EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  9503  92
Все про:благодійність (134) Правий сектор (231) добровольці (368) Коцюбайло (6)

 "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією

1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією, а також нагадує про можливість приєднатися до лав українських Героїв.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС, передає Цензор.НЕТ.

"Боротьба триває! Пасивність - це прикмета раба, тому домагаємося Перемоги разом! Допомогти можна:

ПБ: 4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).

Міжнародні перекази (WesternUnion, MoneyGram): Kotsiubailo Dmytro

Дивіться: "Це варіант плану зі здачі України", - боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Приймаємо відправлення Новою Поштою або Інтайм:

м. Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)

З питань мобілізації відповідатимуть за тел. : +380994439876.

(Або звертайтеся в приват цієї сторінки).

Перемогу можна вибороти лише спільними зусиллями!" - закликали в роті ДУК ПС.

Боротьба триває!: 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією 01
Боротьба триває!: 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161550
 
   
 Топ коментарі
 
Ребята, давайте поможем нашим хлопцам! Ктр сколько может!
 показати весь коментар
 
Ти ж всерівно нікому нічого недав
Сиди, невисовуйся, чекай хуйла "в гості"
 показати весь коментар
 
Друг Да Вінчі, синку, з грошима трохи напряжно (в 14-му допомагав активно). Але можу приїхати.
Якщо буде користь від 50-ти річного досвідченого бійця.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ребята, давайте поможем нашим хлопцам! Ктр сколько может!
 показати весь коментар
 
 
А ты уверен в том на что пойдут твои деньги, я лично нет, сколько уже было таких просильщиков.
 показати весь коментар
 
 
Ти ж всерівно нікому нічого недав
Сиди, невисовуйся, чекай ***** "в гості"
 показати весь коментар
 
 
а воно собі ділду купило і кожен вечір у нього з ****** у сраці
 показати весь коментар
 
 
Та, вы, ольгинские, всегда в сомнениях: ту ли мне методичку на разводе дали? "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 5635
 показати весь коментар
 
 
Ми сьогодні сюди не запрошені,
не чекали нас тут.
Машингвери свої запорошені
нам не випадуть з рук.

Машингвери, Штурмгевери,
відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
 показати весь коментар
 
 
и вновь продолжается бой
и сердцу тревожно в груди
и Порох такой молодой
и юный майдан впереди...
 показати весь коментар
 
Безграмотностью парашных лапотников не удивлён. "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 3077

И эти типа люди, совершенно безграмотные, ещё что то вякают о защите русскоязычного населения в Украине. "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 4898
Писать на русском языке научитесь без ошибок, пензюк вы, из Параши. "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 1288
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
7 геройских котлов под аплодисменты сограждан. и всё ещё в процессе
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
самое время пилить мушку "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 7550
 показати весь коментар
 
 
Пили мушку потому как мы когда тебе вставим и начнем проворачивать ты дырявый членосос будеш рассказывать про стописот котлов.
 показати весь коментар
 
 
А це іхня вина ???? Вони що у ген штабі сиділи ?Звичайно лежачи на дівані та геройски пи@діти воно класно!
 показати весь коментар
 
 
Это шанс для патриотов попасть на фронт.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это точно
каждый патриот на фронте
обеспечивает тишину, от патриотов, в тылу
деньги любят тишину
особенно, когда их воруют
 показати весь коментар
 
 
Ти не патріот. Це зрозуміло одразу з прапора. Тому це не для тебе. І коментувати тобі теж якось некомільфо.
 показати весь коментар
 
 
разведотряд: ксения фб, 133133, кацахол, паламарчук,пидлога маккартни,гігсвами,вкл_мі
да только ж там холодно и ранить могут, а то и убить. такие люди нужні целіми и глубоко в тілу))))
 показати весь коментар
 
 
ВКЛ вычеркни, он нам самим пригодится.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
И где бороться
Опять в Карловку на ставок

В Киеве нужно бороться
и в Москве
а для этого много денег и людей не нужно
Гугл и Чечня вам в помощь
 показати весь коментар
 
Так борись у себя в мокше а мы вас с Донбасса уберем потом с Крыма а там посмотрим
 показати весь коментар
 
 
Возьмите хлопцев из С14, Сич. У них руки так и просятся повоевать с врагом.
 показати весь коментар
 
 
Друг Да Вінчі, синку, з грошима трохи напряжно (в 14-му допомагав активно). Але можу приїхати.
Якщо буде користь від 50-ти річного досвідченого бійця.
 показати весь коментар
 
 
Ні-ні, ти в тилу потрібен. Баригу треба на пікетах підтрмувати.
 показати весь коментар
 
 
І як ви воюєте з московією під проводом світлоносного Зє та демона По?
В 2014-му воювали, а після?
 показати весь коментар
 
Вибір є завжди.
Тільки інколи він [вибір] нам не подобається, але обирати все одно доводиться.
 показати весь коментар
 
 
Це війна, тут мало кому що подобається, особливо коли ворог в рази досвідченій за нас.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Передайте хлопцам из 1-ой отдельной штурмовой роты ДУК ПС, что слово "пасивность" пишется с двумя "с" - "пассивность"!
 показати весь коментар
 
 
Сразу видно лаптя -недотёпу.Учи мову.А мы балакаем,як хотим.Чухонцы -нам не указ.
 показати весь коментар
 
 
Для дуже розумних: Вони пищить українською. Тут переклад.
 показати весь коментар
 
 
Это цензоровские так перевели. В оригинале написано на украинском. Мне еще понравилось словосочетание "победа можно выбороть". Дебилов понабирали, мля.
 показати весь коментар
 
 
"победа можно выбороть" - конгениально!
 показати весь коментар
 
 
Все "патриоты" на цензоре в комментах сидят. топят за пороха.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
дайте гроши а то путин нападет
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А шо, у батьки ПАРАШенки уже нет "золотого запасу"? А не пробовали его ещё поПиАрить? Или Зелю поругать? Э-эээ разучился Митя. Забыл как в КГБ учили...
 показати весь коментар
 
 
А мож ты, ***** от войны уставшая, за 5 лет добровольцам хоть копейку дала?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я не знаю, кто у тебя *****. Может наверное твоя мама.
Что касается меня, то я за время войны передал не менее 1,5 тис. долларов личных средств и 7-8 тыс. вместе с коллегами. Пшла нах, сволочь. Я не плачу политческим курвам, кторые выступают против Верховного Главнокомандующего на стороне Мародёра и "иловаского убийцы". Ток понятно, мохнорылый?
 показати весь коментар
 
 
Почитав коменти і зрозумів, що дійсно допомагати тим, хто воює за Україну, мало хто готовий.
Друг Да Вінчі, група якого працювала в районі авдіївської промки, заслуговує на краще відношення.
Трохи здивований, тому що 1 ОШР активно допомагали дніпровці (агов, Скала, ви де?).
А якщо чесно, то волонтерська допомога, нажаль, впала до мінімуму.
Одиниці залишилися тих, хто не втомився та не здувся.
 показати весь коментар
 
 
волонтерська допомога, нажаль, впала до мінімуму.
***
Нічого дивного - нема руху вперед (тільки назад).
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
...картинку на шевроне поменять бы пацаны, не смотрится как то....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
не нужно мне говорить что делать, "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 1704 и я не скажу куда тебе идти... "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 3946...
 показати весь коментар
 
 
Зебилы уже подмылись, кремом намастились, булки раздвинули и просять, а тут какие то правосеки их секса с мышебратьсями лишают, караул!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ох как ты живописно нарисовал сцену - с кремом с духами...
Наверное только то и делаешь, что булки раздвигаешь
Прямо Лев Толстой
 показати весь коментар
 
 
А ты нулевый прям расперделся винторогий тут на ветке под каждым постом копытами успеваешь накнокать гадость.
 показати весь коментар
 
 
Да как же ему аквафрешу лишнехромосомному не распердеться бедному. Если чичи его каждый раз на бутылку большего объема заставляют садиться и сидеть перед клавой! Сейчас на 1,5 литровой сидит, попробуй тут удержать дерьмо и газы скрепные внутри)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это борцы за денежные знаки "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 6006были бы борцами за Украину ,то уничтожали бы оккупантов в Крыму ,освободили бы Донецк и Луганск а так ля-ля тополя ,мы герои ... "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 8550
 показати весь коментар
 
 
тебя, ждут. А у тебя боевой диван не заводится - печалька "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 583 Зажал денежку? Правильно, тебе же еще ваелин покупать с мылом - встречать мышебратьев
 показати весь коментар
 
 
Набор букв выданный тобой это бред идиота а по факту ,что мы имеем на сегодняшний день от этих героев кроме пустой болтовни правильно, совершенно ничего, ну обычно герои ведут диверсионную работу на оккупированных территориях и в тылу врага ,ну подрывают там мосты ,пускают под откос эшелоны с живой силой и техникой врага ,уничтожают оккупантов и их пособников ,ведут партизанскую войну ..а тут мы имеем героев чьи подвиги известны только им самим ,такие себе безымянные герои "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 4221а ещё и говорят ,дайте денег на борьбу ,ну просто,как Остап Бендер . Тебе хоть Парабеллум пообещали выдать ?
 показати весь коментар
 
 
Ага, а теперь расскажи, падла, как ты воевал за Украину, где, когда и сколько, сколько ты , вояка языком на диване, уничтожил оккупантов???сколько ты освободил городов ???? ты посмотри, дрянь какая, кто то должен жизнь свою отдавать, чтобы ты тут не возмущался? покажи пример, говнюк! Иди в армию- а потом расскажи всем, про свои успехи по защите Родины
 показати весь коментар
 
 
Слишком много текста ,чтобы объяснить ,что ты идиот лаконичней надо быть..
 показати весь коментар
 
Волонтерська допомога впала, бо вже немає в ній нагальної потреби. Але якщо виникне потреба, то люди знову допомагатимуть.
 показати весь коментар
 
 
Ну, сцыкуны, 200 грн. не деньги, хоть эту малость перечислите, может черти вам на один градус температуру смолы понизят
 показати весь коментар
 
 
не деньги дай мне нет сахара и печенек шо жрать
 показати весь коментар
 
Порошенко на армию отдал миллионы и миллионы своих личных денег.
А сколько клоун отдал от своих миллионов???? И это президент воюющей страны????.
 показати весь коментар
 
 
Порошен вообще-то олигарх в отличие от Зели и возможности у них разные.
Но я когда-то слышал - году эдак в 2014м, что квартал95 миллион перечислил на нужды ВСУ.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Этим ребятам надо срочно помочь. Первым делом изъять оружие, которым они владеют не законно, и привлечь к ответственности за это преступление.. Хотите служить, идите в ВСУ, и подчиняйтесь приказам, не рассуждая что и как надо делать, и будете на довольствии государства, а не клянчить деньги, и мародерить.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пусть у мародера просят, они же за него агитировали. Или у него для них денег нет?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
может и перечисляет. но им, похоже, нужно усилить силовую часть неподконтрольную государству. они же к майдану готовятся.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ярош - бывший агент КГБ. Потом - СБУ.
Когда пришёл Баканов - наверняка в ФСБ переметнулся.
Вместе с мародёром.
 показати весь коментар
 
Ну мы же знаем что россияне командовали в СБУ при ВФЯ, когда нарисовался Ярош .
 показати весь коментар
 
 
Время частных армий, которые в любой момент могут поддаться на провокацию, прошло. Есть ЗСУ, которые всем обеспечены . .
 показати весь коментар
 
 
вы выдаете желаемое за действительное. как видите, не прошло
 показати весь коментар
 
Кукловодов-крышу частных армий еще не прикрыли . Не все в СБУ еще служат народу Украины .
 показати весь коментар
 
За пів року армії нестане, офіцери масово пишуть рапорти, солдати не подовжують контракти. Знаю двох, один капітан, інший сержант ССО.
Кажуть тільки ідіот або самогубця вюватиме з кацапами в армії, якю командують агенти ФСБ.
 показати весь коментар
 
 
У 2014му так і воювали. Ті ж Айдарівці неодноразово наголошували - що ніколи не слідують плану атаки, що спущений із Генштабу, бо там завжди чекає засідка.
 показати весь коментар
 
 
А потом оправдывались, когда их выручали и погибли военные ЗСУ.
 показати весь коментар
 
А як ще великі рехворми, які провели соєві?
 показати весь коментар
 
Ка когда сбушник при штабе АТО сливал инфо в фсб, это нормально . А сейчас без шоколаднкиа все пропало. И не армия, а ЗСУ .
 показати весь коментар
 
 
простите, но нет
вся моя помощь закончилась когда стадо дебилов в том числе и в армии и в дук пс проголосовали за вазелина. пусть теперь зебилы помогают.
 показати весь коментар
 
 
Что характерно - при Порошке помогали и те, кто поддержал барыгу на выборах, и те, кто считал его избрание предательством Майдана. А сейчас соевые шлюхи вроде тебя "обиделись" - раз не их кандидат победил, то и Украина им не нужна.
 показати весь коментар
 
 
пнх помогальщик.знаем мы как вы помогали и кому помогали тоже в курсе
 показати весь коментар
 
 
Ничего ты не знаешь, дешевка соевая - чего ты стоишь ты уже расписался - Украина не под властью барыги тебе не нужна.
 показати весь коментар
 
 
при чем тут барыга?
мне не нужна Украина которая стелется под *****, которая сама отводит свою армию с линии фронта, которая сама сдает свои территории и интересы.
 показати весь коментар
 
 
При Порошке тоже проводилось такое же разведение сил - тогда тебя это не бембало и тогда ты не вопил, что "такая Украина тебе не нужна".
Собственно ты уже расписался в том, что не являешься патриотом Украины.
 показати весь коментар
 
 
а чего ты так возбудился? вас же 92 % (по вашим словам)
и все успешные, эпоха зубожиння кончилась. денег валом - вперед! помогайте! в чем затык?
 показати весь коментар
 
 
Я не возбудился, а просто очередной раз открыл Приват24 и перечислил другу Да-Винчи деньги.
А под твоим постом просто констатировал факт того, что петриоты ничего общего не имеют с патриотами Украины.
 показати весь коментар
 
 
Значить ваша допомога на пряму зав'язана на окремо взятого політичного лідера, а не на країну та народ.
 показати весь коментар
 
 
нет. моя помощь напрямую завязана на курс государства.
 показати весь коментар
 
Знаю не одного, хто вважав що, "Гасударство, это я". Мене взагалі гасударство мало цікавить, на відміну від країни і народу. Бо, гасударство це, зграя чиновників-бюрократів, які зібралися за попередньою домовленістю з метою експлуатації матеріальних та людських ресурсів країни. До речі, якщо ви такий ярий прихильник гасударства то, не зрозуміло, чого ви так не дружньо ставитеся до актуальних лідерів цього гасударства? Чи може ви прихильник іншого гасударства? Тоді все стає зрозумілішим.
 показати весь коментар
 
 
Для того щоб була широка підтримка, потрібно широко співпрацювати з населенням. На кожного бійця на нулю має бути десяток активних прихильників партії в тилу, які будуть організовувати зустрічі з бійцями, які вийшли на ротацію, серед місцевого населення та молоді. А для цього потрібно розвивати партійну інфраструктуру та проводити роботу з населенням, висувати кандидатів на виборах, які будуть підтримувати простий люд. Коли люди будуть бачити реальність справ то, буде і підтримка.
А так, люди чують час від часу що, десятці гарних хлопців, які сидять разом з тисячами інших гарних хлопців на фронті потрібна допомога. Організація спротиву складна річ і одними оголошеннями про необхідність допомоги справи не вирішуються. Якось прийшов до мене близький родич і каже що, його колишній частині потрібна допомога. Я йому тоді сказав що, раз ти вже не на фронті то, ставай поряд і агітуй людей, збирай кошти для своїх, організовуй закупівлю та доставку я допоможу і підскажу. Вас же, ветеранів тої чи іншої частини, вже багато тут і кому як не вам піклуватися про своїх побратимів? Ви їх знаєте особисто і можете з перших вуст розповідати людям про людей і їх справу. Та, родич, як і більшість ветеранів вважає що, і на далі хтось інший повинен піклуватися про них, тепер вже в цивільному житті. Проблема, бійців, які ще служать та ветеранів, які відслужили стає все більше і волонтерів, які мають їх забеспечувати на всіх вже не вистачає. Тому, я вважаю що, волонтерська діяльність може стати гарними ліками для післявоєнної адаптації в суспільстві, яка піде на користь всьому суспільству.
 показати весь коментар
 
Нужна другая установка- заставить местные и киевские власти, перестать тратить деньги на темы, которые в военное время не актуальны.
 показати весь коментар
 
Ну, і хто ж має примусити місцеву та київську владу робити це, якщо то й же ПС надає перевагу тримати самих активних членів подалі від місцевих та київської влади? Де розбудова партії та спілкування з населенням за бандерівськими методами "від дверей до дверей" про яке так голосно заявляли очильники націоналістів перед минулими виборами? Ви бачили хоч одного біля своїх дверей? Мені що, самому за ними бігати?
 показати весь коментар
 
А ты кто? Чем ты так занят, что не можешь сам себе помочь?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору