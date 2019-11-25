 Поширення журналістами дезінформації та замовних матеріалів можна порівняти з держзрадою, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "НВ".

"Наприклад, за що може маячити кримінальна відповідальність? Коли я як третя особа прийшов до вас і сказав - ось вам $10 тис., напишіть, будь ласка, статтю про щось, що не є правдою, з метою якогось спеціального результату, який я хочу отримати у громадській думці. Більше того, я буду платити кожного разу $10 тис., і ви будете писати такі статті кожного дня у великому обсязі. Ось ці відносини можуть бути криміналізовані", - пояснив Бородянський.

За його словами, поширення дезінформації та замовних матеріалів є загрозою національній безпеці країни і порівнянним з державною зрадою.

"Чому взагалі виникла думка про кримінальну відповідальність в інформаційній війні? Тому що я глибоко переконаний, що дезінформація і ось такі відносини між журналістом і, наприклад, замовником фейків є загрозою національній безпеці країни. Я вважаю цей злочин порівнянним із державною зрадою, умовно кажучи. Або близько до цього", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що законопроєкт про протидію дезінформації може бути внесений до Верховної Ради в грудні.

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