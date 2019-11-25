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 Політика України
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Все про:дезінформація (61) журналістика (930) державна зрада (252) Бородянський Володимир (42)

 Поширення журналістами дезінформації та замовних матеріалів можна порівняти з держзрадою, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що за замовні матеріали потрібно ввести кримінальну відповідальність для журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "НВ".

"Наприклад, за що може маячити кримінальна відповідальність? Коли я як третя особа прийшов до вас і сказав - ось вам $10 тис., напишіть, будь ласка, статтю про щось, що не є правдою, з метою якогось спеціального результату, який я хочу отримати у громадській думці. Більше того, я буду платити кожного разу $10 тис., і ви будете писати такі статті кожного дня у великому обсязі. Ось ці відносини можуть бути криміналізовані", - пояснив Бородянський.

За його словами, поширення дезінформації та замовних матеріалів є загрозою національній безпеці країни і порівнянним з державною зрадою.

"Чому взагалі виникла думка про кримінальну відповідальність в інформаційній війні? Тому що я глибоко переконаний, що дезінформація і ось такі відносини між журналістом і, наприклад, замовником фейків є загрозою національній безпеці країни. Я вважаю цей злочин порівнянним із державною зрадою, умовно кажучи. Або близько до цього", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що законопроєкт про протидію дезінформації може бути внесений до Верховної Ради в грудні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал на окупованих територіях вестиме мовлення на базі UATV, бюджет - близько 440 млн, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161548
 
   
 Топ коментарі
 
Как раз \то касается Зебилов. /то ващ Александр Дубинский-Петушинский, вам лохам всю дезу перед выборами втирал и за это беня эму щедро квартирками платил
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Они пришли к власти путем распостранения дезинформации и заказной информации, а сейчас хотят всем другим закрыть рот. Не гневите Небо. Журналисты 1+1 уже начали получать ответку с Неба за ложь и манипуляции.
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Отдохни в спаме, ЗЕбильное
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Бородянский-это" Московский комсомолец в Украине"
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Цензор закроют по суду.Бахматюка продвигал и Ахметова.
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Нужно писать статьи о цветочках и кузнечиках, овечках и пастушках, и о добрых дядях и тетях, помогающим бедным людям.
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На злодію і шапка горить. Хто більше всіх кричить "Тримай зрадника"?- Вірно, сам зрадник 😃
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А сериал "Слуга Народа" - это дезинформация, или заказной материал?
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а выступления 95 квартала с критикой ?
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критику нельзя запрещать, а фейкометство должно быть наказано
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каналы принадлежащие алигархам,что ты им сможешь предьявить?только не надо говорить,что лицензию отберешь?у коломойского?у Ахметова,у Портнова? у Г+Г на котором зеля вперед президента на новый год с поздравлениями вылез? не смеши
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можно разорить канал штрафами. в пользу государства. по решению суда конечно. вообще, зря люди думают, что фейкометство трудно выявить. Пишется заявление, представителя ресурса вызывают в суд и требуют предъявить доказательства, например, того, что кто-то там наркоман или что-то украл и т.д. Если информация объективная, то есть связана с реальностью, представитель ресурса указывает реальный фактаж и идет домой. Если информация высосана, нужно приговаривать к крупному штрафу. Если штраф не выплачивается, конфисковывать имущество теле- радио компании. А они оснащены тяжело и дорого. Олигархи понимают их значение и денег не жалеют. Достаточно пары серьезных наказаний, чтобы журналисты поняли, что их профессия не только заказ, но и власть. И перестали быть служанками, а стали хотя бы зеркалами.
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ну так есть ответственность за клевету,какого буя еще надо?подавайте в суд на журналистов,на каналы,пусть платят штрафы!пока не будет нормального гоств с нормальным финансированием,где журналисты будут получать больше чем у условного алигарха ничего не выйдет,кто платит деньги тот и заказывает музыку
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бородянский,дубинский,шефир и другая ШОБЛА-ПОДЛЕЦОВ,пришедшая к власти на ОБМАНЕ и троллинге---пытается сейчас закрыть рот журналистам,А ЗЕЛЕНОЕ СТАДО БАРАНОВ-депутатишек проголосует за этот бред. ГАДЫ---ГДЕ РАССЛЕДОВАНИЕ по вечному еврею коломойскому,по гавняной трубе,по шевченко и т.д.,только за последние месяцы на эту банду можно завести десятки уголовных дел !!!!!!!! ГДЕ ТЫ САМЫЙ "честный",зеленый ,штопанный призерватив зеленский ???????????????????????????????
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Сейчас кто-то, ежедневно репостящий Петин Фейсбук на Цензор, немного напрягся.)))
А мой бан будет свидетельствовать, что напрягся даже сильно.)))
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а что ты тут умного напостил?не льсти себе,будь скромнее и люди к тебе потянутся!
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Хм...Тоді всіх журнашлюх з 1+1 можна сміло звинувачувати в ДЕРЖАВНІЙ ЗРАДІ....
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Не так страшен ад, как путь к нему.
😇
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так ***********! а как везде пропала ЗРАДА. везде натуральный совок - закрамародины, мудрае правитильства и ************ чувак!
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Скоро за отрицание "успехов" клована сажать будут.
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а почему только журналистам, а депутатам и президенту можно распространять дезинформацию и предавать Украину?
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Нужно давать реальные сроки за любую неправду!
Независимо проплаченная или нет. Даже если пересказали брехню кого либо.
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ты будешь определять где правда,а где нет?наверное не в рашке еще живем и не в северной корее! есть статья в УК если что то не нравится-судись
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не, если человек перепостил что-нибудь, то в чем он виноват? нужно искать того, кто первым запустил фейк и наказывать. это довольно легко можно сделать.
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не с тех начинаете господа "слуги"
Поширення журналістами дезінформації та замовних матеріалів можна порівняти з держзрадою, - Бородянський - Цензор.НЕТ 3740
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Беда, что всякое жульё мнит себя журналистом,но на самом деле, это грязные заказные "сливные бачки". Под свободу слова записывают всё,что изрыгает любое журнальё, без каких-либо ограничений. Сегодняшние СМИ - калька рашистких. Профессиональные качества, мораль и культура, часто-густо - ниже плинтуса. С утра до ночи, повально - чернуха, хамство, брехня и нецерзурщина, и по сути,все дозволенность втюхивается,, как свобода слова. Тогда, к чему претензии ко всей своре рашистких пропагандонов, работающим по таким же схемам и принципам? Как говорится, найдите отличия. Безнаказанность множит количество всего того дерьма, что выливается на головы всех. Читать и смотреть, без омерзения, скоро будет, вообще, нечего. Украина - не выгребная яма, господа, типа журналисты, и народ Украины, пока ещё, не пал так низко, чтобы грязь, льющуюся из-под ваших перьев, принимать за плод журналиста. Журнашлюхи - ваша профессия.
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Госизмена - это журналист- юрист Портнов или вдруг ставший журналистом г+г - Богдан во время избирательной компании, а то, что озвучивает Бородянский - это измена демократическим ценностям
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вимагаю виконання закону про мову і встановлення стартової сторінки цієї бульварної газетки - українською мовою!!!
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зелебіли вирішили приструнити жуналістів. щоб ті не писали про те як члєнограй здає країну, а зелебіли замовляють шлюх
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Привлечь журналиста можно только в одном случае. Если он заведомо знал что публикует неправдивые материалы. Но это недоказуемо. Всё остальное это попытка заткнуть рты неугодным.
И всех красавцев которые так " пекутся" о правдивости информации надо гнать к вовану или ыну. Такие питоры там пользуются спросом.
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потому что информацию надо проверять. На Западе непроверенный материал может не только убить карьеру журналиста, но и издание может исчезнуть как таковое.
Только вот каков срок давности? Если бы не фейки в течение 5 лет - Порошенко был бы сейчас президентом Украины.
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Были фейки, но были и дела, которые за фейки выдаются порохоботами и продажными СМИ. История с порошенко - достойна отдельного разговора. Слава богу, он уже не президент.
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шо, здыхался националиста, теперь и страну сдавать можно?
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Что ты знаешь о националистах? Порошенко - националист?! Побойся Бога. Националисты - штучный товар и не путайте их с нацистами. Яркий представитель и образец национализма сегодня - Юрий Михальчишин. Разницу ощущаешь?
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а масєйчучний бачок з г+г попаде під це?
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Ух ти, як заспівали. Правда, яка вам не подобається, то брехня? Як почуває себе " правдивий" борцун "ткаченко г+г" та вся свора беніного аналу? Чи то була брехня, заради перемоги, а значить можна?
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Нарешті, на шостому році війни, у нас міністр зрозумів значення інформації.
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Критику запрещать нельзя. За оскорбления и непристойности нужно штрафовать. А вот фейки должны наказываться по статье мошенничество. Это и есть мошенничество, только в области информации. Поширення журналістами дезінформації та замовних матеріалів можна порівняти з держзрадою, - Бородянський - Цензор.НЕТ 4427
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Что есть украинская "журналистика", рассказал Евгений Киселёв, который вынужден был всё таки уйти с "прямого". Его слова чётко и ёмко дали оценку такому явлению, как свобода слова по-украински и цену пишущей братии, считающей себя журналистами. Это стыдобище уже сформировалось и в виде полчищ всяких блогеров, не говоря уже о фабриках троллей и ботов, вольно пасущихся на ниве интернет-изданий. Низкая культура и аморальность - стали нормой, формируя и вкусы населения.
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Будет зеленая диктатура? Путлер с этого тоже начинал.
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Так они создают кальку с российского режима. Кто платил за избирательную кампанию Зе - тот и заказывает музыку.
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Против фейков работает только максимальная прозрачность...
А такие заявления похожи на воре и шапка горит
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осталось создать "министерство правды" и все будет по оруэлу
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Сдача госчиновниками интересов Украины это и есть измена. Садить журналистов за освещение материалов о госизмене чиновниками, это диктатура.
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Вот это новость ! Ура !
Все 3,14здоболы телепомоек Г+Г, 112, Интер и проч. пойдут под суд за многолетнюю клевету на Петра Порошенко. Они день и ночь свистели про "мародёрство", про "бизнес на крови", про "оффшоры" и проч.
Наконец-то. Когда начнётся судебный процесс над владельцами вышеперечисленных отстойников ? Ждём с нетерпением.
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Ух ты! Люди, пришедшие к власти с помощью оголтелой круглосуточной лжи, теперь предлагают ввести уголовную ответственность за критику их ежедневных "зашкваров"....
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То давайте спочатку арештуємо всіх джорналіздів, які обсірали Петьку.
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По оруэлу - "скотный двор", мнящий себя украинскими СМИ, впрочем, как и украинская власть и политика, что - вчера,что - сегодня. Скатываемся в пропасть бесстыжей все дозволенности и безнаказанности. Сняты все ограничения, что разъедает наши мозги и души, сея безнадёгу, апатию, наряду с тупыми всплесками агрессии, злобы, на фоне войны и прочих прелестей, свалившихся на нас за годы гнилого правления порошенко. Деградация всего и вся...
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Это чудо совсем обнаглело! А проституток вызывать за наши деньги в раде, это что ***? Норма? Кретины зеленые!
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Краще нехай пан розповість - де успіхи в економіці? І хто такий цей дебіл Мілованов, та де його викопали?
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только у порохоботов, Министр культуры, молодежи и спорта должен отвечать за...экономику!
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Кое кому здесь стоит напрячься. Столько лжи, оскорблений и угроз в новостях и на форумах, что с этим надо бороться, наказывать. То к перевороту призывают, то Украинцев оскорбляют за то что не поддержали "гитьмана", то просто врут, раскачивая зраду
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порохоботы! внимательно прочтите каждую букву - ВАШ СЛУЧАЙ!!!
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Навіщо брешеш?Мої знайомі також були за Гриценка,але саме тому,що його підтримував безплатною рекламою Коломойський.А от коли їх "Рух Нових Сил" відмовився йти на парламентські-вони проголосували за абсолютно нових СН,бо ті були за відкритий прозорий "ринок землі",а Юля маніпулювала,кажучи:"Мораторій "буде продовжено", але хто на землі працює (?), зможе її викупити в держави, хто нею володіє, зможе продати її державі, ну й інвестиції-оренда-розвиток-єдиний податок"Тому не потрібно брехати-знайомі бачили,що маніпулятори вже вкрали більше 2-х мільйонів гектарів землі і цьому треба покласти край.Тому-нічого поганого не бачу,аби мати "кодекс журналіста" і за брехню штрафувати непомірно а замовників фейків саджати за грати.
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На самом деле уголовная ответственность за клевету или распространение заведомо неправдивой информации имеется. В суд по этим статьям подают нечасто. Другое дело, что нынешние журнашлюшки, эксплуатирующие лже-патриотизм, взывающие к справедливости и разжигающие ненависть к конкретным особам, выдают не всю правду, или фальсифицируют факты, искажают истину, подают однобоко и тенденциозно, выдирают из контекста удобные моменты. Это в суде доказать гораздо сложнее. Поэтому подобные заказы сегодня очень востребованы. Ведь главное - это почва, в которую они ложатся. А почва -это атмосфера в которой живет страна. Атмосфера ненависти, агрессии, нетерпимости, злобы, зависти... Посмотрите на себя, граждане! На свои комментарии под подобными заказными статейками, на тупость, примитив и ненависть взахлёб. Предложение всегда продиктовано спросом...
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Для начала разгоните шалман придурков от журналистики...х*и лесничие, рыб.инспекторы, менты и стукачи вчерашние, ворюги всех мастей вчерашние от нар откосившие, массовики-затейники , профи- тамады, комми-фашики, и пр. партейцы этого направления-в будку к шарикам или под лавку сразу... Диплом жур.фака гос.универа с квалификацией специалист(магистр), ежегодная переаттестация в гос. комиссии при академии наук или при каб.мине на крайняк, для тележурналистов- еще и спец. комиссия по этому направлению, тогда сразу %90 в ассенизаторы на большие деньги пойдут в водоканалы или по своим специальностям, но вряд ли возьмут туда это *удачье ...и это 1-й шаг только...
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Нация, в целом, стала излишне эмоциональна, учитывая все наши реалии. На этом успешно паразитировали и паразитируют всякие лже-, снизу и доверху. Так скоро и до мышей докатимся.
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А распространение оппорыгами как тогда называется?
Так может сначала с них начать?
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Когда суд над мосейчук и всей кодлой медиашлюх с г+г?
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