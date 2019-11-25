 Росії потрібен увесь Південь України для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter повідомив ексглава МЗС Павло Клімкін.
"Для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку Росії потрібен не тільки Крим, але і весь український південь", - написав він.
За словами Клімкіна, РФ буде дуже послідовно працювати над отриманням контролю над Півднем України.
"Запобігти цьому - одне з наших головних завдань", - додав він.
Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян.
"Він розглядається як російська база, потужна, яка має "кошмарити" всю Європу і північну Африку, і дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився - саме в Середземному морі", - сказав він.
Коли був окупований Крим?
- Отче, а у вас що, ніяких розваг немає, крім сидіть та бога славить?
- Ні, немає... А що таке?
- Та нудно...
- Ну, на тобі одноденний тур в пекло...
Приходить у пекло. Чорти його попідруки, та в ресторан... А там п"янка-гулянка, та з музикою, та з шалавами!!!
Повернувся. Походив по раю тиждень, відійшов від похмілля... Приходить знову до Петра:
- А можна ще тур?...
- На тобі тижневий...
Прийшов у пекло. Те ж саме... Та ще й наркота додалася, та всякі "збочення" з шалавами...
Вернувся через тиждень. Приходить до Петра:
- Ну вас к чорту, з вашим раєм!!! Хочу в пекло, на ПМП!...
Петро питає:
- Каяться не будеш?
- Та ви що?!!!
Відпустили... Приходить у пекло... Чорти його на вила, та в казан з киплячою смолою!
Той верещить:
- Ви що, здуріли?!!! Де ресторани, випива, закуска, шалави з музикою?!!!
- А ти не плутай "туризм" з "еміграцією"...
Да, вот еще... я время от времени заглядываю инкогнито на одноглазников, чтобы посмотреть настроения своих бывших (так довелось в свое время - не моя вина). Помню их реляции 14-15 года, еслинадапавтарим... сейчас искра пропала. Кошечки, рецептики, фотки с турецких курортов... затихла срань руская... так шо, не всё так однозначно...
Ну и в-третьих, Турция состоит, как ни крути, в Альянсе. Говоришь, нет достойных суден? Есть береговая артиллерия, ракеты, авиация и пр. средства. Кацапы будут заперты в луже. И нечего пугать. ***** ведет себя нагло, пока никто не отвечает. Кто там по берегам лужи? Юкрейн, ромуны, болгары, грузины. Ага, можно понты покидать, не ответят... шо, из крыма подлет короче, чем с субмарины в северных морях??? Или крым как площадная цель менее уязвим для ракет??? Чушь собачья. Пока крым и ********** авантюра - понты для приезжих. Желтые жилеты, брекзит, баски и каталонцы гораздо тревожнее. Потому что никто из изнеженных эуропэйцев не желает это увязывать с присками рускай мрази...
В клифту лагерном на колымской лесосеке, за пайку чернухи
А использованная Вами характеристика, по-моему, скорее подходит к нынешнему последователю уважаемого Павла Анатольевича.
Ничего, скоро на Саммите подпишут мирный договор и скоро только Зеленский сможет сказать, что принес мир в Украину. Остальные будут только ныть и поднывать.