немає... А що таке?
- Та нудно...
- Ну, на тобі одноденний тур в пекло...
Приходить у пекло. Чорти його попідруки, та в ресторан... А там п"янка-гулянка, та з музикою, та з шалавами!!!
Повернувся. Походив по раю тиждень, відійшов від похмілля... Приходить знову до Петра:
- А можна ще тур?...
- На тобі тижневий...
Прийшов у пекло. Те ж саме... Та ще й наркота додалася, та всякі "збочення" з шалавами...
Вернувся через тиждень. Приходить до Петра:
- Ну вас к чорту, з вашим раєм!!! Хочу в пекло, на ПМП!...
Петро питає:
- Каяться не будеш?
- Та ви що?!!!
Відпустили... Приходить у пекло... Чорти його на вила, та в казан з киплячою смолою!
Той верещить:
- Ви що, здуріли?!!! Де ресторани, випива, закуска, шалави з музикою?!!!
- А ти не плутай "туризм" з "еміграцією"...
 показати весь коментар
 
 
Турецкий флот мощнее Черноморского, но никак ни кацапского в целом.
 показати весь коментар
 
 
Т.е., касабы бросят все свои моря и притянут в Черное (закрытое, Карл!) море, все свои корыта? К чему высер?
 показати весь коментар
 
 
А турки бросят своё Средиземноморское побережье?
 показати весь коментар
 
Нет! Росії потрібен увесь Південь України для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8150 Пусть рузьге свиньи сидят в луже Чёрного моря! Они нахер никому не нужны. А любой амеровский авианосец способен работать по акватории Чёрного моря, не заходя в него.
 показати весь коментар
 
 
Кацапы не в состоянии обнажить север и восток... на востоке давно оголен китайский йенк, нацеленный на рускаю жопу. Японцы тоже не замедлят... север? Потешный адмирал кузя уже плавал. Палубной авиации у лаптей нет. Залетного фрайера на руском корыте турецкий асс очень жестко презимлил...точнее, двух... говно рускае пока может только потрясать дряблыми мышцами старика кабаева... блеф... обычный блеф... турки в блеф не поверят. Эуропейцы могут пасануть и скинуть... по-моему, ситуация тревожная, но не критическая...
Да, вот еще... я время от времени заглядываю инкогнито на одноглазников, чтобы посмотреть настроения своих бывших (так довелось в свое время - не моя вина). Помню их реляции 14-15 года, еслинадапавтарим... сейчас искра пропала. Кошечки, рецептики, фотки с турецких курортов... затихла срань руская... так шо, не всё так однозначно...
 показати весь коментар
 
 
Бросать и не надо. По паре кораблей и паре подлодок с каждого из 3-х флотов + с Каспийской флотилии что-то, и они уже сильнее турков.
 показати весь коментар
 
 
Количественно??? Превосходят количественно, но не потенциально... турки лаптя угандошили за милу душу... срань руская, потеряв лицо, срочно эрдоганыча пригласила, чтобы тот как-то сгладил неловкость сбития...можно было бы говорить о паритете, если б кацапы не были заперты в луже. Да и мотивация у турков повыше будет...
 показати весь коментар
 
К сожалению ты очень сильно ошибаешься насчет того, что турецкий флот сильнее черноморского. Прежде чем такое писать посмотри хотя бы на список ударных кораблей рашки и турков. У турков например нет ни одного крупного ударного корабля аналогичного крейсеру москва и недостроенному Украина. Фрегаты и корветы Турции большинство устаревшие, а у рашки новые. По подводным лодкам у россии подавляющее преимущество. Так что не надо недооценивать противника и думать, что он слаб и немощен-это самообман, который всегда дорого обходится! И поменьше слушать сказки от Мокряков и Небылиц, которые понтуются, что будут волчьей стаей катерами топить фрегаты, а в реальном боестолкновении сдаются без боя. Хотя в Керченском проливе бой был даже не с чф рф, а с пограничной службой фсб, с кораблями предназначенными для задержания браконьеров.
 показати весь коментар
 
 
Боя не было, во первых. Наши лодки маневрировали, пытаясь избежать столкновения. Это - не бой. Во-вторых, я говорил о тревожной ситуации, не критической.
Ну и в-третьих, Турция состоит, как ни крути, в Альянсе. Говоришь, нет достойных суден? Есть береговая артиллерия, ракеты, авиация и пр. средства. Кацапы будут заперты в луже. И нечего пугать. ***** ведет себя нагло, пока никто не отвечает. Кто там по берегам лужи? Юкрейн, ромуны, болгары, грузины. Ага, можно понты покидать, не ответят... шо, из крыма подлет короче, чем с субмарины в северных морях??? Или крым как площадная цель менее уязвим для ракет??? Чушь собачья. Пока крым и ********** авантюра - понты для приезжих. Желтые жилеты, брекзит, баски и каталонцы гораздо тревожнее. Потому что никто из изнеженных эуропэйцев не желает это увязывать с присками рускай мрази...
 показати весь коментар
 
ЧФ РФ топится одним налетом. Крейсер Мацква не совсем в строю, и очень старый, я б им не пугал
 показати весь коментар
 
Необьятные просторы Сибири и Дальнего Востока ждут ваши (уставшие от войны) мозолистые руки
В клифту лагерном на колымской лесосеке, за пайку чернухи
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да,если бы эти климкины ещё чуток покерували то россия получила бы не только Юг но и гораздо больше ...
 показати весь коментар
 
 
Не верю климкину. Не той масти и не того слуга. Путину много чего надо. Да время не то.
 показати весь коментар
 
 
Климкин фантазер, пытается увести граждан от того, что югом дело не ограничится, нужна вся Украина....
 показати весь коментар
 
Вообще-то, питерской крысе нужна вся Украина, если уж на то пошло
 показати весь коментар
 
 
Думаю не вся. Он наверняка учёл ошибки Сралина.
 показати весь коментар
 
Ошибаешься. Просто есть первоочередные задачи и есть второстепенные, но, всё это, звенья одной программы по расширению, а точнее возврату утраченных территорий рос. империи. Они возьмут столько, сколько им дадут взять. Не зря же питерская крыса говорила одному мальчику, что "рассея нигде не заканчивается".
 показати весь коментар
 
Галиция не входила в РИ. Если бы Сралин оставил её полякам или отдал венграм, сейчас ***** имел бы значительно меньше проблем.
 показати весь коментар
 
Якби Сралін не хотів захапати весь світ як *****. то б в них набагато менше проблем було б.
 показати весь коментар
 
 
Цікаве слово "Галиция". Ти синок окупанта? Лише упороті совкові полковники та генерали вживали це слово. І навіть написали під час акту вандалізму у парку Слваи (1991 здається рік). Саме на цьому і спалилися.
 показати весь коментар
 
Гали́ция (также Галичина́ (укр. Галичина, польск. Galicja, нем. Galizien) - историческая область в Восточной Европе, примерно соответствует территории современных Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской (кроме северных районов) областей Украины и югу Подкарпатского воеводства Польши (Перемышльская земля).
 показати весь коментар
 
Как это не входила? Во время ПМВ, тот же Львов некоторое время был расеянским. Сам Николашка Второй туда приезжал, даже речь с балкона толкал. И потом, во время гражданской, будённовцы с разбегу дошли аж до Варшавы, и если бы не "чудо на Висле", то не то что Галичина, а и Польша была бы расейской. Просто повезло и коммуняк загнали назад на старую границу. То, что, типа, на тот момент уже не было Рос. империи ни о чём не говорит, потому что СССР был правопреемником империи. По сути, это была та же империя, только с другим названием. И сейчас она никуда не делась. Какое бы она название не имела, суть осталась та же, гнило-имперская.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Какая связь между югом Украины и Африкой? Климкин совсем сбрендил?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну как же... В Африке жарко ? Бесспорно... На юге Украины жарко ? Тоже не вызывает сомнения... Вот и связь, по крайней мере для Климкина... Его же , когда газонокосилкой стригли, похоже зацепили и часть мозга - вот отсюда и такие заявления...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Такое ощущение, что чел сбежал из дурдома. Африканского.
 показати весь коментар
 
 
До Климкина не доходит , что больше всего Пуйлу нужен Днепр - которьій город. Там Украина сделает на мощностях Южмаша свои ракетьі средней дальности. Оружие сдерживания можно бьіло бьі уже создать , но Порошенко пять лет не давал госзаказ и финансирование. Катера бьіли в приоритете , а Кремль и не возражал...
 показати весь коментар
 
 
Зазвичай про важливі для оборони речі краще не згадувати.
 показати весь коментар
 
Все что необходимо в области ракетостроения, РФ делает давно самостоятельно.....
 показати весь коментар
 
Хто про що. а вшивий про баню. Кац. ми не для твоєї Рашки ракети робити хочемо.
 показати весь коментар
 
 
То он за "Сармат" переживает , годьі работьі с миллиардньіми затратами , а на вьіходе ни одного пуска.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
То что про Порошенко и его окружение пишут ,это все неправда . Да и про партию за жизнь не правда. Медвечук Украинский националист . Ну и что что он кум Путина. Я вот с кумом не общаюсь ибо он за Зегитлеоа. Пора объединяться Порошенко -Медвечук . Нет зегиноциду.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
По-моему, Павел Анатольевич, сказочный ......б Ну вы поняли.....
 показати весь коментар
 
 
Понял. И в корне с Вами не согласен.
А использованная Вами характеристика, по-моему, скорее подходит к нынешнему последователю уважаемого Павла Анатольевича.
 показати весь коментар
 
 
Нынешний последователь Климкина сам ничего не решает. В зеко манде всей международной политикой заправляет ФСБшник Ермак.
 показати весь коментар
 
 
да уж получше твоего постаревшего мустанга, который как раз и есть *******...
 показати весь коментар
 
Климкин фантазёр, который пытается выставить себя хероем.
Ничего, скоро на Саммите подпишут мирный договор и скоро только Зеленский сможет сказать, что принес мир в Украину. Остальные будут только ныть и поднывать. Росії потрібен увесь Південь України для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5957
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору